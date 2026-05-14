Алтайские единороссы хотят повысить привлекательность сел для молодежи
Они предложили разработать новый стандарт для комфортной жизни
14 мая 2026, 14:00, ИА Амител
Представители сибирских регионов подготовили предложения для новой Народной программы "Единой России". На круглом столе в Омске они обсудили, как повысить качество жизни в селах и сделать эти территории более привлекательными для молодежи.
Не уступать по бытовому комфорту
Отчетно-программный форум "Единой России" прошел 13 мая в Омске. Во время круглого стола "Современное село: инфраструктура, жилье и новое качество жизни" участники говорили о том, какие условия нужны селам для дальнейшего развития.
Молодым людям нужны не только рабочие места, но и комфортное жилье, места для спорта, отдыха, общения и обучения. Уровень бытовых условий на селе, по мнению участников, не должен уступать городскому.
Фермер, председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края, региональный координатор партийного проекта "Российское село" Никита Кожанов предложил совместно с Минстроем РФ запустить всероссийский конкурс благоустройства сельских территорий.
«Лучшие реализованные проекты школ, спортплощадок и парков станут основой для типовых решений, которые можно будет быстро и качественно адаптировать под любое село», — пояснил Никита Кожанов.
И отметил, что фермеры уже помогают своим селам и готовы дальше подключать ресурсы к развитию территорий. Часть задач по созданию условий для молодых специалистов, по его мнению, аграрии могут взять на себя.
Что предлагают в программу
По итогам круглого стола эксперты сформулировали цели до 2030 года. Их планируют включить в Народную программу. Среди предложений — увеличить долю благоустроенного жилья в селах больше чем наполовину, улучшить условия жизни для сотен тысяч сельских семей, строить жилье для найма, ремонтировать дороги и развивать новые формы транспортного сообщения.
14:03:29 14-05-2026
Одни пустые слова.ЕР столко лет одних сказок.
14:05:41 14-05-2026
Покажите пример! Пустобрехи! езжайте на село! - нет Вам всем в Москву надо залезть, потому и идеи будете генерировать любые, лижбы медиарейтинг поднять....
14:10:37 14-05-2026
Взгляд ненормального!
14:13:41 14-05-2026
Звучит, как не выполнимая хотелка😂🤦♂️
14:28:34 14-05-2026
Мы тут посовещались и пришли к единому мнению: "Уровень бытовых условий на селе...не должен уступать городскому."Повторяю:"Не должен."
14:29:57 14-05-2026
именно ЕР божилась - клялась президенту, что будут ночевать на стройках школьной инфраструктуры, но не допустят срыва сроков строительства и ремонта школ в крае. В результате как срывались сроки, как не строились школы, так и не строятся. Брехуны и популисты.
15:15:03 14-05-2026
Жулики и воры способны только деньги творить.
16:25:01 14-05-2026
Гость (15:15:03 14-05-2026) Жулики и воры способны только деньги творить.... Вы, наверное, хотели сказать: ТЫРИТЬ?
16:37:07 14-05-2026
гость (16:25:01 14-05-2026) Вы, наверное, хотели сказать: ТЫРИТЬ?... Так и писал.
15:20:50 14-05-2026
Господи, тут Барнаул не привлекателен для молодежи по сравнению с Новосибом или Москвой и Питером, а они пытаются людей в села загнать
16:23:04 14-05-2026
Что творится в умах этих ЕДросов? Как выборы подхлдят, так вдруг просыпается неудержимый понос инициатив по решению проблем, которые лежат на поверхности и о которых народ кричит беспрестанно. Но... до выборов ЕР этого не видит и вдруг просыпается. Село убили. Больницы позакрывали. клубы порушили. Школы закрывают. Автобусы в деревни не ходят. Теперь начинают кричать: "Борьба за молодёжь". Лживые потуги - пыль в глаза людям. Какая молодёжь, если уже старики не знают куда бежать из сел, которые в большинстве своем мертвые.
16:54:01 14-05-2026
Интернет в городах запретят и зуммеры сразу переедут.
16:57:46 14-05-2026
Гость (16:54:01 14-05-2026) Интернет в городах запретят и зуммеры сразу переедут.... за кордон?
19:23:43 14-05-2026
Musik (16:57:46 14-05-2026) за кордон?... Их ждут?
08:55:03 15-05-2026
Гость (19:23:43 14-05-2026) Их ждут?... А ты знаешь, ждут!
18:46:54 14-05-2026
Интересно, в какие суммы выливаются все эти многочисленные "круглые столы", форумы, на которых мусолят давно избитые истины. Из пустого в порожнее переливают одно и тоже, прикрываясь умными словами и внезапно появившейся сердобольно-лживой заботой о народе. На лечение детей собираем миром по сотне. а для никому не нужной лабуды выделяются явно не детские суммы, ради того, чтобы приехали и почесали языками с последующими фуршетами. Обрыдли!
18:59:33 14-05-2026
госдума должна быть давно распущена за ненадобностью
10:36:01 15-05-2026
Гость (18:59:33 14-05-2026) госдума должна быть давно распущена за ненадобностью ... И разогнана с позором ….
12:02:00 15-05-2026
Народной программы "Единой России" --- "НАРОДНАЯ программа" и "Единая Россия" понятия несовместимые.