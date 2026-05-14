Алтайские единороссы хотят повысить привлекательность сел для молодежи

Они предложили разработать новый стандарт для комфортной жизни

14 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Никита Кожанов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Представители сибирских регионов подготовили предложения для новой Народной программы "Единой России". На круглом столе в Омске они обсудили, как повысить качество жизни в селах и сделать эти территории более привлекательными для молодежи.

Не уступать по бытовому комфорту

Отчетно-программный форум "Единой России" прошел 13 мая в Омске. Во время круглого стола "Современное село: инфраструктура, жилье и новое качество жизни" участники говорили о том, какие условия нужны селам для дальнейшего развития.

Молодым людям нужны не только рабочие места, но и комфортное жилье, места для спорта, отдыха, общения и обучения. Уровень бытовых условий на селе, по мнению участников, не должен уступать городскому.

Фермер, председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края, региональный координатор партийного проекта "Российское село" Никита Кожанов предложил совместно с Минстроем РФ запустить всероссийский конкурс благоустройства сельских территорий.

«Лучшие реализованные проекты школ, спортплощадок и парков станут основой для типовых решений, которые можно будет быстро и качественно адаптировать под любое село», — пояснил Никита Кожанов.

И отметил, что фермеры уже помогают своим селам и готовы дальше подключать ресурсы к развитию территорий. Часть задач по созданию условий для молодых специалистов, по его мнению, аграрии могут взять на себя.

Что предлагают в программу

По итогам круглого стола эксперты сформулировали цели до 2030 года. Их планируют включить в Народную программу. Среди предложений — увеличить долю благоустроенного жилья в селах больше чем наполовину, улучшить условия жизни для сотен тысяч сельских семей, строить жилье для найма, ремонтировать дороги и развивать новые формы транспортного сообщения.