Жители Алтайского края помогут обновить народную программу "Единой России"

Идеи для документа соберет рабочая группа из 16 экспертов

30 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Ящик с предложениями / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае сформировали региональную рабочую группу, которая обобщит собранные в крае предложения в новую народную программу "Единой России". Такое решение приняли по итогам форума "Алтайский край. Есть результат!", который прошел в Барнауле 29 апреля. Документ разрабатывают в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь.

Координировать работу будет сенатор Российской Федерации и заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова. В состав группы вошли 16 специалистов из разных сфер — образования, медицины, промышленности и общественной деятельности.

Предложения от жителей

Перед форумом в городах и селах региона прошли обсуждения единороссов с жителями. На этих площадках собирали идеи и предложения, которые лягут в основу будущей программы.

Так, представители аграрной отрасли обратили внимание на необходимость развивать не только производство, но и условия жизни в сельской местности. Речь идет о социальной инфраструктуре, которая влияет на решение людей оставаться или возвращаться в села.

«Специалисты будут оставаться и возвращаться в село только тогда, когда там есть комфортная и современная среда для жизни», — отметил председатель краевого Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований, региональный координатор партпроекта "Российское село" Никита Кожанов.По его словам, для устойчивого развития сельских территорий важно объединять усилия государства, бизнеса и аграриев.

В Бийске предложили развивать жилищные программы для сотрудников оборонных предприятий, в том числе строить ведомственное жилье и расширять возможности льготной ипотеки. Также речь шла о поддержке кадров — в частности, о предоставлении отсрочки от службы в армии для специалистов по востребованным направлениям и участии предприятий в федеральных образовательных проектах.

Участники бийской дискуссии также предложили подготовить программу комплексного развития социальной инфраструктуры наукограда, сообщил первый заместитель директора Бийского олеумного завода, член Генсовета "Единой России" и председатель Думы города Бийска Сергей Ларейкин.

Благоустройство и общественные пространства

С инициативами на форуме выступили и участники предварительного голосования партии. Руководитель Фонда имущества Алтайского края и директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев предложил развивать в каждом населенном пункте современные и безопасные общественные пространства, активнее поддерживать инициативы жителей и привлекать экспертов к проектам благоустройства.

«Современное благоустройство — это уже не просто установка базовой инфраструктуры. Это комплексная работа, требующая участия архитекторов, экологов, социологов, урбанистов. Именно такой подход обеспечивает качественный результат», — подчеркнул он.

Секретарь реготделения "Единой России" и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко отметил, что работа над новой программой требует широкой вовлеченности жителей. По его словам, партия рассчитывает на активное участие как представителей власти, так и жителей региона.

«Нужно по-настоящему включиться в работу над новой народной программой. Я уверен: вместе, ответственно, с опорой на людей мы обязательно добьемся результата», — подытожил Александр Романенко.