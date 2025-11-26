Алтайские предприятия все чаще используют банковские гарантии ПСБ

Объем гарантийного портфеля банка в Барнауле вырос почти втрое за год

26 ноября 2025, 16:15, ИА Амител erid: 2W5zFJXA5Gc

Предприниматель / Фото: Drazen Zigic / ru.freepik.com

В октябре 2025 года ПСБ зафиксировал значительный рост портфеля банковских гарантий для юридических лиц в Алтайском крае. Он увеличился в 2,8 раза по сравнению с октябрем прошлого года. Результат демонстрирует повышенный интерес местных предприятий к банковским продуктам как к инструменту для обеспечения исполнения обязательств по контрактам.

Доля банковских гарантий в кредитно-гарантийном портфеле барнаульского офиса ПСБ за последний год возросла на 17 процентных пунктов и составила 20%. Такой рост связан с активным использованием продуктов ПСБ для выполнения госконтрактов, в том числе по законам № 223-ФЗ и № 44-ФЗ.

Основными клиентами, оформляющими банковские гарантии, являются предприятия, работающие в агропромышленном комплексе, оптовой торговле и строительстве.

«Богатый опыт работы с участниками закупок позволил нам оперативно реагировать на потребности рынка в текущих экономических условиях и без малого втрое увеличить объем гарантийного портфеля ПСБ в Барнауле», – сказал заместитель регионального директора ПСБ в Барнауле Никита Соркин.

По его словам, малый и средний бизнес региона активно участвует в закупках, поэтому алтайские предприятия МСБ стали активнее использовать банковские гарантии.

Фото: ru.freepik.com

