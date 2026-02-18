Покупатели гибридного кроссовера EXLANTIX ET в Барнауле получат зарядную станцию за рубль
Специальное предложение на комплект оборудования действует до 28 февраля 2026 года
18 февраля 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxfgN5
Рынок гибридных автомобилей в России набирает обороты, а интерес к моделям на новых источниках энергии продолжает расти. Линейка EXEED EXLANTIX ET ("Иксид Экслантикс ЕТи") – одна из известных в сегменте PHEV ("ПиЭйчИВи", подключаемый гибрид), продажи кроссовера по итогам прошлого года достигли около 2500 автомобилей. В феврале у покупателей Барнаула появится дополнительный повод выбрать гибрид — комплект зарядного оборудования всего за один рубль.
Февральская акция
Специальное предложение действует до 28 февраля 2026 года при покупке автомобиля в EXEED Центре "Альбион-Моторс". В комплект входит полноценное зарядное оснащение для гибридной версии. Фактически клиент получает его в подарок и может сразу использовать все функции модели без дополнительных затрат.
Динамика и технологии
EXEED EXLANTIX ET завоевал признание благодаря современным решениям, высокому уровню комфорта и энергоэффективности. Гибрид оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Совокупная пиковая мощность достигает 496 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час занимает 4,8 секунды, средний расход топлива — 6,7 л на 100 км.
Режим EV ("иви", электрический) позволяет передвигаться без расхода бензина при подключении к зарядной станции. Автомобиль полностью адаптирован к российскому климату — стабильно работает при температуре до -30 градусов. Разработчики внедрили систему активной терморегуляции батареи и расширенный зимний пакет.
Признание и награды
EXEED EXLANTIX ET получил ряд престижных наград. Среди них — звание "Самая продвинутая модель на рынке" по версии Men Today ("Мен Тудей") 2025 года, титул "Автомобиль года в России 2025" (в номинации "Бизнес-класс"), премия "Гибрид года 2025" от "Золотого Клаксона" и признание "Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер" в рамках премии "Внедорожник года".
Результаты подтверждают стратегию бренда по развитию инновационных моделей на новых источниках энергии. В 2026 году EXEED продолжит обновление и расширение линейки EXLANTIX.
EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел: +7 3852 59 01 50
16:16:30 18-02-2026
Вот бы потаксовать в Яндексе на таком, поудивлять пассажиров.
17:10:22 18-02-2026
Я у киргиза покупал , так завод зарядную станцию бесплатно положил . А тут ещё акция да за 1 рубль.
21:04:43 18-02-2026
Гость (17:10:22 18-02-2026) Я у киргиза покупал , так завод зарядную станцию бесплатно п... когда ж вы поймете - не бывает бесплатно - всё в стоимость авто зашито
18:49:23 18-02-2026
Страховка у него с учётом мощности всех движков?!?
20:15:47 18-02-2026
средний расход топлива — 6,7 .. для моей пенсии только меньший расход устроит..
20:57:49 18-02-2026
Раньше бейсболку давали, сейчас зарядку для телефона.
02:12:20 19-02-2026
Где обслуживать авто, если, например, закапризничает электроника через 5 лет?
Есть стандартизация, мануалы и запчасти как на японцев/европейцев/корейцев?
18:00:30 19-02-2026
При мощности почти в 500 лс расход у exlantix можно сказать нулевой.