Алтайские предприятия заинтересованы в бережливых технологиях

И особенно в повышении компетенций сотрудников

27 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Обучение инструкторов / Фото: КАУ АЦКР

В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Производительность труда" подготовили 90 инструкторов по бережливому производству вместо запланированных 78. Обучение проходило без отрыва от производства, а помогали в этом эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Кто такие инструкторы по бережливому производству?

Инструкторы по бережливому производству ­– это сотрудники предприятий, участвующих в нацпроекте. Они прошли подготовку и отбор по программам Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, чтобы потом обучать коллег инструментам повышения производительности.

Как их обучали?

Обучение длилось десять недель. За это время кандидаты освоили тренерские навыки, прошли методическую подготовку и получили материалы для проведения семинаров. Алтайским инструкторам помогали региональные эксперты.

После обучения инструкторы прошли сертификацию, которая позволяет им обучать коллег по шести программам:

"Семь видов потерь". "Реализация проектов по улучшению". "Производственный анализ". "Картирование". "5С на производстве". "Методики решения проблем".

"Обучение бережливому производству позволило мне глубже погрузиться в производственные процессы. Я получила ценные знания и навыки, которые не только повысили мою профессиональную компетентность, но и сформировали новое видение оптимизации и повышения эффективности работы", ­– отметила инструктор по бережливому производству ООО "ТК "ГолдСибУпак" Ирина Белозерцева.

Ирина Белозерцева / Фото: КАУ АЦКР

Что такое нацпроект "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля, туризм). В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей (180 млн рублей – для компаний туристической отрасли).

Как ранее сообщал amic.ru, в рамках нацпроекта в Москве пройдет форум, направленный на поддержку и развитие бизнеса. На мероприятие приглашают компании из Алтайского края.

В технопарке "Сколково" соберутся более 70 экспертов в области создания и развития производственных систем. Они поделятся опытом и знаниями. По итогам мероприятия участники получат готовые решения, которые помогут вовлечь сотрудников компании в процесс непрерывных улучшений и развития бизнеса.

А для студентов организуют деловую игру, цель которой – распространить знания о том, как повысить производительность труда и создать эффективные производственные системы.

Замминистра экономразвития Алтайского края и начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов считает, что изменения в экономике вынуждают специалистов осваивать новые навыки, которые выходят за рамки их основной профессии. Один из таких навыков – бережливое производство. Оно помогает значительно повысить эффективность работы и стать более конкурентоспособным на рынке труда.