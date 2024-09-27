Алтайские предприятия заинтересованы в бережливых технологиях
И особенно в повышении компетенций сотрудников
27 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Производительность труда" подготовили 90 инструкторов по бережливому производству вместо запланированных 78. Обучение проходило без отрыва от производства, а помогали в этом эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).
Кто такие инструкторы по бережливому производству?
Инструкторы по бережливому производству – это сотрудники предприятий, участвующих в нацпроекте. Они прошли подготовку и отбор по программам Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, чтобы потом обучать коллег инструментам повышения производительности.
Как их обучали?
Обучение длилось десять недель. За это время кандидаты освоили тренерские навыки, прошли методическую подготовку и получили материалы для проведения семинаров. Алтайским инструкторам помогали региональные эксперты.
После обучения инструкторы прошли сертификацию, которая позволяет им обучать коллег по шести программам:
- "Семь видов потерь".
- "Реализация проектов по улучшению".
- "Производственный анализ".
- "Картирование".
- "5С на производстве".
- "Методики решения проблем".
"Обучение бережливому производству позволило мне глубже погрузиться в производственные процессы. Я получила ценные знания и навыки, которые не только повысили мою профессиональную компетентность, но и сформировали новое видение оптимизации и повышения эффективности работы", – отметила инструктор по бережливому производству ООО "ТК "ГолдСибУпак" Ирина Белозерцева.
Что такое нацпроект "Производительность труда"?
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля, туризм). В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей (180 млн рублей – для компаний туристической отрасли).
Как ранее сообщал amic.ru, в рамках нацпроекта в Москве пройдет форум, направленный на поддержку и развитие бизнеса. На мероприятие приглашают компании из Алтайского края.
В технопарке "Сколково" соберутся более 70 экспертов в области создания и развития производственных систем. Они поделятся опытом и знаниями. По итогам мероприятия участники получат готовые решения, которые помогут вовлечь сотрудников компании в процесс непрерывных улучшений и развития бизнеса.
А для студентов организуют деловую игру, цель которой – распространить знания о том, как повысить производительность труда и создать эффективные производственные системы.
Замминистра экономразвития Алтайского края и начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов считает, что изменения в экономике вынуждают специалистов осваивать новые навыки, которые выходят за рамки их основной профессии. Один из таких навыков – бережливое производство. Оно помогает значительно повысить эффективность работы и стать более конкурентоспособным на рынке труда.
17:07:43 27-09-2024
Как повысить производительность труда? - переоборудование производства , остальное так..