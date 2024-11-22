Алтайские производители стройматериалов заявили о падении отгрузок продукции
Одной из причин стала отмена доступных населению ипотек
22 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
Производители стройматериалов сообщают о падении отгрузок продукции. На этом сказались рост ключевой ставки и отмена доступных ипотек. Ситуацию, характерную для строительного рынка не только Алтайского края, но и других регионов страны, промышленники обсудили на встрече алтайского Союза строителей, сообщает Business FM Барнаул.
В частности, о ситуации в индустрии рассказал генеральный директор ТД "ЖБИ Сибири" Михаил Лисовой. По его словам, работа КЖБИ № 1 сильно зависит от заключенных госконтрактов. Например, на протяжении года производство выпускало мостовые балки в большом объеме – для строительства дорог и мостов. Однако сейчас этот сегмент производства временно не получает финансовых вливаний.
"С 1 октября финансирование практически во всех регионах закончилось: заказы на поставку изделий для мостов не разыгрываются ни в Алтайском крае, ни в Новосибирской, ни в Кемеровской, ни в Омской областях. Хотя проекты идут, запросы есть постоянно – например, от Республики Алтай большие. Другой большой проект – в Кемеровской области разрабатывают месторождение угля. В районе за Новокузнецком, Междуреченском и дальше будет огромная дорога, много рек. Не знаем, как дальше будет ситуация развиваться. Здесь сегмент рынка, который полностью зависит от финансирования со стороны бюджета", – сказал Лисовой.
Глава производства добавил, что сегодня нужды Алтайского края КЖБИ № 1 закрывает в меньшей степени: почти на 80% предприятие работает с другими регионами, где железобетонные изделия имеют более высокую цену, а покупатели ориентированы на премиум-сегмент. Также, чтобы выживать на российском рынке, комбинат делает ставки на уникальный продукт – трубы для микротоннелирования. Конкурентами по ним являются лишь удаленные от Алтая Санкт-Петербург, Краснодар и Республика Беларусь.
По мнению гендиректора завода "Силикатчик" Михаила Дырова, производители стройматериалов тонко чувствуют любые изменения – от малейшей корректировки нормативов застройки до катаклизмов с повышением ключевой ставки ЦБ. Справиться с кризисами помогает гибкость продуктовой линейки и обновление оборудования.
"На протяжении последних пяти лет всегда что-то делаем. Газобетон запустили, начали производить силикатную плиту. В следующем году мы запускаем производство силикатного блока. То есть стараемся диверсифицироваться так, чтобы удовлетворить все потребности строительного рынка. В целом год прошел, скажем так, чуть лучше 2023-го, даже с учетом того, что с августа у нас на 50-60% упали отгрузки по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС. – Прим. ред.). Однако первое полугодие дало нам задел, что мы год закроем процентов на десять лучше, чем 2023-й. Падение мы стараемся использовать в своих целях. Активно ремонтируемся, реконструируем оборудование, увеличиваем производительность газобетона. Сейчас занимаемся как раз этим, чтобы выйти на 120 тысяч "кубов" в год", – сказал он.
Что касается производства кровельных материалов, руководитель компании "Металлопрофиль" Наталья Васильева назвала год достаточно успешным. Высокий спрос на металл в России поставил предприятие в условия квотирования со стороны металлургических комбинатов. Поэтому в первую очередь пришлось исключить дефицит сырья для производства.
"С этой целью мы трансформировали много внутренних систем, начиная с системы снабжения, – ввели новую трехфакторную систему. Также пересмотрели систему планирования продаж, управления товарными запасами, что по итогу дало нам стопроцентную обеспеченность сырьем. Основными тенденциями стали ИЖС и инвестиционные проекты – они прошли не без проблем. В середине года на фоне разговоров о повышающейся налоговой нагрузке, об увеличении ключевой ставки, на фоне прекращения льготных программ ипотечного кредитования мы столкнулись с ситуацией, которая была абсолютно не характерна для сезона. Рынок занял позицию ожидания", – заявила Васильева.
По словам Васильевой, ситуация постепенно выровнялась. Цифры по итогам года для компании показали небольшой, пятипроцентный рост. Как и многие другие производители, руководитель отметила увеличение в продажах доли премиум-продукции. Возможно, именно этот сектор станет драйвером роста для производителей стройматериалов в условиях отмены дешевых ипотек.
Business FM ("Бизнес ФМ")
07:23:03 22-11-2024
Пусть тоннель под вокзалом роют.
07:32:12 22-11-2024
Гость (07:23:03 22-11-2024) Пусть тоннель под вокзалом роют. ... Причем сами производители стройматериалов, да?)
07:52:13 22-11-2024
Зато аренда квартир улетела в космос!
Самое неприятное,что еще собираются повышать(((
08:20:44 22-11-2024
Ой, а что случилось?!
10:06:14 22-11-2024
а производители материалов видели цены на свои материалы? позавчера поехал в леруа, стеновые МДФ панели по 400+р. вы с дубу рухнули? при этом они толщиной 7-8мм а раньше делали 10 и столили в разы дешевле.
В итоге взял чисто белые по 205р. привез домой, недоглядел, они вообще 6мм толщиной. И все бы ничего, ломкие как крекеры. И даже это бы ничего, но они нее стыкуются. дугой. нарушена геометрия, хотя брал пачками упакованными. это треш. отвез назад, сдал этот хлам, причем не сразу приняли, начали возмущаться, почему на вскрытой упаковке края обгрызаны, я что ли их грыз? такие были!, спрашивает, а вы не видели? - Нет не видел, пачки ЗАПЕЧАТАНЫ.
Бегом из леруа побежал в простой хозясйственный магазин, коих осталось не так много, и там, по 220р вполне нормального качества панели, правда толщина тоже 8мм , но не ломкие и отлично в замок вставляются.
И так во все. качество все ниже, цены все выше, достраиваю свой дом - денег уходит уйма. (((
Производитлям впору о себе заявлять и рекламировать, чтобы можно было покупать у них напрямую без переплаты за содержание сотрудников крупных магазинов, заодно чтобы можно было контролировать качество. Создайте сеть производиитлей, с товарами на прямую от производителя. я готов покупать у алтайских поризводителей, елси они готовы на адекватные цены и приемлемое качество!