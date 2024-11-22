Алтайские производители стройматериалов заявили о падении отгрузок продукции

Одной из причин стала отмена доступных населению ипотек

22 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Производители стройматериалов сообщают о падении отгрузок продукции. На этом сказались рост ключевой ставки и отмена доступных ипотек. Ситуацию, характерную для строительного рынка не только Алтайского края, но и других регионов страны, промышленники обсудили на встрече алтайского Союза строителей, сообщает Business FM Барнаул.

В частности, о ситуации в индустрии рассказал генеральный директор ТД "ЖБИ Сибири" Михаил Лисовой. По его словам, работа КЖБИ № 1 сильно зависит от заключенных госконтрактов. Например, на протяжении года производство выпускало мостовые балки в большом объеме – для строительства дорог и мостов. Однако сейчас этот сегмент производства временно не получает финансовых вливаний.

"С 1 октября финансирование практически во всех регионах закончилось: заказы на поставку изделий для мостов не разыгрываются ни в Алтайском крае, ни в Новосибирской, ни в Кемеровской, ни в Омской областях. Хотя проекты идут, запросы есть постоянно – например, от Республики Алтай большие. Другой большой проект – в Кемеровской области разрабатывают месторождение угля. В районе за Новокузнецком, Междуреченском и дальше будет огромная дорога, много рек. Не знаем, как дальше будет ситуация развиваться. Здесь сегмент рынка, который полностью зависит от финансирования со стороны бюджета", – сказал Лисовой.

Глава производства добавил, что сегодня нужды Алтайского края КЖБИ № 1 закрывает в меньшей степени: почти на 80% предприятие работает с другими регионами, где железобетонные изделия имеют более высокую цену, а покупатели ориентированы на премиум-сегмент. Также, чтобы выживать на российском рынке, комбинат делает ставки на уникальный продукт – трубы для микротоннелирования. Конкурентами по ним являются лишь удаленные от Алтая Санкт-Петербург, Краснодар и Республика Беларусь.

По мнению гендиректора завода "Силикатчик" Михаила Дырова, производители стройматериалов тонко чувствуют любые изменения – от малейшей корректировки нормативов застройки до катаклизмов с повышением ключевой ставки ЦБ. Справиться с кризисами помогает гибкость продуктовой линейки и обновление оборудования.

"На протяжении последних пяти лет всегда что-то делаем. Газобетон запустили, начали производить силикатную плиту. В следующем году мы запускаем производство силикатного блока. То есть стараемся диверсифицироваться так, чтобы удовлетворить все потребности строительного рынка. В целом год прошел, скажем так, чуть лучше 2023-го, даже с учетом того, что с августа у нас на 50-60% упали отгрузки по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС. – Прим. ред.). Однако первое полугодие дало нам задел, что мы год закроем процентов на десять лучше, чем 2023-й. Падение мы стараемся использовать в своих целях. Активно ремонтируемся, реконструируем оборудование, увеличиваем производительность газобетона. Сейчас занимаемся как раз этим, чтобы выйти на 120 тысяч "кубов" в год", – сказал он.

Что касается производства кровельных материалов, руководитель компании "Металлопрофиль" Наталья Васильева назвала год достаточно успешным. Высокий спрос на металл в России поставил предприятие в условия квотирования со стороны металлургических комбинатов. Поэтому в первую очередь пришлось исключить дефицит сырья для производства.

"С этой целью мы трансформировали много внутренних систем, начиная с системы снабжения, – ввели новую трехфакторную систему. Также пересмотрели систему планирования продаж, управления товарными запасами, что по итогу дало нам стопроцентную обеспеченность сырьем. Основными тенденциями стали ИЖС и инвестиционные проекты – они прошли не без проблем. В середине года на фоне разговоров о повышающейся налоговой нагрузке, об увеличении ключевой ставки, на фоне прекращения льготных программ ипотечного кредитования мы столкнулись с ситуацией, которая была абсолютно не характерна для сезона. Рынок занял позицию ожидания", – заявила Васильева.

По словам Васильевой, ситуация постепенно выровнялась. Цифры по итогам года для компании показали небольшой, пятипроцентный рост. Как и многие другие производители, руководитель отметила увеличение в продажах доли премиум-продукции. Возможно, именно этот сектор станет драйвером роста для производителей стройматериалов в условиях отмены дешевых ипотек.

Business FM ("Бизнес ФМ")