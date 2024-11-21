Скрытая угроза. Грядет ли в Барнауле массовое банкротство застройщиков
Власти страны уже пообещали оказать помощь компаниям, которые попали в сложную ситуацию
21 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
Кризис в строительной отрасли России, вызванный резким снижением продаж квартир, неизбежно приведет к банкротству "неустойчивых" застройщиков, предполагают федеральные эксперты. Их опасения не напрасны: даже статистика говорит о тяжелом периоде. Так, в первой половине 2024-го (еще до ипотечных изменений) в России обанкротилось 779 строительных компаний. Это на 12% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Резко выросло число фирм, в отношении которых начата процедура банкротства. Казалось бы, покупателям квартир волноваться не о чем: их деньги лежат на эскроу-счетах, и если дом признают проблемным, его либо достроят, либо вернут гражданам средства. Почему эта схема все-таки неидеальна и какие застройщики находятся в группе риска – в материале amic.ru.
Вынужденный дрейф
Стабильно растущая ключевая ставка ЦБ (сейчас она достигает 21% и, по мнению аналитиков, это не предел), бьет не только по ипотечному сектору, но и строительному. Девелоперам, которые только выходят на рынок с новыми проектами, банк выдает кредит под 30%. Эта цифра складывается из текущего уровня ключевой ставки плюс 6-7%. По мере возведения ЖК и наполнения эскроу-счетов процент снижается. Однако эксперты считают, что в современных экономических реалиях ставка будет падать не так стремительно, как хотелось бы девелоперам.
Как работает механизм эскроу
С июля 2019 года деньги за квартиры в новостройках попадают не напрямую от покупателей застройщикам, а на специальные банковские счета (эскроу). Там средства замораживают до момента регистрации права собственности на квартиру. Банки, в которых открываются счета эскроу (эскроу-агенты), выдают застройщикам проектное финансирование на строительство жилых домов.
"В условиях роста ключевой ставки и снижения темпов продаж уменьшение реальной ставки по проекту будет происходить медленнее, поэтому издержки застройщиков, связанные с процентной нагрузкой по проектному финансированию, будут расти, особенно на начальных этапах строительного цикла", – приводит РБК слова главы аналитического центра "Дом.рф" Михаила Гольдберга.
Кабальные условия проектного финансирования приведут к тому, что число выводимых на рынок проектов резко сократится. Застройщики попросту заморозят планируемые ЖК до лучших времен. Это снижение станет особенно заметно в 2025 году: по мнению региональных экспертов, в следующем году объем вводимого жилья в Алтайском крае составит 135-150 тыс. квадратных метров.
"Застройщики ложатся в дрейф, каких-то новых проектов не прогнозируют", – сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.
Несовершенный механизм
Неначатые проекты имеют один плюс: у них нет покупателей. Сложнее всего девелоперам, которые в 2024 году вышли на рынок с новыми предложениями: они платят громадные проценты банкам, но не имеют высоких продаж (ранее алтайские риелторы сообщали о снижении числа сделок до 70%). Эксперты считают, что именно эти фирмы находятся в зоне риска, ведь у них ограниченный инструментарий для спасения.
"Если продажи квартир в строящихся ЖК критично упадут, крупные компании, возможно, из этой ситуации выйдут, а вот небольшие, у которых в активе один-два объекта, могут попасть под банкротство. Снизить цены (чтобы ускорить реализацию жилья. – Прим. ред.) застройщики также не могут: банк просто прекратит его финансировать, ведь у кредитной организации оговорена определенная стоимость. При этом девелоперы должны с каждым днем платить все больше и больше, ведь по проектному финансированию ставка плавающая: еще вчера она была 10-15%, сегодня – за 20%", – ранее сообщил amic.ru председатель Союза строителей Александр Мишустин.
Справка
В Алтайском крае, по данным на 1 ноября 2024-го, зарегистрировано 313 484 договора на строительство квартир, по которым средства покупателей лежат на счетах эскроу. Общая сумма, хранящаяся в банках, – 34,2 млрд рублей. Такие данные предоставляет "Дом.рф".
Невыполнение обязательств перед покупателями грозит застройщику банкротством. В этом случае дальнейшая судьба дома и покупателей квартир может развернуться по двум сценариям.
Первый – если степень готовности здания превышает 80%, его могут достроить. Завершать дом вправе региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, другой застройщик, который приобретает имущество и обязательства банкрота, либо ЖСК, созданный дольщиками.
Второй вариант – покупателям возвращают деньги, которые лежат на эскроу-счетах. Но, по мнению экспертов, дольщик проигрывает в любом случае, ведь пока в банках механизм работы с проблемными объектами не отрегулирован.
"Вспомните, как достраивали дом от "Барнаулкапстроя" на Горе (ул. Парковая, 71. – Прим. ред.). Это был один из первых объектов в стране по проектному финансированию в Сбербанке. И кто завершал этот дом? Банк остался в стороне и просто прекратил финансировать застройщика. Затем администрация города искала застройщиков, готовых завершить дом (работы вела фирма, входящая в ГК "Адалин". – Прим. ред.)", – напомнил Александр Мишустин.
Если же покупатели решили вернуть средства, то при расчете компенсации учитывается сумма, оплаченная инвестором по договору, а также понесенный инвестором ущерб (разница между оплаченной суммой договора и рыночной ценой готовой квартиры). Эксперт считает, что эта сумма все равно будет ниже той, за которые сейчас продают квартиры.
"Вы же понимаете, когда деньги были положены два года назад, и что на них можно купить сейчас. Наверное, это совсем не то", – отметил Мишустин.
При этом и региональные, и федеральные эксперты уверены: банкротство вряд ли грозит крупным компаниям, которые уже пережили не один кризис. Информация обо всех застройщиках доступна на сайте "Дом.рф". Там же – портфолио компаний: количество реализованных и строящихся проектов, информация о домах, которые возводят с задержкой, география работ и другие параметры. Семьям, которые планируют сейчас покупать новостройки, эксперты рынка советуют ориентироваться именно на эти данные.
07:18:44 21-11-2024
Ну так это рынок, не выгодно строить идите в бизнес
07:25:24 21-11-2024
Гость (07:18:44 21-11-2024) Ну так это рынок, не выгодно строить идите в бизнес ... бизьнесьмен что ля)))
10:08:50 21-11-2024
Гость (07:18:44 21-11-2024) Ну так это рынок, не выгодно строить идите в бизнес ... А строить - это, типа, не бизнес?
07:33:14 21-11-2024
Как всегда - один банк в шоколаде, а остальные в пролёте.
07:48:56 21-11-2024
Вот кто дешевые деньги лярдами брал. При этом на стоимости жилья это никак не отражалось. Квартир в городе уже раз в 20 больше, чем 30 лет назад, практически при той же численности жителей, а купить проще не стало. За исключением тех, у кого квартир уже штук по 5-10
08:39:22 21-11-2024
банкротство это нормально - акулы пожирают мелкую рыбешку
это же капитализм а не социалистическое строительство в плановой экономике
все же мелкая кампания пока еще может продать свой бизнес крупной пока банкротство не наступило либо влиться в крупную
так или иначе мелочь все равно сможет выжить если займется не традиционным строительством попадающим под правила а таким которое под закон не попадает потому что нелзя строго считать это строительством вот и все, смекаете о чем я?
13:35:33 21-11-2024
Гость (08:39:22 21-11-2024) банкротство это нормально - акулы пожирают мелкую рыбешку
09:20:18 21-11-2024
Стало прям так жалко несчастных девелоперов, чуть не расплакался ей-богу. Может скинуться всей страной на их спасение, фонды организовать и волонтеров мобилизовать?
09:47:49 21-11-2024
Гость (09:20:18 21-11-2024) Стало прям так жалко несчастных девелоперов, чуть не расплак...
Так ведь не только бедных девелоперов спасать нужно, риэлтеров нужно спасать. Они так отчаянно пытаются расшатать тонущий рынок. Да и банкиров похоже тоже нужно спасать. Ну, ничего, ипотечники их скоро всех спасут в знак благодарности за оказанные им услуги.
10:10:03 21-11-2024
Гость (09:20:18 21-11-2024) Стало прям так жалко несчастных девелоперов, чуть не расплак... а мы и скидываемся всей страной, когда компенсировать их "потери" собрались из бюджета!
10:16:48 21-11-2024
Гость (09:20:18 21-11-2024) Стало прям так жалко несчастных девелоперов, чуть не расплак... Так государство любит поддерживать ненужные предприятия - автоваз, банки, строителей. А вот сельское хозяйство государству не нужно! Поэтому имеем то, что имеем - за границей закупаем сахар, картофель, масло, овощи.
10:49:47 21-11-2024
Гость (10:16:48 21-11-2024) Так государство любит поддерживать ненужные предприятия - ав... Сельское хозяйство как раз продолжают активно поддерживать. И много вы масла иностранного видите на полке?
11:22:45 21-11-2024
Гость (10:49:47 21-11-2024) Сельское хозяйство как раз продолжают активно поддерживать. ...
А вы ещё не видели масло из ОАЭ сделанное в украине. Картофель из Египта и Израиля, морковь оттуда же... А хлеб съедобный когда последний раз ели? Чтобы он был из хлебопекарной муки, а не фуражной?
11:56:13 21-11-2024
Гость (11:22:45 21-11-2024) А вы ещё не видели масло из ОАЭ сделанное в украине. Кар... не в, а НА. выросло поколение с этим "в"
13:14:55 21-11-2024
Гость (11:22:45 21-11-2024) А вы ещё не видели масло из ОАЭ сделанное в украине. Кар... НА Украине
11:43:07 21-11-2024
Гость (10:49:47 21-11-2024) Сельское хозяйство как раз продолжают активно поддерживать. ... То есть вы не курсе, что масло мы будем закупать в ОАЭ? А Кулундинский МСЗ закрывается? А сахар под вывеской Черемновский закупается в Казахстане и расфасовывается здесь?
09:35:27 21-11-2024
Гость (08:39:22 21-11-2024) банкротство это нормально - акулы пожирают мелкую рыбешку
10:19:59 21-11-2024
пузырек начинает сдуваться?
10:27:22 21-11-2024
Ну, ничего, ипотечники их скоро всех спасут--------😊👍
10:51:26 21-11-2024
Это очередной кризис и он конечно пройдет.
Дело возможно не в застройщиках а госпоже Набиуленной - не владеет ситуацией и мутная.
10:57:24 21-11-2024
но ведь эскроу счета и вводили как раз для того, чтобы недопустить подобное
11:24:41 21-11-2024
гость (10:57:24 21-11-2024) но ведь эскроу счета и вводили как раз для того, чтобы недоп... и это работает. кидальщиков строителей стало на порядок меньше
и это не устраивает строителей. Сейчас отсеются все мелкие компании а крупные останутся. И технология работы строяков и банков тоже отточится. Лишние бумажки банки должны будут убрать
И останется два рынка - первый это многоэтажки и серьезные обьекты а второй мелкие частные обьекты
в первом случае клиент защищен законом от потери денег а вот втором не защищен но может построить дешевле пристройку к одноэтажному частному дому, или баню или сарай или ему помогут самостоятельно строить частный небольшой дом
11:31:21 21-11-2024
Сейчас покупка недвижимости - плохая идея. Лучше пересидеть в корзине валют эти не спокойные времена, а потом подкупать то что упало и плохо лежит))))
14:35:35 21-11-2024
Чему народ опять радуется, монополизация приведет только к росту цен.