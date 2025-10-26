Алтайские рыбаки похвастались большими хищными трофеями. Фото

Многие из них поймали крупных щук, окуней и судаков

26 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: "Алтайское рыболовное сообщество" во "ВКонтакте" / vk.com/fishmen_altai

Алтайские рыбаки пока не спешат закрывать свой сезон. Благодаря октябрьскому потеплению некоторые из них насладились любимым хобби и не ушли с пустыми руками. В "Алтайском рыболовном сообществе" во "ВКонтакте" они похвастались крупными хищными трофеями.

Судя по записям в группе, активная ловля идет на Оби, протоке Соплякова, Калистратихе, Бобровке и в других местах.

Многие рыбаки хвастаются щуками, судаками и окунями. Один из них даже провел на реке четыре дня: погода была отличная, а рыба начала "активно есть перед зимой".