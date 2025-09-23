"Хотели карася – поймали ведро". На Алтае рыбаки похвастались своим осенним уловом
Жители региона назвали рыбные места
23 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В Алтайском крае рыбаки продолжают делиться результатами осенней рыбалки. Несмотря на похолодание, выезды на водоемы не прекращаются, пишут на странице в ВК "Алтайское рыболовное сообщество".
По словам участников, карась особенно активно клюет на озере Большой Исток в Ильинке, которое они называют "карасевым раем". Для улова применяют разные наживки – червей, кукурузу, тесто и мормышку.
Щука в этом сезоне ведет себя сдержанно: севернее Барнаула рыбакам удалось поймать лишь около пяти экземпляров. В то же время судак проявляет активность преимущественно ночью. В Затоне был выловлен экземпляр весом 1,8 килограмма, однако к утренним часам клев заметно снизился.
Ранее барнаульский зоопарк "Лесная сказка" обратился к жителям с просьбой помочь прокормить своих подопечных мелкой рыбкой.
