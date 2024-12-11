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Алтайские школьники получат новогодние сладкие подарки в полезной коробке

Каждому ребенку – по 700 граммов сладостей

11 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Почти 130 тысяч губернаторских подарков для младшеклассников, детей военнослужащих и участников СВО собирают на кондитерской фабрике "Алтай", сообщают "Вести Алтай".

"В каждой праздничной коробке – больше 40 кондитерских изделий. Помимо батончиков, шоколадные и желейные конфеты. Упаковка тоже полезная – на коробке, выполненной в формате книги, можно найти QR-код", – говорится в телесюжете.

В юбилейный год Александра Пушкина, 225 лет со дня рождения писателя, детям предложат вспомнить его известные сказки. Во вкладыше размещен кроссворд и ссылка на список активностей от учреждений допобразования.

Напомним, новогодние представления для учащихся 1-4 классов школ пройдут с 18 по 29 декабря.

Алтайский край дети Новый год
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Комментарии 4

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Гость

06:54:35 12-12-2024

Отвратительный набор! Как из фикс-прайса! Позорище.

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Гость

19:27:51 15-12-2024

Гость (06:54:35 12-12-2024) Отвратительный набор! Как из фикс-прайса! Позорище. ... и какой противный он , с никчемными какими-то картинками. помнится давно был полезный с упражнениями для глаз, а потом видимо дизайнеров сменили и ответственных за набор - и всё стало плохо. и сладости отвратные и картон (качество печати и изготовления) противное

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Гостья

09:48:52 21-12-2024

Сплошная химия на вкус, даже папа отказался есть это 🤢🤮🥴🤮🤮. Это госзакупка ещё и 900₽ стоит, можно было нормальных конфет 1 кг купить.

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Гость

14:37:59 21-12-2024

Какие 700гр ? Не нужно округлять 687гр не вкусных да ужаса конфет, химией попахивает!
Я люблю желейные, но эти 🤢. И остальные не лучше!

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