Каждому ребенку – по 700 граммов сладостей

11 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Почти 130 тысяч губернаторских подарков для младшеклассников, детей военнослужащих и участников СВО собирают на кондитерской фабрике "Алтай", сообщают "Вести Алтай".

"В каждой праздничной коробке – больше 40 кондитерских изделий. Помимо батончиков, шоколадные и желейные конфеты. Упаковка тоже полезная – на коробке, выполненной в формате книги, можно найти QR-код", – говорится в телесюжете.

В юбилейный год Александра Пушкина, 225 лет со дня рождения писателя, детям предложат вспомнить его известные сказки. Во вкладыше размещен кроссворд и ссылка на список активностей от учреждений допобразования.

Напомним, новогодние представления для учащихся 1-4 классов школ пройдут с 18 по 29 декабря.