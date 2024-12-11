Алтайские школьники получат новогодние сладкие подарки в полезной коробке
Каждому ребенку – по 700 граммов сладостей
11 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Почти 130 тысяч губернаторских подарков для младшеклассников, детей военнослужащих и участников СВО собирают на кондитерской фабрике "Алтай", сообщают "Вести Алтай".
"В каждой праздничной коробке – больше 40 кондитерских изделий. Помимо батончиков, шоколадные и желейные конфеты. Упаковка тоже полезная – на коробке, выполненной в формате книги, можно найти QR-код", – говорится в телесюжете.
В юбилейный год Александра Пушкина, 225 лет со дня рождения писателя, детям предложат вспомнить его известные сказки. Во вкладыше размещен кроссворд и ссылка на список активностей от учреждений допобразования.
Напомним, новогодние представления для учащихся 1-4 классов школ пройдут с 18 по 29 декабря.
06:54:35 12-12-2024
Отвратительный набор! Как из фикс-прайса! Позорище.
19:27:51 15-12-2024
Гость (06:54:35 12-12-2024) Отвратительный набор! Как из фикс-прайса! Позорище. ... и какой противный он , с никчемными какими-то картинками. помнится давно был полезный с упражнениями для глаз, а потом видимо дизайнеров сменили и ответственных за набор - и всё стало плохо. и сладости отвратные и картон (качество печати и изготовления) противное
09:48:52 21-12-2024
Сплошная химия на вкус, даже папа отказался есть это 🤢🤮🥴🤮🤮. Это госзакупка ещё и 900₽ стоит, можно было нормальных конфет 1 кг купить.
14:37:59 21-12-2024
Какие 700гр ? Не нужно округлять 687гр не вкусных да ужаса конфет, химией попахивает!
Я люблю желейные, но эти 🤢. И остальные не лучше!