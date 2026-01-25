Алтайские силовики тренировались сбивать БПЛА антидроновым оружием

В маневрах участвовали бойцы ОМОН и росгвардейцы

25 января 2026, 17:15, ИА Амител

Учения по борьбе с беспилотниками / Фото: Росгвардия Алтайского края

Подразделения Росгвардии в Алтайском крае провели учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В маневрах были задействованы бойцы спецназа ОМОН "Форпост", сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие полка по охране важных государственных объектов.

Основной целью учений стала отработка взаимодействия между различными силами и структурами с применением современных методов борьбы с дронами.

В ходе занятий личный состав тренировался обнаруживать и нейтрализовывать низколетящие цели, используя как специализированные системы радиоэлектронной борьбы, так и автоматическое стрелковое оружие. Программа включала стрельбу с места и в движении по маневрирующим и статичным воздушным мишеням.

Специалисты действовали в составе стационарных постов воздушного наблюдения и мобильных групп. Особое внимание было уделено совершенствованию огневой подготовки и навыкам быстрого принятия решений в обстановке, максимально приближенной к боевой.

В ночь на 24 января российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности 75 украинских дронов над различными областями страны.