Алтайские силовики тренировались сбивать БПЛА антидроновым оружием
В маневрах участвовали бойцы ОМОН и росгвардейцы
25 января 2026, 17:15, ИА Амител
Подразделения Росгвардии в Алтайском крае провели учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В маневрах были задействованы бойцы спецназа ОМОН "Форпост", сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие полка по охране важных государственных объектов.
Основной целью учений стала отработка взаимодействия между различными силами и структурами с применением современных методов борьбы с дронами.
В ходе занятий личный состав тренировался обнаруживать и нейтрализовывать низколетящие цели, используя как специализированные системы радиоэлектронной борьбы, так и автоматическое стрелковое оружие. Программа включала стрельбу с места и в движении по маневрирующим и статичным воздушным мишеням.
Специалисты действовали в составе стационарных постов воздушного наблюдения и мобильных групп. Особое внимание было уделено совершенствованию огневой подготовки и навыкам быстрого принятия решений в обстановке, максимально приближенной к боевой.
В ночь на 24 января российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности 75 украинских дронов над различными областями страны.
Комментарии 0