По его словам, от запаха люди даже падают в обморок

25 января 2026, 16:35, ИА Амител

На запорожском направлении специальной военной операции украинские подразделения несут значительные потери, однако, по словам военного эксперта, не эвакуируют тела погибших с поля боя. Об этом aif.ru заявил подполковник ЛНР, автор сообщества "Марочко live" Андрей Марочко.

Он отметил, что бездействие украинских властей по сбору и вывозу тел в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.

«Пока на улице зима, тела сохраняются и не разлагаются. Однако весной ситуация неизбежно обернется экологической катастрофой», – сказал Марочко.

Эксперт, ссылаясь на личный опыт наблюдения подобных ситуаций с начала СВО, добавил, что разложение тел весной создаст мощный трупный запах и крайне негативно скажется на эпидемиологической обстановке в зоне боевых действий.

«Я лично присутствовал на позициях, где дышать было практически невозможно. Трупный смрад стоял такой, что многие не выдерживали, а некоторые даже теряли сознание от концентрации запаха», – заявил Марочко.

Сообщается, что ВСУ продолжают попытки атак в районе города Гуляйполе в Запорожской области, неся при этом большие потери. Город был освобожден российскими войсками в конце декабря 2025 года.

