Военный эксперт предупредил об угрозе экокатастрофы из-за гор трупов ВСУ
По его словам, от запаха люди даже падают в обморок
25 января 2026, 16:35, ИА Амител
На запорожском направлении специальной военной операции украинские подразделения несут значительные потери, однако, по словам военного эксперта, не эвакуируют тела погибших с поля боя. Об этом aif.ru заявил подполковник ЛНР, автор сообщества "Марочко live" Андрей Марочко.
Он отметил, что бездействие украинских властей по сбору и вывозу тел в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.
«Пока на улице зима, тела сохраняются и не разлагаются. Однако весной ситуация неизбежно обернется экологической катастрофой», – сказал Марочко.
Эксперт, ссылаясь на личный опыт наблюдения подобных ситуаций с начала СВО, добавил, что разложение тел весной создаст мощный трупный запах и крайне негативно скажется на эпидемиологической обстановке в зоне боевых действий.
«Я лично присутствовал на позициях, где дышать было практически невозможно. Трупный смрад стоял такой, что многие не выдерживали, а некоторые даже теряли сознание от концентрации запаха», – заявил Марочко.
Сообщается, что ВСУ продолжают попытки атак в районе города Гуляйполе в Запорожской области, неся при этом большие потери. Город был освобожден российскими войсками в конце декабря 2025 года.
Российские средства ПВО в ночь на 24 января отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности 75 украинских дронов над различными областями страны.
21:06:52 25-01-2026
"Эвакуацией" погибших после боя должен заниматься победитель. Своих с почестями, противника с уважением в общую могилу. Не понятны претензии
09:12:26 26-01-2026
Гость (21:06:52 25-01-2026) "Эвакуацией" погибших после боя должен заниматься победитель...
заниматься трупами должен проигравший, а именно военнопленные. "азовцев" с мешками под русским конвоем - на передовую, пусть трупы собирают. О каком долге и чести вы говорите, особенно в войне с Украиной? Тут нет никаких правил чести со стороны противника. Давно уже пора понять и не играть красивыми словами. Любая война противоправна и никак не вяжется с честью и долгом, нужно исходить из реалий.
07:48:45 26-01-2026
Если почитать наши сводки - пал в бою в апреле, хоронят в сентябре. Никто не занимается целенаправленно эвакуацией тел из серой зоны и зоны активного соприкосновения - о живых надо думать