75 беспилотников за сутки сбили ВС РФ над регионами России

Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Ростовской областью

24 января 2026, 13:50, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности 75 украинских дронов над различными областями страны. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Основной удар пришелся на Ростовскую область, где удалось сбить 46 беспилотников. В Белгородской области было уничтожено 22 БПЛА, а над Крымом – три дрона. Кроме того, российские силы ПВО ликвидировали два дрона над Курской областью и по одному – над Воронежской и Брянской областями.