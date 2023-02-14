Краевые власти намерены купить для барнаульских сирот восемь квартир за 24 млн рублей

Подрядчики должны будут предоставить квартиры до 15 мая 2023 года

14 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края планируют закупить для детей-сирот восемь квартир в Барнауле на сумму более 24 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовал Центр госзакупок региона.

Все три лота разместили на портале 10 февраля, заявки желающие смогут подавать до 21 февраля 2023 года.

Начальная цена первого лота – 2,9 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет поставить одну квартиру.

Второй лот самый крупный – на 15,2 млн рублей. Победитель торгов должен будет предоставить Алтайскому краю пять квартир стоимостью по 3 млн рублей каждая.

Начальная цена третьего лота – 6 млн рублей. Предполагается закупка двух квартир по 3 млн рублей каждая.

Все квартиры компании-победители будут обязаны предоставить до 15 мая 2023 года. Помещения должны находиться в административных границах Барнаула, за исключением сёл Власиха, Гоньба, Лебяжье, посёлков Бельмесёво, Берёзовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казённая Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Новомихайловка, Плодопитомник, Центральный, Черницк, Ягодное, а также улицы Силикатной, д. 7а и микрорайона Новосиликатный.

Согласно условиям контракта, жильё должно быть подключено к отоплению, инженерным сетям и всем необходимым коммуникациям. Обязательно наличие горячей воды, ванны или душевой кабины. На полу должен лежать линолеум, ламинат, паркет или керамическая плитка. На кухне – стоять газовая или электрическая плита. Стены покрашены, побелены или оклеены обоями.

Дом должен быть как минимум четырёхэтажным, не ранее 1970 года постройки. Общая площадь квартиры – не менее 33 квадратных метров.

Напомним, что в январе в региональном Минстрое обещали закупить для детей-сирот не менее 230 квартир. Из федерального бюджета на это выделили 338 млн рублей, а ещё 244,6 млн рублей дал регион. Также за счёт субсидии из бюджета Алтайского края будут выдавать жилищные сертификаты. Всего на обеспечение жильём детей-сирот в Алтайском крае предусмотрено более 1 млрд рублей.

А в 2022 году на квартиры для сирот потратили 446,4 млн рублей. За эту сумму власти закупили 261 квартиру.