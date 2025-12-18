Алтайские студенты запустили подкаст о натуральных продуктах при поддержке "Новых людей"

Ребята участвовали в программе молодежного предпринимательства "Я в деле"

18 декабря 2025, 17:55, ИА Амител

Участники программы молодежного предпринимательства "Я в деле" / Фото: партия "Новые люди"

В Алтайском крае группа студентов барнаульских вузов – Анастасия Зябкина, Дарья Шумская и Никита Астрананцев – создали уникальный медиапроект под названием "Сибиряки", посвященный местным производителям натуральных продуктов. Проект стал возможен благодаря программе молодежного предпринимательства "Я в деле" партии "Новые люди", в рамках которой учащиеся представили свою идею на общероссийском финале в Москве.

В своем подкасте молодые люди, используя формат интервью, рассказывают о процессе создания популярных алтайских товаров, таких как сыры, чаи, мед и другие, от начальных этапов производства до готового продукта.

Поддержка молодых людей, стремящихся создать собственное дело, – одна из главных целей партии "Новые люди". Как отметил депутат Госдумы, лидер партии Алексей Нечаев, миллионы молодых россиян мечтают стать предпринимателями, но часто сомневаются в своих силах.

«Наша цель – чтобы как можно больше молодых людей решились стать предпринимателями. Ведь чем сильнее экономика, тем больше в ней счастливых людей, которые заняты любимым делом. Будущее построят те, кто сегодня только оканчивает школу или учится в вузе. Главное – вдохновить их и создать возможности», – сказал политик.

В финале восьмого сезона программы приняли участие более 200 команд со всей России, среди которых и студенты из Алтайского края. Свои разработки они продемонстрировали статусным экспертам – представителям крупных компаний и депутатам Госдумы.

Конкурсная программа включала три трека: базовое предпринимательство, инновационные стартапы в области искусственного интеллекта и робототехники, а также создание комфортной городской среды. А еще в этом году работало направление "Лидеры", которое помогает молодым людям развивать навыки руководства и управления командами. В 2026 году стартует девятый сезон программы, в котором смогут участвовать все желающие студенты вузов и колледжей.

Партия начала проводить программу "Я в деле" в 2022 году и с тех пор получила поддержку от различных министерств, Росмолодежи и крупных компаний, таких как Сбер. В ее рамках обучение прошло более 350 тысяч студентов, а более 109 тысяч выпускников уже запустили свои стартапы.

Участники программы молодежного предпринимательства "Я в деле" / Фото: партия "Новые люди"