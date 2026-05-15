Алтайские туристы на майских праздниках стали чаще отдыхать в азиатских странах

При этом самыми популярными направлениями остаются Казахстан и Турция

15 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Туристы. Багаж / Фото: пресс-служба "МегаФона"

Во время майских выходных жители Алтайского края чаще всего выезжали в Казахстан и Турцию. На эти две страны пришлось 52% зарубежных поездок. При этом в регионе растет интерес к азиатским направлениям – особенно к Китаю и Вьетнаму. Год к году спрос на поездки вырос на 119% и на 127% соответственно. К такому выводу пришли аналитики роуминга "МегаФона" на основе обезличенных данных абонентов.

Какие страны стали популярнее у россиян

В целом по России во время майских выходных туристы чаще смотрели не только на привычные маршруты, но и на более редкие направления в Азии и Южной Америке. Африка заняла третье место по популярности среди зарубежных направлений.

Самый заметный рост показали страны Южной Америки. Спрос на Венесуэлу увеличился на 63%, на Уругвай — на 55%, на Бразилию — на 52%, на Колумбию — на 42%, на Эквадор — на 27%.

Активный интерес заметен и к Азии. Поездки во Вьетнам выросли на 131%, в Монголию — на 39%, в Китай — на 37%, в Мьянму — на 35%, в Макао — на 34%.

Интерес вырос к Ближнему Востоку и Африке

На Ближнем Востоке главным направлением по динамике стала Саудовская Аравия. Спрос на поездки туда вырос на 42%. Такой интерес может быть связан с развитием туристической инфраструктуры и появлением новых маршрутов.

В Африке рост показали Камерун — на 100%, Намибия — на 36%, Марокко — на 27%, Замбия — на 24%, Эфиопия — на 19%.

Среди европейских стран россияне чаще выбирали Болгарию — на 23%, Данию — на 10% и Сербию — на 7%. В Океании вырос интерес к Новой Зеландии — на 22%, а среди стран СНГ — к Армении, на 15% и Узбекистану — на 8%.