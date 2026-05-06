Россияне в мае стали активнее покупать товары для дачи и приготовления шашлыка

Продажи мангалов, растений и товаров для садоводства показали рекорды в начале месяца

06 мая 2026, 18:00, ИА Амител

Мангал. Шашлык / Фото: пресс-служба "МегаФона"

Начало мая 2026 года оказалось рекордным по числу покупок на маркетплейсах, связанных с подготовкой к дачному сезону и отдыхом на свежем воздухе. Часть россиян занималась приготовлением мяса на свежем воздухе, другая – в два раза интенсивнее обычного закупалась рассадой. К такому выводу пришли аналитики "МегаФона" на основе обезличенных данных абонентов.

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Спрос на товары для приготовления шашлыка в мае 2026 года вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик активности пришелся на 2 мая – в тот день температура в центральной и европейской части страны превысила 20 градусов. На первые майские выходные пришлось 35% всех покупок за четыре месяца 2026 года.

В перечень наиболее востребованных позиций вошли аксессуары для гриля и мангала, шампуры, а также печи для казана и очаги к ним. Газовые грили показали рост продаж на 156% в годовом выражении. Обычные мангалы прибавили 106%.

Дачный сезон набирает обороты

Россияне выезжали за город не только ради отдыха. Садоводческие форумы в первом квартале привлекли на 18% больше посетителей, чем годом ранее. Продажи товаров для огорода и дачи увеличились: в апреле – на 65%, в мае – на 101%. Наибольшую покупательскую активность зафиксировали 2 и 3 мая. Дачники чаще всего заказывали растения, семена и удобрения.

Весной этого года также наблюдают рост интереса к бассейнам, товарам для бани и сауны, а также к дачной мебели. Бассейны стали покупать в 10 раз чаще, товары для бани — в четыре, а дачную мебель — в три. При этом аренда шашлычных беседок потеряла популярность: в апреле 2026 года трафик на соответствующие сервисы снизился на 35% по сравнению с апрелем 2025 года.

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В регионе ситуация сложилась иначе. Жители Алтая не отказались от аренды – напротив, в апреле трафик на сервисы бронирования гриль-беседок вырос почти трое относительно марта. Дачный ажиотаж также обогнал средние показатели: посещения специализированных ресурсов для садоводов увеличились на 72% год к году.