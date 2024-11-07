Алтайские власти снова попробуют заказать проект достройки Художественного музея
В июле 2024 года край пытался найти проектировщика для музея, но тогда заявку на лот никто не подал
07 ноября 2024, 16:35, Антон Дегтярев
Власти Алтайского края снова попробуют заказать проектно-сметную документацию на достройку краевого Художественного музея на проспекте Ленина, 88. Край ищет подрядчика, который не только сделает проект, но и проведет инженерные изыскания для завершения реконструкции. Компании-победителю планируется заплатить за все это максимум 10,1 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 7 ноября 2024 года.
Заявки желающие смогут подавать до 26 ноября, а итоги лота подведут 29 ноября 2024 года. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств. Деньги на проектно-сметную документацию выделят из краевого бюджета.
Инженерные изыскания подрядчик должен выполнить не позднее чем через 20 дней с момента подписания договора. Саму проектную документацию победителю аукциона нужно сделать за 150 дней с момента подписания контракта. На выполнение рабочей документации дается 180 дней.
Подрядчик будет обязан разработать проектную документацию на незавершенные работы, выполнить замеры с использованием и сверкой уже существующих чертежей, провести инженерное обследование строительных конструкций, инженерных систем, средств связи и электросетей, выявить в них неисправности, дефекты и так далее. Также необходимо предусмотреть наружное освещение здания с прилегающими территориями.
Победителю аукциона нужно будет разработать мероприятия по противодействию терактам, учесть вывоз строительных отходов (на расстояние 13 км), наружное освещение зданий, прилегающих территорий и так далее. Рабочую документацию представят после госэкспертизы. Кроме того, проектная организация должна иметь лицензию на работу по сохранению объектов культурного наследия.
Отметим, что в июле 2024 года краевые власти уже пытались найти подрядчика на разработку документации для достройки проблемного музея. Тогда максимальная цена лота составляла 11,5 млн рублей, то есть на 1,4 млн больше, чем сейчас. Итоги той закупки подвели 5 августа, заявку никто не подал.
Напомним, что весной 2024 года строительство Художественного музея было заморожено из-за проблем с проектно-сметной документацией. Здание начали возводить еще в 2012 году, но закончили лишь на 62%. В Минстрое говорили, что без корректировки проектно-сметной документации строительство не продолжится.
Стройка сильно затянулась из-за того, что компания "СтройГАЗ" обанкротилась. Договор с ней расторгли, а работы продолжил "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировалось сначала в 2022 году, а затем – в конце 2023 года. Однако эти планы в жизнь так и не воплотились и на конец 2024 года работы на объекте опять остановлены. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
16:43:29 07-11-2024
Отберите у чинушек эту кормушку
Снесите долгострой и сделайте парковку.
Много народа по собственной воле в Барнауле по музеям ходит?
16:56:49 07-11-2024
и ведь никто не сядет. Да, Абы Как?
22:02:23 07-11-2024
Гость (16:56:49 07-11-2024) и ведь никто не сядет. Да, Абы Как?... Не говори! Зато шеломейца за 200 тысяч рублей до сих пор судят))) позорники!
16:58:06 07-11-2024
Гость (16:43:29 07-11-2024) Отберите у чинушек эту кормушку Снесите долгострой и сде... Не хочется оскорблять, но вы дебил. Люди ходят в музей по собственной воле. Если вы не ходите в музей это многое говорит о вашем воспитании. Сходите в музей. Попробуйте, сначала будет больно а потом привыкните и вам понравится.
17:37:27 07-11-2024
ВКл. (16:58:06 07-11-2024) Не хочется оскорблять, но вы дебил. Люди ходят в музей по со... Походу у вас уже зависимость от понтов, а дебилку, бабуля вы в зеркале увидите
20:21:17 07-11-2024
Гость (17:37:27 07-11-2024) Походу у вас уже зависимость от понтов, а дебилку, бабуля вы... а еще в школу по своему желанию ходить не желает. Закрыть их и сделать парковки.
07:23:36 08-11-2024
ВКл. (16:58:06 07-11-2024) Не хочется оскорблять, но вы дебил. Люди ходят в музей по со...
Ой, местная бохэма музей захотела... А что там выставлять? Мазню алтайских ХУДОжников? Смешно! Не нужен селу этот музей.
16:58:24 07-11-2024
Как-то непонятно. Деньги краевые, а заказывает ПСД мэрия? Кто хозяин здания - край или город?
17:04:51 07-11-2024
Гость (16:58:24 07-11-2024) Как-то непонятно. Деньги краевые, а заказывает ПСД мэрия? Кт... Очень правильный вопрос. Край свалил это на город? Сначала министр Безрукова отфутболила стройку из минкульту на минстрой. Теперь край пнул в город. Теперь за это отвечает Паршков?
17:03:35 07-11-2024
Только там нюанс, в проекте нужно каким-то образом учесть то что уже там намонтировано в реале, а это полный попадос. Так что весь этот проект издалека только выглядит как шоколад, а вблизи оказывается совсем другая субстанция, очень пахучая.
17:33:45 07-11-2024
Гость (17:03:35 07-11-2024) Только там нюанс, в проекте нужно каким-то образом учесть то... Зато вентиляцию делать уже не надо. Трещины в стенах там хорошие, приток свежего воздуха будет естестенным.
17:27:54 07-11-2024
Кто ж зачет браться за это?! Как известно: кто последний тот и .....сядет
22:03:36 07-11-2024
Гость (17:27:54 07-11-2024) Кто ж зачет браться за это?! Как известно: кто последний тот... Кто последний, тот и "папа". Известная история))
17:31:50 07-11-2024
Хочется узнать почему сметная документация была одобрена в 2018 году и Селф стал подрядчиком? Селф сделал только самые дорогие работы: ограждения, плитку, т.е. благоустройство. А проект организации строительства был подписан и согласован? В советское время самое главное было закончить строительство, а уж потом благоустрлйство. Какие штрафы заплатил Селф? Что конкретно было прописано в договоре? Прокуратура не хочет разобраться с этой стройкой? Крыша здания уже начала протекать. Уже в обоих крылах здания трещины по всему зданию. Нет денег достроить, снесите. Это позор нашим адмистрациям. И когда наши депутаты обращат на это внимание или ждем когда развалится все здание?
17:32:21 07-11-2024
"Эта музыка удет вечной" :). Отдайте проверенным застройщикам, Шонии, например, они знают что и как делать.
19:34:51 07-11-2024
Гость (17:32:21 07-11-2024) "Эта музыка удет вечной" :). Отдайте проверенным застройщика... ТЦ?
20:07:51 07-11-2024
Гость (17:32:21 07-11-2024) "Эта музыка удет вечной" :). Отдайте проверенным застройщика... лучше Ракшиным. Жека, навались, Виталя, давай! Алла, ну-ка, наверняка там по бумажкам полная лажа. С землей под ним там точно проблемы , Алла, я зуб даю инфа сотка
22:05:18 07-11-2024
Гость (20:07:51 07-11-2024) лучше Ракшиным. Жека, навались, Виталя, давай! Алла, ну-ка, ... Точно в цвет марии ра здание! Комерсы махом достроят. Будет как в ЖК Локомотив. Фасад художественный музей. А внутри Жилое и коммерция)))
21:51:35 07-11-2024
Гость (17:32:21 07-11-2024) "Эта музыка удет вечной" :). Отдайте проверенным застройщика... Отдайте Шонии, говоришь? А Селф, по твоему, кто? Пушкин Александр Сергеевич?
17:34:44 07-11-2024
скоро уже отойду в мир иной я. а его все строят
17:48:55 07-11-2024
Минкультуры края - браво!(((((( Так красиво всё сделать, что музей принадлежит минкультуре, а он за его строительство не отвечает. На фиг такой балласт.(((((((( По-старому, если говорить, то "толкача" не хватает.
Вон, МТА как быстро сделали, а патамушта был "толкач" - В. С. Золотухин. Да и губернатор тогдашний тоже был заинтересован. Эт вам не нынешнее "руководство края". Эх...(((((((((
21:42:23 07-11-2024
Гость (17:48:55 07-11-2024) Да и губернатор тогдашний тоже был заинтересован.
А какой губернатор замутил ремонт/реконструкцию худ.музея? А потом благополучно в СФ РФ свалил и носу на малой родине не кажет? В одном он был заинтересован, а на другой болт забил? У вас с логикой проблемы...
18:15:46 07-11-2024
снесите это убожество и постройте школу
18:53:12 07-11-2024
если СЕЛФ взялся в 2018, почему не доделали? Они же не банкроты? А вообще впечатление, что спецом затягивают, бесконечная кормушка
20:43:22 07-11-2024
Вопрос конечно глупый. И всё-таки - а почему 10 млн, а не 15 или 32? Это ж сколько надо потратить извилин в головах, чтобы запросить такую сумму, чтобы "придумать" придуманное?)))))))
06:33:47 08-11-2024
Гость (20:43:22 07-11-2024) Вопрос конечно глупый. И всё-таки - а почему 10 млн, а не 15... Предположим, проектировщик получает 100 в месяц. За 6 месяцев работы зарплата 600 + налоги - игого миллион, только зарплата на одного сотрудника. А над таким проектом он явно не один должен трудиться. Вот и думай - найдут кого за эти деньги или нет
09:34:38 08-11-2024
Гость (20:43:22 07-11-2024) Вопрос конечно глупый. И всё-таки - а почему 10 млн, а не 15... Придуманное ? Если бы проект был, то его бы не нужно было заново делать. Вы видимо проект в жизни ни разу не видели, такие дилетантские вопросы задаете
23:28:10 07-11-2024
Будут художники - будет и музей.
А пока такой вот Колизей.
23:38:59 07-11-2024
Нужен МинМузейстрой с Министром во главе. Тады дело пойдёть!
08:54:06 08-11-2024
Вечная кормушка. Ктож добровольно от такого хлебальника откажется?
09:24:48 08-11-2024
Вангую что этот недострой сравняют с землёй ближе к 2030 году. Как ненужное здание. Сравняют с землёй и построят ТРЦ.
10:02:03 08-11-2024
Была школа №25, никому не мешала, а потом бац и пошло здание по рукам , с начала РАЭПШ, затем музей, реконструкция, снос и как финал долголстрой.
12:17:02 08-11-2024
ППШариков (10:02:03 08-11-2024) Была школа №25, никому не мешала, а потом бац и пошло здание... Немножко ошибаетесь: школу №25 перевели в новое здание ещё при Советской власти, там потом был учебно-производственный комбинат в котором учеников старших классов школ города обучали производственным профессиям (до сих пор есть удостоверение токаря, выданное УПК. Правда основную часть знаний и навыков получил до перевода в УПК на Геофизике (у них и оборудование было современное (станки 1К61, 16К20), не то что в УПК (токарный станок с табличкой : На этом станке работал В, Смирнов в 1939 году). Это потом когда профобразование пох..рили туда стали пихать всякие РАЭПШы и перестали поддерживать здание (навара нет).
14:33:32 08-11-2024
Гость (12:17:02 08-11-2024) Немножко ошибаетесь: школу №25 перевели в новое здание ещё п..
Вы правы, опустил этот период, в 25 школе была очень хорошая база для уроков труда (станкостроительный помогал), на этой базе и создали УПК в начале 70х, а уж в 90х РАЭПШ там открыли.
10:06:44 08-11-2024
Гость (07:23:36 08-11-2024) Ой, местная бохэма музей захотела... А что там выставлят... Вы, наверное, даже и не подозреваете, что в нашем музее есть подлинники Саврасова, Левитана, Кончаловского, иконы и многое другое.
Жаль, что Вы не знакомы с достоянием нашей культуры.
Именно поэтому музей необходим!
10:37:21 08-11-2024
Жаль, что Вы не знакомы с достоянием нашей культуры. Где всё это можно посмотреть ? Опять в заказниках на хранении.Каталог экземпляров выставочных где можно познакомиться? Или это только для работников "заведения" ?!
11:25:32 08-11-2024
Гость (10:37:21 08-11-2024) Жаль, что Вы не знакомы с достоянием нашей культуры. Где всё... Не поверите, но посмотреть эти работы можно в этом же самом музее! Все эти годы он продолжает работать в другом здании на улице Максима Горького. В течение каждого года музей делает выставки из своих фондов, где можно увидеть подлинные работы перечисленных выше художников и многих других.
12:11:57 08-11-2024
здание если невозможно отремонтировать можно будет снести аналогично стадиону у жд вокзала и построить 20 этажный огромный жилой и бизнес комплекс с копией музея на 1 и 2 этаже. И для людей хорошо и для музея хорошо и деньги частники вложат по долям. Можнео даже акции под это дело будет выпустить. Одна акция - такая то доля здания. У музея доля государства. Почему нет?
12:46:39 08-11-2024
умный (12:11:57 08-11-2024) здание если невозможно отремонтировать можно будет снести ан... Музей в жилом доме уже был. Не раз затапливался жильцами, дорогостоящие экспонаты гибли.
15:07:09 08-11-2024
умный (12:11:57 08-11-2024) здание если невозможно отремонтировать можно будет снести ан... Даже не думай! Тебе вредно.