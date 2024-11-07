Алтайские власти снова попробуют заказать проект достройки Художественного музея

В июле 2024 года край пытался найти проектировщика для музея, но тогда заявку на лот никто не подал

07 ноября 2024, 16:35, Антон Дегтярев

Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края снова попробуют заказать проектно-сметную документацию на достройку краевого Художественного музея на проспекте Ленина, 88. Край ищет подрядчика, который не только сделает проект, но и проведет инженерные изыскания для завершения реконструкции. Компании-победителю планируется заплатить за все это максимум 10,1 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 7 ноября 2024 года.

Заявки желающие смогут подавать до 26 ноября, а итоги лота подведут 29 ноября 2024 года. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств. Деньги на проектно-сметную документацию выделят из краевого бюджета.

Инженерные изыскания подрядчик должен выполнить не позднее чем через 20 дней с момента подписания договора. Саму проектную документацию победителю аукциона нужно сделать за 150 дней с момента подписания контракта. На выполнение рабочей документации дается 180 дней.

Подрядчик будет обязан разработать проектную документацию на незавершенные работы, выполнить замеры с использованием и сверкой уже существующих чертежей, провести инженерное обследование строительных конструкций, инженерных систем, средств связи и электросетей, выявить в них неисправности, дефекты и так далее. Также необходимо предусмотреть наружное освещение здания с прилегающими территориями.

Победителю аукциона нужно будет разработать мероприятия по противодействию терактам, учесть вывоз строительных отходов (на расстояние 13 км), наружное освещение зданий, прилегающих территорий и так далее. Рабочую документацию представят после госэкспертизы. Кроме того, проектная организация должна иметь лицензию на работу по сохранению объектов культурного наследия.

Отметим, что в июле 2024 года краевые власти уже пытались найти подрядчика на разработку документации для достройки проблемного музея. Тогда максимальная цена лота составляла 11,5 млн рублей, то есть на 1,4 млн больше, чем сейчас. Итоги той закупки подвели 5 августа, заявку никто не подал.

Напомним, что весной 2024 года строительство Художественного музея было заморожено из-за проблем с проектно-сметной документацией. Здание начали возводить еще в 2012 году, но закончили лишь на 62%. В Минстрое говорили, что без корректировки проектно-сметной документации строительство не продолжится.

Стройка сильно затянулась из-за того, что компания "СтройГАЗ" обанкротилась. Договор с ней расторгли, а работы продолжил "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировалось сначала в 2022 году, а затем – в конце 2023 года. Однако эти планы в жизнь так и не воплотились и на конец 2024 года работы на объекте опять остановлены. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.