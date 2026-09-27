Алтайские врачи спасли новорожденную девочку весом 650 граммов

Малышка легко помещалась на ладони после появления на свет

27 сентября 2026, 19:30, ИА Амител

Счастливые родители со своей дочерью / Фото: Алтайский краевой перинатальный центр

Более года назад в Барнауле родилась девочка, которой врачи предрекали тяжелую судьбу. Младенец появился на свет на сроке всего 25 недель с экстремально низким весом — 650 граммов — и ростом 30 сантиметров. Историю ее спасения рассказали в пресс-службе Алтайского краевого перинатального центра.

Ее мама, сама работающая врачом, тщательно готовилась к беременности, но с седьмой недели столкнулась с тяжелым токсикозом. На 25-й неделе у женщины резко поднялось давление, а обследование показало критическое нарушение кровотока у ребенка. Жительницу Барнаула экстренно перевели в центр "ДАР". Когда состояние малышки ухудшилось прямо во время утреннего УЗИ, консилиум принял решение не ждать: ребенка извлекли путем кесарева сечения прямо в плодном пузыре. После его вскрытия раздался тихий писк.

Два месяца младенец провел в реанимации под присмотром анестезиолога-реаниматолога Антона Чапалы.

"Вечером, когда я впервые увидела своего ребенка, я испытала шок. Я педиатр, но никогда не видела настолько маленьких детей — она легко могла поместиться у меня на ладонях! Вся в трубках, датчиках… Врач анестезиолог-реаниматолог Антон Константинович Чапала тогда сказал, что ничего прогнозировать нельзя, состояние тяжелое, нужно только время. Но нельзя было опускать руки: я была нужна своей малышке, и ей необходимо грудное молоко, которое у меня хоть немного, но было", — поделилась мать девочки.

В первый раз молока удалось сцедить всего один миллилитр, но медсестра настояла, чтобы его дали девочке через шприц. За четыре месяца борьбы за жизнь она перенесла пять переливаний крови и две операции на глазах. Все это время рядом был отец — ему разрешали выкладывать дочку на грудь прямо с медицинскими трубками.

Сегодня выжившая малышка — активная и любознательная девочка. Она вместе с мамой приходит в отделение реабилитации центра "ДАР", где ее встречают те самые врачи. Особую благодарность семья выражает неонатологу Татьяне Евгеньевне Кухариковой, которая навещала маленькую пациентку днем и ночью.