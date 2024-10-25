Алтайских строителей призвали снизить "ужасно дорогие" цены на квартиры
С данным обращением выступили профсоюзы работников строительства
25 октября 2024, 13:00, ИА Амител
Председатель алтайского профсоюза работников строительства Андрей Замороко призвал власти и строителей подумать над тем, как уменьшить стоимость жилья. По его словам, цены на квартиры сейчас "просто ужас". Об этом Замороко заявил во время выездного заседания Союза строителей Алтайского края, которое прошло 23 октября в Белокурихе.
Во время своего выступления Андрей Замороко напомнил, что сейчас цены в новостройках Барнаула достигают 150 тысяч рублей за квадратный метр. При этом такая цифра еще недавно казалась фантастической.
"Власти нужно дороже продать свои участки, чтобы больше денег получить и потратить. Тоже хорошо, о жителях заботятся. Строители хотят построить классный комплекс. Тут нечего сказать. Но цена – извините, пожалуйста. Это ужас! Она не для нашего региона. Власти нужно обратить внимание на это. Нужно договариваться с предпринимателем и выходить на покупательский [спрос]. У нас 30% – нищее население. Оно и так в долгах, а мы еще туда загоняем стоимостью жилья. Может, иногда в эту сторону посмотреть? Не в увеличение стоимости квадратного метра жилья, а с другой стороны?" – приводит издание "Толк" слова Замороко.
Впрочем, представители строителей не видят в ценах ничего невероятного. Сегодня стоимость жилья формируется условиями, в которых работают компании.
"Вы сегодня хотите отменить продажу земли с аукциона, платное подключение к теплу, воде, газу? У нас все это платно, и государство это не отменило. В свое время в Белгородской области нам глава региона говорил, что выкупил 99% земли под жилье и отдавал ее с дорогами и сетями и назначал цену квадрату", – пояснил председатель Союза строителей Александр Мишустин в ответ на замечание Андрея Замороко.
Ранее стало известно, что банки снова повысили ставки по накопительным счетам в ожидании заседания Центробанка. Кроме того, в Алтайском крае банки в 2024 году испытали "шок и встряску" из-за резкого сокращения ипотеки.
В частности, в июне юрлица взяли в банках кредиты на 39 млрд рублей, в августе – на 24 млрд. У физлиц объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 млрд в августе.
13:17:06 25-10-2024
Раньше были цены ниже, а сейчас выше, надо думать что поменялось
13:21:05 25-10-2024
Не успели Речной вокзал снести, как на Авито выставили продажу квартир в элитном комплексе и цена от 10 млн и за однокомнатную и ..............до 40
13:27:52 25-10-2024
Может частичная национализация строительных предприятий не помешает
14:50:46 25-10-2024
Гость (13:27:52 25-10-2024) Может частичная национализация строительных предприятий не п...
Не поможет. Сначала нам нужно вернуть назад себе свою страну, деприватизировать её.
14:03:06 25-10-2024
а зачем и кто скупает эти бетонные стены??? Зачем кормить жиры??
14:36:48 25-10-2024
С таким же успехом можно призвать специалистов, которые делают ремонт в квартирах снизить цены.
А может лучше призвать работодателей повысить зарплаты? Это какой-то квест на выживание!!! Когда лучшие кадры покинут край,поздно будет повышать(((Люди почувствуют разницу)))
14:38:44 25-10-2024
Призывают всё, призывают...
"А Васька слушает, а сам курёнка уплетает!" (И.А. Крылов)
14:56:50 25-10-2024
Замарока еще бы из своего кармана спонсировал бы дисконты на квартиры. Застройщики не имеют диких прибылей. Там 30% от силы. Плюс геморрой постоянный. Просто особенность этого бизнеса в том, что раз ты расчехлил эту машину, то ты не можешь ее остановить. Это слишком пагубно скажется. Можно потом бизнес и не восстановить. Именно поэтому во всех странах мира проблемы девелоперов одинаковы. Им нужны все новые объемы стройки. Понятно, что ценник сейчас жесть. Раньше цифра 100 за квадрат звучала вызывающе. А сейчас и 150 не предел. Знаю проект, где вдвое дороже. И это в Барнауле. Где якобы бедное население. Которое раскупает все знаковые проекты. Вы думаете застройщик ЖК Оскар на Красноармейском попал в просак? Сейчас в продаже 8 квартир. Остальное распродано. А может ГК Союз свой Артхаус на Партизанской не продал?
16:16:02 25-10-2024
Гость (14:56:50 25-10-2024) Замарока еще бы из своего кармана спонсировал бы дисконты на...
Там 30% от силы?))) Вообще то 30% уже считается сверхприбылью!
18:40:55 25-10-2024
Гость (16:16:02 25-10-2024) Там 30% от силы?))) Вообще то 30% уже считается сверхпри... Не-а, 30% это заложенная норма прибыли. Сверхприбыль это если ты в разы дороже продашь.
16:24:52 25-10-2024
Гость (14:56:50 25-10-2024) Замарока еще бы из своего кармана спонсировал бы дисконты на... Ой!Можно подумать,эти квартиры скупили воспитатели или учителя. А может дворник из местного ЖКХ или уборщица из магазина? Или кондуктор троллейбуса, библиотекарь, кочегар или санитарка ?
Пока одни на последние копейки снимают комнатку, другие покупают 5 квартиру.
16:27:21 25-10-2024
Гость (14:56:50 25-10-2024) Замарока еще бы из своего кармана спонсировал бы дисконты на... какие 30% прибыли, сказки рассказываете. Там прибыль застройщиков как у наркоторговцев от 200% начинается, да еще от удешевления материалов не по проекту прибыль капает. Поэтом и строят эти коробки как не в себя. И западных застройщиков с нашими не надо сравнивать, им чтобы прибыль получить надо 90% квартир продать, а нашим хватает наоборот 10% продать, что проект окупить.
18:22:14 25-10-2024
Гость (16:27:21 25-10-2024) какие 30% прибыли, сказки рассказываете. Там прибыль застрой... А вот можно пруф, или это просто влажные фантазии человека, далекого от стройки?
18:48:10 25-10-2024
Гость (16:27:21 25-10-2024) какие 30% прибыли, сказки рассказываете. Там прибыль застрой... Так что вы в застройщики не идете, там же типа прибыль? Поверьте, рентабельность в 30% это уже успех для девелопера. Больше они не получат никогда.
23:07:41 26-10-2024
Гость (14:56:50 25-10-2024) Замарока еще бы из своего кармана спонсировал бы дисконты на... А,вы уверенны,что именно барнаульцы прям все скупают??
Целыми подьездами квартиры скупают москвичи .
15:17:34 25-10-2024
скупают спекулянты которые деньги из воздуха делают и народ в кабалу загоняют
москве назначить у нас предел цены за квадрат и на беоморканал превышающих
16:24:40 25-10-2024
Гость (15:17:34 25-10-2024) скупают спекулянты которые деньги из воздуха делают и народ ... Какая безумная глупость.
16:29:18 25-10-2024
Ну в Барнауле скоро будет дороже чем в Москве
-от войны подальше
-горный алтай рядом
-река могучая рядом
-леса ремучие и боры шишкинские ленточные прямо в город заходют
-история богатая
-черноземы глубокие
-люди хорошие
-зимы все мягчее и мягчее. Скоро бананы расти будут
-метро(но это под вопросом)
-большая кольцевая БКАД (в проекте)
18:49:53 25-10-2024
ну так есть причины таких цен (16:29:18 25-10-2024) Ну в Барнауле скоро будет дороже чем в Москве-от войны п... Что за бред… дремучая провинция. Посмотрите на Москву и на Барнаул. Начиная с аэропорта. Небо и земля.