Алтайских строителей призвали снизить "ужасно дорогие" цены на квартиры

С данным обращением выступили профсоюзы работников строительства

25 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Председатель алтайского профсоюза работников строительства Андрей Замороко призвал власти и строителей подумать над тем, как уменьшить стоимость жилья. По его словам, цены на квартиры сейчас "просто ужас". Об этом Замороко заявил во время выездного заседания Союза строителей Алтайского края, которое прошло 23 октября в Белокурихе.

Во время своего выступления Андрей Замороко напомнил, что сейчас цены в новостройках Барнаула достигают 150 тысяч рублей за квадратный метр. При этом такая цифра еще недавно казалась фантастической.

"Власти нужно дороже продать свои участки, чтобы больше денег получить и потратить. Тоже хорошо, о жителях заботятся. Строители хотят построить классный комплекс. Тут нечего сказать. Но цена – извините, пожалуйста. Это ужас! Она не для нашего региона. Власти нужно обратить внимание на это. Нужно договариваться с предпринимателем и выходить на покупательский [спрос]. У нас 30% – нищее население. Оно и так в долгах, а мы еще туда загоняем стоимостью жилья. Может, иногда в эту сторону посмотреть? Не в увеличение стоимости квадратного метра жилья, а с другой стороны?" – приводит издание "Толк" слова Замороко.

Впрочем, представители строителей не видят в ценах ничего невероятного. Сегодня стоимость жилья формируется условиями, в которых работают компании.

"Вы сегодня хотите отменить продажу земли с аукциона, платное подключение к теплу, воде, газу? У нас все это платно, и государство это не отменило. В свое время в Белгородской области нам глава региона говорил, что выкупил 99% земли под жилье и отдавал ее с дорогами и сетями и назначал цену квадрату", – пояснил председатель Союза строителей Александр Мишустин в ответ на замечание Андрея Замороко.

Ранее стало известно, что банки снова повысили ставки по накопительным счетам в ожидании заседания Центробанка. Кроме того, в Алтайском крае банки в 2024 году испытали "шок и встряску" из-за резкого сокращения ипотеки.

В частности, в июне юрлица взяли в банках кредиты на 39 млрд рублей, в августе – на 24 млрд. У физлиц объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 млрд в августе.