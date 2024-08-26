Алтайский астролог предсказал Павлу Дурову "сделку с дьяволом" и "покушение"
По его словам, Дуров слишком много на себя взял и немного забыл о рамках дозволенного в мире
26 августа 2024, 12:02, ИА Амител
Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в октябре 2024 года предстоят переговоры и соглашения, которые не дают никаких гарантий и больше похожи на сделку с дьяволом. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу, 24 августа, Дурова задержали во Франции, но пока еще обвинения не предъявили.
"Предлагаю кратко посмотреть на ситуацию с Павлом Дуровым. То, что видно наверняка, основываясь на его данных рождения, выложенных на "Геокульте". Использовал два метода: быстрая прогрессия и транзиты на карту прогрессии Радьяра", – пояснил Шипунов.
- В быстрой прогрессии видно, что с середины июля у него идут какие-то кулуарные переговоры, негативно влияющие на его настроение и, возможно, психику. Черная Луна в соединении с Луной прошли по Надиру, а Нептун – по Десценденту. При этом Меркурий вошел в ретродвижение. Это говорит о том, что данные переговоры запутанны, в них много не ясного и не логичного для Дурова.
- В той же карте Сатурн и Уран в 30° Стрельца. Последний градус каждого знака дает эффект усталости, сложности реализации функции этих планет. Сатурн + Уран – это системы, в том числе государства и крупные корпорации. Значит, и отношения с ними у него сейчас не очень продуктивны. Но уже с декабря эти планеты переходят в 1° Козерога, начнется обновление данных функций. Однако по Козерогу он уже будет совсем иначе выстраивать коммуникации, чем мы привыкли, Дуров станет более закрыт, расчетлив и хладнокровен – он станет "взрослее".
- Транзиты на прогрессию Радьяра показывают, что в происходящем на 100% напрямую завязана женщина, с которой у него любовные отношения, – тут без вариантов даже. На начало сентября: Венера, Луна и Юнона (+ Южный узел) ровно на его Луне. Юнона показывает отношения между мужчиной и женщиной, не любовь, а факт отношений (не путайте с седьмым домом, это брак и прочная связь по жизни + отношения с социумом).
- В той же прогрессии транзитный Уран на его Раху: это в 28° Тельца. Вот его характеристика: большие аппетиты в жизни, ни на чем не основанные амбиции. Желание сделать много, чрезмерное честолюбие, не получающее удовлетворения. Стремление подчинить других, подмять под себя – на этом срывается. Вторая часть жизни – предательства, человеку мстят, с ним не считаются.
- В октябре у него будут еще какие-то переговоры, соглашения, но это, что называется, сделка с дьяволом, которая не дает никаких гарантий.
"Чтобы говорить, будет ли тюрьма, нужно знать контекст его событий в жизни. С одной стороны, положения 4-го, 6-го и 12-го домов на это не указывают, но ряд его планет, как в быстрой прогрессии, так и в прогрессии Радьяра, в ближайшие годы проходят по сложным градусам, в том числе его Сатурн. Также можно сказать, что Дуров слишком много на себя взял, немного забыл о рамках дозволенного в действующих в мире правилах и не был внимателен к окружающим его близким. Решение о его аресте, вполне возможно, коллективное, от ряда стран – Уран. Будем наблюдать! Но март – начало апреля 2025 года для него крайне опасны. Возможно покушение", – отметил астролог.
12:08:16 26-08-2024
а чтож астролог например 15 августа не предсказал что то в таком духе? А теперь , когда логически понятен исход - "предрек будущее?"
12:22:29 26-08-2024
гость (12:08:16 26-08-2024) а чтож астролог например 15 августа не предсказал что то в т... 15 числа он уходил в запой, т.е. астрал. На неделю. Физически не в состоянии был.
12:28:02 26-08-2024
Гость (12:22:29 26-08-2024) 15 числа он уходил в запой, т.е. астрал. На неделю. Физическ...
Разбирался с сорока градусной насчёт быстрой прогрессии и прогрессии Радьяра.
12:44:59 26-08-2024
Гость (12:28:02 26-08-2024) Разбирался с сорока градусной насчёт быстрой прогрессии ... Не в курсе я. Астрологией не увлекаюсь.
12:16:53 26-08-2024
На Западе свобода слова
12:26:18 26-08-2024
Получается он им верил, вот и поехал. Вроде бы умный, но наивный
13:12:45 26-08-2024
Гость (12:26:18 26-08-2024) Получается он им верил, вот и поехал. Вроде бы умный, но наи...
Ну да, ну да. Оставался бы в России и сел бы на бутылку ещё в 2018.
13:40:01 26-08-2024
Гость из будущего (13:12:45 26-08-2024) Ну да, ну да. Оставался бы в России и сел бы на бутылку ... Много "бы". А тут факт, уже сидит
13:34:59 26-08-2024
Гость (12:26:18 26-08-2024) Получается он им верил, вот и поехал. Вроде бы умный, но наи... Говорят, постановление об аресте подписали за 2 минуты до приземления его самолета. Выходит что он не знал что его ждет при приземлении.
13:04:51 26-08-2024
Зачем спрашивать алтайского астролога о Дурове? Кому он интересен? У нас есть проблемы поважнее, могли бы и о них спросить.
13:18:16 26-08-2024
Я не астролог,но предскажу чётче: или отдаёт ключи,или садится в тюрьму. И не во французах дело- через телегу идёт общение и управление на сво , потому как руки запада ещё сюда не дотянулись, поэтому такой у Павлика выбор: или-или. (а тут ещё каких-то баб ему напророчили?)
18:34:40 26-08-2024
Гость (13:18:16 26-08-2024) Я не астролог,но предскажу чётче: или отдаёт ключи,или садит... Получается Павлик Морозов 2?
13:33:11 26-08-2024
Зачем это мракобесие тут? Давайте тогда еще картинки, чтобы от их изображения воду заряжать, да массовые сеансы излечения проводить.
А по существу, и так логически понятно, что его сломают и заставят сотрудничать.