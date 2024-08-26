Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в октябре 2024 года предстоят переговоры и соглашения, которые не дают никаких гарантий и больше похожи на сделку с дьяволом. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу, 24 августа, Дурова задержали во Франции, но пока еще обвинения не предъявили.

"Чтобы говорить, будет ли тюрьма, нужно знать контекст его событий в жизни. С одной стороны, положения 4-го, 6-го и 12-го домов на это не указывают, но ряд его планет, как в быстрой прогрессии, так и в прогрессии Радьяра, в ближайшие годы проходят по сложным градусам, в том числе его Сатурн. Также можно сказать, что Дуров слишком много на себя взял, немного забыл о рамках дозволенного в действующих в мире правилах и не был внимателен к окружающим его близким. Решение о его аресте, вполне возможно, коллективное, от ряда стран – Уран. Будем наблюдать! Но март – начало апреля 2025 года для него крайне опасны. Возможно покушение", – отметил астролог.