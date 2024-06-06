Алтайский бизнес заново открывает путь на биржу

В регионе уже три эмитента, но в скором времени их число может увеличиться

06 июня 2024, 08:14, ИА Амител

Биржевой график / Фото: unsplash.com

Сибирский бизнес заново открывает путь на биржу. Выпуск облигаций позволяет компаниям получить новый источник финансирования, а за счет этих денег можно запустить новый проект или нарастить обороты. Как сообщает Business FM* Барнаул, беседу с предпринимателями, посвященную выпуску облигаций, провели в краевой столице представители барнаульского отделения Банка России.

Актуальную статистику рынка облигаций в крае и соседних регионах привел управляющий банка Андрей Иванов. Он отметил, что количество эмитентов облигаций растет: по Сибири это уже 38 компаний. В Алтайском крае их три – это предприятия оптовой торговли, машиностроения и сельского хозяйства.

"Рынок облигаций в крае вновь начал развиваться в конце 2020 года после многолетнего перерыва, когда облигационных выпусков не было совсем. На 1 мая 24-го года в Алтайском крае насчитывается уже пять выпусков на общую сумму 890 млн рублей. Хочу отметить, что сумма в ближайшие даты будет расти: один из эмитентов из агросектора начал возмещать выпуск в апреле этого года, а инвесторы на первое мая еще не успели его выкупить – поэтому цифра будет увеличиваться, – сказал Иванов.

Алтайский край – четвертый на сибирском рынке облигаций. Лидируют здесь соседи, Новосибирская область – с 22 компаниями-эмитентами. За ней – Красноярский край: компаний всего четыре, зато облигаций они выпустили на целых 500 млрд рублей. И замыкает топ-3 в Сибири Иркутская область – здесь три игрока на бирже, но общая сумма выпущенных облигаций гораздо выше, чем на Алтае.

В Алтайском крае одна из компаний-эмитентов – группа "Продовольствие". Это крупный зернотрейдер, который управляет двумя элеваторами. Компания поставляет сахар, зерновые и масличные, корма, крупы по всей России и за рубеж. Одно из ключевых направлений – китайский рынок. В обращении у них находится три выпуска облигаций на сумму более 480 млн рублей. На бирже их оценивают достаточно позитивно.

Выпускает облигации и группа компаний "Солтон". Предприятие тоже связано с агросектором региона: покупает зерно и продукты его переработки и продает их по регионам России. Размещение облигаций было в апреле этого года на сумму 150 миллионов. Некоторые участники биржи отмечают закредитованность эмитента и считают, что инвестиционные риски тут высокие. Но есть и мнения, что "Солтон" имеет потенциал роста, гибко подстраивается под рынок, хорош в использовании посевных земель и продаже сельхозкультур.

Третий алтайский эмитент – предприятие "Сибэнергомаш-БКЗ", выпускающее котельное оборудование и активное в плане импортозамещения. По мнению экспертов, долговая нагрузка завода умеренная, и облигации в целом оцениваются позитивно.

А что насчет меньшего по масштабам бизнеса? Есть ли у него инвестиционные перспективы? Представитель инвестиционной компании "Юнисервис Капитал" Артем Иванов уверен, что есть.

"На практике мы видим, что компании даже средней капитализации успешно выходят на биржу, привлекают инвестиции и растут. И даже если смотреть вот исключительно наши кейсы, то это крупный логистический оператор СДЭК с огромной выручкой. Есть локальные производства. Например, производственная компания "Фаворит", которая выпускает сыры. Есть IT-компании, у которых нет какой-то видимой материальной собственности, объектов недвижимости или производства. Вся их собственность – это интеллектуальная разработка, благодаря которой они очень отлично растут, развиваются и успешно привлекают финансирование на бирже", – сказал он.

Формальные требования биржи соблюсти достаточно несложно, подчеркнул специалист. Туда допускают компании с годовой выручкой от 120 млн рублей, сроком существования от трех лет и определенными финансовыми показателями. Главное – отсутствие дефолтов и банкротств у собственников компании.

Эксперт посоветовал выпускать облигации не меньше чем на 100 миллионов рублей. Первое, дебютное размещение стоит делать вместе с профессиональными участниками фондового рынка. Они помогут сформулировать ставку, срок и прочие параметры, чтобы облигации были востребованными у инвесторов.

А с чего, собственно, начать путь на биржу? И какие обязанности ложатся на плечи эмитента? Этими данными компания "Юнисервис Капитал" поделилась в удобных карточках. Их можно найти в телеграм-канале радиостанции Business FM* Барнаул.

* Business FM ("Бизнес ФМ")