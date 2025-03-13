В Алтайском крае на поддержку участников СВО в 2024 году направили почти 6 млрд рублей

В регионе работает более 40 мер поддержки для участников СВО и их семей

13 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Консультации с родственниками солдат СВО в фонде "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru

Материальную помощь в размере почти 6 млрд рублей в 2024 году получили участники СВО и члены их семей в Алтайском крае. Для этой категории граждан в регионе сейчас реализуется широкий комплекс мероприятий, который включает 43 меры поддержки. Информацию о каждой из них можно получить на сайте госуслуг. Об этом на итоговой коллегии сообщила министр социальной защиты Наталья Оськина.

"С прошлого года ветераны могут получить полагающиеся льготы через карту СВО – это электронное удостоверение их личности и статуса. А также получить в любом филиале МФЦ справку об участии в СВО. Сегодня в рамках комплекса мер дети участников специальной военной операции обеспечены бесплатным горячим питанием, родители освобождены от платы за детский сад, а пожилые члены семьи вне очереди получают бесплатные соцуслуги, долговременный уход. Семьям предоставляются льготные билеты в музеи и театры. Оказывается психологическая, юридическая помощь и содействие в трудоустройстве", – рассказала министр.

Также Наталья Оськина сообщила, что в 2024 году по инициативе губернатора для семей с детьми было выделено 300 путевок в санатории края. Кроме того, в качестве дополнительной меры социальной поддержки была введена возможность газификации домовладений. Рассчитывать на эту помощь могут не только участники СВО, но и члены их семей. А все раненые бойцы, вне зависимости от степени тяжести травмы, получают региональную выплату. Увеличили в прошлом году до 800 тысяч рублей и выплату при заключении контракта с Минобороны.

"Мы стараемся, чтобы информация о мерах поддержки была доступна для участников СВО. С семьями работают 79 социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" и более ста – в социальной защите. Они помогают решить трудные вопросы. В центре особого внимания семьи Героев, семьи погибших и раненые", – отметила Наталья Оськина.

На постоянном сопровождении координаторов отделения фонда "Защитники Отечества" сегодня находятся порядка 250 ветеранов СВО с инвалидностью, сообщила врио руководителя алтайского филиала Лариса Панфилова. Этим людям организация не только помогает пройти медицинскую реабилитацию, но и оказывает юридическую помощь, содействует в получении выплат и льгот, назначении мер социальной поддержки, получении удостоверения ветерана боевых действий.