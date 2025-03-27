Алтайский край и еще несколько регионов получат 60 млрд рублей на поддержку
Выделенные деньги должны работать с максимальной отдачей, подчеркнул Михаил Мишустин
27 марта 2025, 12:30, ИА Амител
Для Алтайского края, Республики Алтай и еще восьми регионов разработаны индивидуальные программы поддержки, сообщает ТАСС. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2024 год.
Мишустин отметил, что предусмотрено 60 млрд рублей на поддержку десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития через механизм индивидуальных программ.
"Утверждены индивидуальные программы для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. Предусмотрено 60 млрд рублей – эти средства должны работать с максимальной отдачей", – подчеркнул премьер-министр.
Реализация механизма, предусматривающего поддержку регионов с низким уровнем социально-экономического развития через отдельные индивидуальные программы, предусматривает создание рабочих мест, привлечение инвестиций, увеличение темпов роста доходов жителей, сокращение безработицы.Ранее Мишустин заявил, что Алтайский край будет получать поддержку по индивидуальной программе.
12:39:05 27-03-2025
а сколько дойдет?
12:53:11 27-03-2025
В лучшем случае достанется АК 1-2 млрд.
14:14:02 27-03-2025
На поддержку???! Чего? Или кого?
Похоже на широкий жест- Вот вам из госбюджета, что бы не похудели. А где конкретные цели и задачи ? Куда пойдут эти денежки? На зп бюджетникам? Или на развитие Края? Обозначьте цели. И по осени посмотрим до поддержки и после.
14:31:22 27-03-2025
Ничего народу не достанется. Всё осядет в карманах, находящихся у кормушки, чиновников.
17:43:31 27-03-2025
гость (14:31:22 27-03-2025) Ничего народу не достанется. Всё осядет в карманах, находящи... Это невозможно при всём их желании
15:57:30 27-03-2025
хоть бы дороги в крае доделали
18:40:12 27-03-2025
Да хоть бы худ. музей достроили!!! Недавно была выставка Босха и Брейгеля в этом УБОГОМ помещении на Горького. Ну ужас ужасный! Посетителей пришло человек 200 и хоть в обморок падай...И заходить в эту конуру противно. Обидно за культуру/искусство!!! Ещё обидно за творческий коллектив музея - сотрудники работают изо всех сил, много интересного предлагают, но всё теряется в этом курятнике