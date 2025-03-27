Алтайский край и еще несколько регионов получат 60 млрд рублей на поддержку

Выделенные деньги должны работать с максимальной отдачей, подчеркнул Михаил Мишустин

27 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Для Алтайского края, Республики Алтай и еще восьми регионов разработаны индивидуальные программы поддержки, сообщает ТАСС. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2024 год.

Мишустин отметил, что предусмотрено 60 млрд рублей на поддержку десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития через механизм индивидуальных программ.

"Утверждены индивидуальные программы для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. Предусмотрено 60 млрд рублей – эти средства должны работать с максимальной отдачей", – подчеркнул премьер-министр.

Реализация механизма, предусматривающего поддержку регионов с низким уровнем социально-экономического развития через отдельные индивидуальные программы, предусматривает создание рабочих мест, привлечение инвестиций, увеличение темпов роста доходов жителей, сокращение безработицы.Ранее Мишустин заявил, что Алтайский край будет получать поддержку по индивидуальной программе.