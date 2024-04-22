Депутаты назвали отстающие сферы, над которыми нужно поработать алтайским властям
Одна из острых проблем – дефицит кадров в Алтайском крае
22 апреля 2024, 14:03, ИА Амител
В 2023 году экономика Алтайского края развивалась, фермеры собирали рекордные урожаи, строились школы, детсады, росли доходы населения. Именно так охарактеризовали депутаты АКЗС работу правительства региона в 2023 году, когда ознакомились с основными тезисами доклада (сам отчет главы региона пройдет 24 апреля). И, по их мнению, ряд отраслей все еще требуют от властей пристального внимания. Информация об этом содержится в тексте постановления АКЗС, который размещен на сайте парламента.
Одно из основных направлений, куда алтайские власти должны направить все силы, – обеспечение кадрами отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления. Также, учитывая растущую из года в год убыль населения, следует обратить внимание на реализацию госполитики в сфере защиты семьи и повышения рождаемости.
Также АКЗС опубликовало перечень задач, которыми правительству нужно заняться в 2024 году в первую очередь. Вот некоторые из них:
- оказывать социальную поддержку и помощь участникам СВО и их семьям;
- улучшать демографическую политику в регионе. Депутаты предлагают усилить меры по повышению рождаемости, больше помогать семьям с детьми и обеспечить защиту материнства и детства;
- защищать традиционные российские нравственные ориентиры. По мнению депутатов, нужно укреплять гражданское единство и систему патриотического воспитания;
- обеспечить экономику и социальную сферу кадрами, содействовать повышению доходов жителей;
- обеспечить своевременную и в полном объеме выплату и индексацию зарплат бюджетникам;
- усовершенствовать оказание медпомощи. Здесь депутаты призывают активнее внедрять телемедицину;
- увеличить число людей, занимающихся спортом. Это можно сделать, если развивать инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу спортивных учреждений;
- создавать условия для технологического перевооружения в сельском хозяйстве и промышленности, обеспечить технологический суверенитет;
- развивать механизмы привлечения инвестиций и инструментов улучшения инвестиционного климата;
- улучшать условия для развития предпринимательства, туристической и санаторно-курортной инфраструктуры;
- увеличить число региональных дорог, которые соответствуют нормативному состоянию;
- создавать условия для увеличения темпов газификации и догазификации;
- реализовывать госполитику в сфере экологического образования, просвещения и комплексной системы обращения с ТКО, в том числе обеспечить строительство заводов по переработке отходов;
- реализовывать меры по адаптации к изменениям климата;
- контролировать эффективность расходования бюджетных средств, организацию и проведение конкурсных процедур при закупках;
- обеспечить реализацию послания президента Федеральному собранию (подробнее мы писали здесь) и стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Завершить реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона (2020-2024 годы) и подготовиться к исполнению следующей (до 2030 года).
Когда пройдет отчет губернатора?
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит с отчетом о деятельности правительства в 2023 году на сессии АКЗС в среду, 24 апреля. Доклад станет ключевым в повестке заседания. Для Виктора Томенко это будет уже шестой ежегодный отчет.
Как ранее сообщал amic.ru, поддержка участников СВО, рост расходов на "социалку", успехи в промышленности и других сферах станут основными темами доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе в 2023 году. Глава региона расскажет об успехах в сельском хозяйстве (рекорды по сбору гречихи, свеклы, подсолнечника), ремонте дорог (дорожная отрасль получила в прошлом году рекордные 23 млрд рублей), газификации региона, строительстве школ и спортивных объектов. А еще затронет наболевшую тему кадрового дефицита, отчитается о зарплатах медиков и решении других проблем.
14:20:21 22-04-2024
А где же создание условий для того, чтобы жизнь в регионе стала привлекательной? Должна быть не своевременная выплата заработных плат в бюджетной сфере, а радикальное их повышение. Городская и сельская инфраструктура должна представлять собой не заросли бурьяна, стаи диких псов, груды развалин и полосы препятствий вместо дорог и тротуаров, а быть современной, безопасной и удобной. Общественный транспорт должен быть не инструментальным средством для зарабатывания денег бизнесу, а неотъемлемым компонентом комфортной и удобной жизни, недорогим и безопасным коммуникативным средством ...
16:40:03 22-04-2024
Чучмек (14:20:21 22-04-2024) А где же создание условий для того, чтобы жизнь в регионе ст... Ну вы о чем вообще, тут из пунктов все понятно, что проблемы решать никто не собирается, надо внимательно прочитать, развития нет и не будет при этой власти.
14:39:23 22-04-2024
Потому что есть 2 России. Одна в телевизоре и в отчётах, а другая вон, реальная. А то, что ты написал, это не про здесь.
16:10:20 22-04-2024
Гость (14:39:23 22-04-2024) Потому что есть 2 России. Одна в телевизоре и в отчётах, а д... Точно сказано!
17:08:38 22-04-2024
Пустая болтовня. Поставить задачу никогда и ни у кого проблем не вызывало. Проблема в том кто и как будет ее выполнять.
09:12:49 23-04-2024
Гость (14:39:23 22-04-2024) Потому что есть 2 России. Одна в телевизоре и в отчётах, а д... Россия-ОДНА! Это Москва за границей.
15:50:26 22-04-2024
По улучшению работы управляющих компаний. Организация и проведение капитального ремонта жилого фонда. Это уже никого не интересует?
16:49:26 22-04-2024
Не поможет.
Условия менять надо.
Бесплатные детские сады для граждан в третьем поколение. Бесплатное питание школьников до 9 класса. А выплаты и компенсации это приятно но мимолетно.
17:35:18 22-04-2024
Это как улучшать демографию, опять за счет мигрантов? Нет уверенного будущего. Верните детей от оружия
09:35:06 23-04-2024
Гость (17:35:18 22-04-2024) Это как улучшать демографию, опять за счет мигрантов? Нет у... За счет мигрантов-обидно. Ну не похожи они на нас. Да и мысли в свете последних правонарушений с их стороны оставляют желать лучшего.
20:33:05 22-04-2024
Что в головах они и озвучили. Стыдно за вас! Как вы далеки от народа, просто пропасть.
22:19:17 22-04-2024
Гость (20:33:05 22-04-2024) Что в головах они и озвучили. Стыдно за вас! Как вы далеки ... Да какая пропасть, там впадина Марианская.
09:17:20 23-04-2024
..нужно поработать алтайским властям.. Вот пусть власти, облеченные средствами и идеями улучшают демографическую политику в регионе. Желательно не за счет мигрантов из братских республик.