Депутаты назвали отстающие сферы, над которыми нужно поработать алтайским властям

Одна из острых проблем – дефицит кадров в Алтайском крае

22 апреля 2024, 14:03, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2023 году экономика Алтайского края развивалась, фермеры собирали рекордные урожаи, строились школы, детсады, росли доходы населения. Именно так охарактеризовали депутаты АКЗС работу правительства региона в 2023 году, когда ознакомились с основными тезисами доклада (сам отчет главы региона пройдет 24 апреля). И, по их мнению, ряд отраслей все еще требуют от властей пристального внимания. Информация об этом содержится в тексте постановления АКЗС, который размещен на сайте парламента.

Одно из основных направлений, куда алтайские власти должны направить все силы, – обеспечение кадрами отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления. Также, учитывая растущую из года в год убыль населения, следует обратить внимание на реализацию госполитики в сфере защиты семьи и повышения рождаемости.

Также АКЗС опубликовало перечень задач, которыми правительству нужно заняться в 2024 году в первую очередь. Вот некоторые из них:

оказывать социальную поддержку и помощь участникам СВО и их семьям;

улучшать демографическую политику в регионе. Депутаты предлагают усилить меры по повышению рождаемости, больше помогать семьям с детьми и обеспечить защиту материнства и детства;

защищать традиционные российские нравственные ориентиры. По мнению депутатов, нужно укреплять гражданское единство и систему патриотического воспитания;

обеспечить экономику и социальную сферу кадрами, содействовать повышению доходов жителей;

обеспечить своевременную и в полном объеме выплату и индексацию зарплат бюджетникам;

усовершенствовать оказание медпомощи. Здесь депутаты призывают активнее внедрять телемедицину;

увеличить число людей, занимающихся спортом. Это можно сделать, если развивать инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу спортивных учреждений;

создавать условия для технологического перевооружения в сельском хозяйстве и промышленности, обеспечить технологический суверенитет;

развивать механизмы привлечения инвестиций и инструментов улучшения инвестиционного климата;

улучшать условия для развития предпринимательства, туристической и санаторно-курортной инфраструктуры;

увеличить число региональных дорог, которые соответствуют нормативному состоянию;

создавать условия для увеличения темпов газификации и догазификации;

реализовывать госполитику в сфере экологического образования, просвещения и комплексной системы обращения с ТКО, в том числе обеспечить строительство заводов по переработке отходов;

реализовывать меры по адаптации к изменениям климата;

контролировать эффективность расходования бюджетных средств, организацию и проведение конкурсных процедур при закупках;

обеспечить реализацию послания президента Федеральному собранию (подробнее мы писали здесь) и стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Завершить реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона (2020-2024 годы) и подготовиться к исполнению следующей (до 2030 года).

Когда пройдет отчет губернатора?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит с отчетом о деятельности правительства в 2023 году на сессии АКЗС в среду, 24 апреля. Доклад станет ключевым в повестке заседания. Для Виктора Томенко это будет уже шестой ежегодный отчет.

Как ранее сообщал amic.ru, поддержка участников СВО, рост расходов на "социалку", успехи в промышленности и других сферах станут основными темами доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе в 2023 году. Глава региона расскажет об успехах в сельском хозяйстве (рекорды по сбору гречихи, свеклы, подсолнечника), ремонте дорог (дорожная отрасль получила в прошлом году рекордные 23 млрд рублей), газификации региона, строительстве школ и спортивных объектов. А еще затронет наболевшую тему кадрового дефицита, отчитается о зарплатах медиков и решении других проблем.