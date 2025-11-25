Алтайский край накроет штормовой ветер с метелями и аномальное потепление

Два дня с температурой до +6 градусов сменятся снегопадами и метелями

25 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край ожидает резкая смена погодных условий с аномальным потеплением и штормовым ветром. Как сообщает краевой Гидрометцентр, в среду, 26 ноября, регион ждет необычное для конца ноября потепление до +1...+6 градусов, однако теплые дни будут сопровождаться сильными осадками и ураганными порывами ветра до 23 м/с (82 км/ч).

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на среду температура резко сменится похолоданием до -3...-8 градусов, а осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Особенно сложная погодная обстановка ожидается в четверг, 27 ноября, когда интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя будут сопровождаться устойчивым штормовым ветром с порывами до 23 м/с.

В Барнауле температурные качели будут не менее выражены: если в среду столбики термометров поднимутся до +4 градусов, то к пятнице похолодает до -6. Столица края также окажется во власти осадков и сильного ветра, который только к концу недели стихнет до 5-10 м/с.

Специалисты рекомендуют жителям края быть особенно осторожными на дорогах и по возможности отказаться от дальних поездок в середине недели, когда погодные условия будут наиболее сложными.

Ранее в Барнауле более 60 единиц техники вышли на уборку города после сильного снегопада.