Если долгосрочный прогноз сбудется, то последний месяц года будет заметно теплее

13 ноября 2025, 14:11, ИА Амител

Новый год. Елка. Барнаульский Арбат / Фото: amic.ru

Первые дни декабря в Алтайском крае будут теплыми: столбики термометров не опустятся ниже -10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo. А согласно долгосрочному прогнозу, основанному на усредненных данных за последние десять лет, 31 декабря ожидается -10 градусов.

Прогноз погоды на ноябрь и первые дни декабря / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

По данным "Яндекс.Погоды", первые две недели декабря будут не только относительно теплыми, но еще и малоснежными. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от -5 до -10 градусов, а ночные – от -6 до -13 градусов.

Как указывается в прогнозе, снег, конечно, будет, но обойдется без обильных снегопадов.

По данным Gismeteo, дневные и ночные температуры в первые дни декабря будут примерно такими же, как и в предыдущем прогнозе. Но вот снега ожидается гораздо больше: сильный снег, в частности, прогнозируется на 2 декабря.

Долгосрочный прогноз

Согласно долгосрочному прогнозу, основанному на усредненных данных за последние десять лет, весь декабрь в Алтайском крае будет около -10 градусов. Днем 31 декабря ожидается -10 градусов, а в новогоднюю ночь столбики термометров покажут -19 градусов.

Напомним, в прошлом году днем 31 декабря было -8...-13 градусов, а 1 января – от -7 до-12 градусов.

Кстати, по данным сайта "Погода и климат", средняя месячная температура воздуха в Алтайском крае в декабре 2024-го составила -17,1 градуса. И если долгосрочный прогноз на этот год сбудется, то последний месяц будет заметно теплее.