С начала года огонь уничтожил около 1 млн га леса в России

26 июня 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край оказался в числе регионов со сложной ситуацией с лесными пожарами, сообщают "Известия" со ссылкой на Рослесхоз. Также речь идет о Туве, Томской, Магаданской областях и Хабаровском крае.

По словам замруководителя Рослесхоза Алексея Венглинского, с начала 2023-го огонь уничтожил в стране около 1 млн га леса. Это сопоставимо с прошлым годом и ниже, если сравнивать со средними значениями за пять лет.

По данным ведомства, средняя площадь одного лесного пожара этой весной составила 183 га. Причем с начала года 83% всех лесных пожаров потушили менее чем за сутки с момента обнаружения.

Как считает эксперт по пожарной безопасности лесов Константин Кобяков, летний сезон пожаров только набирает обороты и еще может превысить показатели весны, которая в этом плане тоже выдалась крайне непростой. "В последние три-четыре года практически каждый [лесопожарный сезон] был непростым, но именно в этом году весной сгорело больше, чем раньше", – отметил он.

По данным Рослесхоза, до конца июня жаркая и засушливая погода будет в Дальневосточном федеральном округе и в Сибири – в том числе в Алтайском крае и Горном Алтае. И именно от погоды сейчас зависит, каким в итоге станет летний сезон.

Напомним, 23 июня в Егорьевском районе Алтайского края локализовали мощный лесной пожар, который раскинулся на площади почти 10 тысяч га.