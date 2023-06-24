Как тушат крупный лесной пожар в Егорьевском районе. Фото и видео

Выгорела очень большая территория из-за ветра и отсутствия дождя

24 июня 2023, 06:15, ИА Амител









































































































































































Лесной пожар в Егорьевском районе / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Егорьевском районе уже шестой день тушат крупный лесной пожар. Корреспонденты amic.ru посмотрели, как с возгоранием борются сотрудники сразу нескольких организаций и ведомств: холдинга "Алтайлес", МЧС, Боровлянского лесхоза, парашютно-десантной службы Ханты-Мансийской авиабазы, а также сами арендаторы лесных участков.

"Люди на пожаре в основном работают сутки, потом сутки отдыхают", – рассказал корреспондент.

Спустя пять дней тяжелой и интенсивной работы – к вечеру 23 июня – лесной пожар удалось локализовать. К этому моменту площадь возгорания достигла почти 10 тысяч гектаров.

"Выгорела очень большая территория из-за ветра и отсутствия дождя. Было много очагов, к некоторым почти невозможно проехать", – отметил корреспондент.

Подробный материал о том, как боролись с пожаром в Егорьевском районе, читайте на amic.ru в ближайшее время.

Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня борются с крупными лесными пожарами. Очередное возгорание, которое бушует уже шестые сутки, произошло 19 июня. На территории района ввели режим ЧС.