Алтайский край отправит 760 детей из ЛНР отдохнуть в лагерях Краснодарского края

Всего за счет краевого бюджета в лагерях отдохнут 760 детей из Славяносербского района

30 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Дети Славяносербского района ЛНР / Фото: телеграм-канал администрации Славяносербского района

Алтайский край отправит на отдых в лагеря Краснодарского края 760 детей из подшефного Славяносербского района ЛНР. На это потратят деньги краевого бюджета, рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс на пресс-конференции 30 мая.

"Это стало традицией. Мы помогаем организовать отдых этих деток. И в 2024 году 760 детей за счет краевого бюджета отдохнут в Краснодарском крае. Этот регион выбран, так как он находится ближе к ЛНР, и отправить детей туда дешевле, чем в Алтайский край. Будет несколько смен в течение всего лета. Третий раз мы поможем детям из Славяносербского района", – отметила Ирина Фукс.

Сколько именно денег потратит край на отдых детей из Славяносербского района, на пресс-конференции не сообщили.

Также Ирина Фукс пояснила, что в летних лагерях Алтайского края будут отдыхать и дети участников СВО. Из федерального бюджета семьям солдат положена льгота на организацию отдыха, из краевого бюджета сумма софинансирования путевок в этом году для них составила 13 450 рублей, плюс таких детей берут в краевые профильные смены, также путевки им предоставляют бесплатно через соцзащиту. Пока что 250 детей участников СВО поедут на профильные смены и порядка 300 путевок выделит краевое Минсоцзащиты. То есть всего в лагерях отдохнут более 500 детей участников спецоперации на Украине.