Алтайский край отправит 760 детей из ЛНР отдохнуть в лагерях Краснодарского края
Всего за счет краевого бюджета в лагерях отдохнут 760 детей из Славяносербского района
30 мая 2024, 13:40, ИА Амител
Алтайский край отправит на отдых в лагеря Краснодарского края 760 детей из подшефного Славяносербского района ЛНР. На это потратят деньги краевого бюджета, рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс на пресс-конференции 30 мая.
"Это стало традицией. Мы помогаем организовать отдых этих деток. И в 2024 году 760 детей за счет краевого бюджета отдохнут в Краснодарском крае. Этот регион выбран, так как он находится ближе к ЛНР, и отправить детей туда дешевле, чем в Алтайский край. Будет несколько смен в течение всего лета. Третий раз мы поможем детям из Славяносербского района", – отметила Ирина Фукс.
Сколько именно денег потратит край на отдых детей из Славяносербского района, на пресс-конференции не сообщили.
Также Ирина Фукс пояснила, что в летних лагерях Алтайского края будут отдыхать и дети участников СВО. Из федерального бюджета семьям солдат положена льгота на организацию отдыха, из краевого бюджета сумма софинансирования путевок в этом году для них составила 13 450 рублей, плюс таких детей берут в краевые профильные смены, также путевки им предоставляют бесплатно через соцзащиту. Пока что 250 детей участников СВО поедут на профильные смены и порядка 300 путевок выделит краевое Минсоцзащиты. То есть всего в лагерях отдохнут более 500 детей участников спецоперации на Украине.
15:19:46 30-05-2024
А наши то ребятишки Курорты Краснодарского края и не заслужили, учились плохо ?
15:55:56 30-05-2024
Гость (15:19:46 30-05-2024) А наши то ребятишки Курорты Краснодарского края и не заслужи... а вы действительно не видите разницу между вашими отпрысками и детьми с Донбасса? мне вас жаль.
работайте лучше и оправляйте своих куда угодно.
18:15:31 30-05-2024
Элен без ребят (15:55:56 30-05-2024) а вы действительно не видите разницу между вашими отпрысками... можете у себя семью-другую разместить
15:35:51 30-05-2024
Наших даже на местные курорты за счет бюджета края не посылают.
19:11:13 30-05-2024
Гость (15:35:51 30-05-2024) Наших даже на местные курорты за счет бюджета края не посыла... враньё. вы сначала изучите вопрос а потом вякайте
09:03:15 31-05-2024
Гость (19:11:13 30-05-2024) враньё. вы сначала изучите вопрос а потом вякайте... Свою невоспитанность придержите! Да. у нас есть программа отправки в санатории, но при серьезных заболеваниях и в таких санаториях, что это больше на концлагерь похоже (Белокуриха и Яровое специализированные). Санатории класса -3* и да, я знаю о чем говорю. Сыну после перелома спины спустя 2 года! дали такую путевку, забрали через 7 дней из 21. Там плохо все, начиная от персонала, который ненавидит детей, питания и заканчивая самим лечением, которое с гулькин нос.
Ни кто не против, что дети из Донбаса заслуживают отдыха от того ужаса, что они переживают, но почему не за счет федерального бюджета, а за счет бюджета нищего края, который сам побирается по гос.программам!
15:36:01 30-05-2024
обычный популизм
19:08:46 30-05-2024
А то бедные дитачки так устали! На поля их! Огурцы собирать.