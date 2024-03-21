На Алтае увеличили размер компенсации стоимости путевок в летние детские лагеря

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля

21 марта 2024, 11:10, ИА Амител

Детский отдых летом / Фото: freepik.com

В Алтайском крае увеличилось финансирование программы детского туристического кешбэка, сообщает правительство региона.

Средняя стоимость путевки составит 26 900 рублей, при этом размер краевой поддержки увеличился до 13 450 рублей. Напомним, в прошлом году родителям компенсировали 12 500 рублей.

Для многодетных семей, отправляющих на отдых не меньше троих детей до 15 лет, сумма компенсации выросла на 7,4% – до 26 900 рублей.

"Каждый год мы помогаем подготовить летние лагеря к новому сезону. Закладываем краевые средства на софинансирование стоимости путевок. В этом году направили на эти цели около 380 миллионов рублей", – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля на портале "Региональная информационная система "Детский отдых" camps.22edu.ru. На сайте можно выбрать подходящий лагерь и смену, а также оформить путевку и софинансирование.