Главное – безопасность. Как проверяют готовность лагерей Барнаула к приему детей

В числе первых в Барнауле проверили лагеря "Соснячок" и "Дружных"

28 мая 2024, 17:55, ИА Амител

Первые смены в летних оздоровительных детских лагерях Барнаула откроются 9 июня. А до этого специальная комиссия проверяет готовность их к сезону. Первыми проверили лагеря "Соснячок" и "Дружных".

Специалисты отмечают, что все загородные лагеря в Барнауле к летней оздоровительной кампании готовы. Особое внимание уделено безопасности детей.

"На сегодняшний день во всех лагерях проведена подготовка к летнему сезону. Выполнена акарицидная обработка, организована опашка, проведены ремонтные работы. Приемка проходит в штатном режиме: проверяется готовность лагерей к заезду детей, требования пожарной безопасности, санитарных норм, антитеррористической защищенности. На сегодняшний день оба лагеря получили положительную оценку членов комиссии, подписаны акты приемки", – отметил Денис Краснов, руководитель Центра отдыха и оздоровления "Каникулы".

Всего в Барнауле семь загородных муниципальных лагерей. На организацию летнего отдыха было выделено более 200 млн рублей. Из них 150 млн – средства краевого бюджета, 52 млн – городского. И еще 26 млн рублей выделено на ремонт и пополнение материально-технической базы, рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Территории всех лагерей благоустроили, сделали необходимый ремонт кровель и устранили последствия урагана прошлого года. Приобрели комплекты постельного белья.

А еще в лагерях улучшили систему видеонаблюдения и установили дополнительно 35 видеокамер. Помимо этого, чтобы обеспечить безопасность детей, сотрудники УМВД России по Барнаулу будут ежедневно посещать лагеря.

Продолжительность смены – 14 дней. В большинство лагерей путевки уже раскуплены, но возможность устроить ребенку прекрасные каникулы еще есть, свободные места можно посмотреть на портале RISDO.

Приемка загородных оздоровительных лагерей продлится до 13 июня. А всего этим летом в загородных лагерях центра "Каникулы" отдохнет порядка 4 тысяч детей.