Глава Славяносербского района ЛНР – об обстрелах, восстановлении домов и помощи Алтая

Глава Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко рассказал amic.ru о демографических проблемах района, сотрудничестве с Алтайским краем и жизни ЛНР до спецоперации

03 апреля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Глава Славяносербского района Сергей Крамаренко/ Фото: slavlnr.su

Восемь лет под обстрелами, постоянный страх и разрушенные дома – так описывают жители Славяносербского района свою жизнь в последнее десятилетие - когда по всей территории района проходила линия соприкосновения с боевыми действиями. Но сейчас здесь возводят школы, восстанавливают жилье. И в этом большую помощь оказывает Алтайский край, который стал "шефом" новой российской территории. Глава муниципального образования Славяносербский муниципальный округ ЛНР Сергей Крамаренко рассказал amic.ru, что принесло району сотрудничество с Алтайским краем и как сейчас тут строят мирную жизнь.

После "градов" МЧС не успевало тушить дома

— В Славяносербском районе были боевые действия с 2014 по 2022 год?

- Славяносербский район с 2014 года находился под обстрелами "градов" и минометов. Линия соприкосновения проходила по территории района, это почти 93 км. В основном нас с Украиной разделяла река Северский Донец. Два населенных пункта нашего района полностью разрушены. Жителям дали всего два часа чтобы покинуть свои дома. Боевые действия не прекращались в течение восьми лет. Люди жили в постоянном страхе за завтрашний день. Однажды за два дня в Славяносербске было повреждено около 100 индивидуальных и восемь многоквартирных жилых домов, три из которых полностью сгорели - МЧС не успевало тушить. Сильнее страдали территории, которые были ближе к линии соприкосновения.

Сергей Крамаренко/ Фото: slavlnr.su

— А известно, сколько всего домов пострадали от обстрелов за эти годы?

— Всего с 2014 года было разрушено 85 многоквартирных домов и порядка 2,5 тысячи индивидуальных домостроений. В некоторых населенных пунктах - село Знаменка, село Красный Лиман, поселок Фрунзе, село Веселая Гора - домостроения были повреждены по два, а то и три раза. А после начала специальной военной операции в феврале 2022 года, при отступлении украинские войска разрушили инфраструктуру и жилые дома и в тех населенные пунктах, где они базировались на протяжении восьми лет. Так, в селе Трехизбенка украинские военные повредили и разрушили 450 домов, села Крымское, Лопаскино, Лобачево тоже серьезно пострадали.

— Сейчас в районе сохраняется военное положение? И в целом насколько далека жизнь района от мирной?

— На территории Слявяносербского района и в целом в Луганской Народной Республике не отменён режим военного положения. У нас действует комендантский час с 23:00 до четырёх часов утра. Однако в последнее время люди стали верить, что мир действительно наступил. И здесь немаловажную роль играет принятое в 2022 году решение по восстановлению инфраструктуры нашего района, и в целом Республики.

Сергей Крамаренко/ Фото: slavlnr.su

— Многие жители Славяносербского района уже получили российские паспорта?

— Наверное, процентов 90 паспорта уже получили. Сейчас идёт выдача паспортов маломобильным группам - тем, кто сам не смог прийти оформить документ. Пенсионеры и госслужащие уже все в основном получили паспорта, остались буквально единицы. Им оказывает помощь и миграционная служба, и МФЦ. Дети при рождении становятся гражданами России.

Тут важно сказать, что паспорт — это не просто какой-то там документ, который ты поменял в очередной раз, это гарант спокойствия и мира в твоём доме и на твоей земле. Нас украинские каналы пугали, что мы останемся второсортным народом и на нас не будут распространяться те или иные права, но произошло с точностью до наоборот.

— МФЦ у вас уже хорошо работает? И с оформлением документов в целом проблем нет?

— Благодаря Алтайскому краю, у нас МФЦ самый лучший в республике. Люди могут спокойно через интернет зайти на сайт "Госуслуги", подать заявку на оформление паспорта, медицинского полиса, замену водительского удостоверения — спектр услуг постепенно расширяется. За тем достаточно прийти в МФЦ, и там получить заявленный документ. До этого люди много времени тратили на обход всех инстанций, чтобы сделать какой-либо документ. Даже перерегистрация транспортных средств или регистрация права собственности на домостроение требовали немало сил и времени. С МФЦ не нужно стоять в длинных очередях. Из банков также открылся ПСБ, стало проще.

Сергей Крамаренко/ Фото: slavlnr.su

— То есть жители района уже ощущают себя полноценной частью России?

— В данный момент мы полноправный субъект страны наравне с другими ее регионами и ощущаем себя полноценными гражданами страны. Военные действия этому не помеха.

— А как шло восстановление зданий?

— Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом в июне 2022 года. И уже с августа началась работа по восстановлению. Большую часть работы по восстановлению выполнили в 2022 году. В 2023 году - продолжили. С началом специальной военной операции у нас в районе было разрушено и повреждено 500 индивидуальных домостроений. Из которых 291 дом (вместо запланированных 280) были восстановлены в 2022 году. Подчеркну: Алтайский край — единственный регион, который взялся восстанавливать частные дома. Таким образом, мы помогли жителям освобождённого села, которое на протяжении долгих восьми лет находилось под Украиной. На сегодняшний день действуют республиканские программы предоставления мер социальной поддержки населения, по которым граждане могут получить компенсационные выплаты на ремонт, строительство или приобретение домов, вместо поврежденных или разрушенных в результате обстрелов.

Что касается многоквартирных домов, то мы заканчиваем восстанавливать поврежденные в результате боевых действий дома. Сейчас уже пытаемся ремонтировать дома, которые долгое время не ремонтировалось. Напомню — на первом этапе планировали восстановить около 80 многоквартирных домов, на сегодняшний день эта цифра уже подходит к 130 домам. Сейчас появилась возможность восстановить те помещения, где на протяжении 25-30 лет ничего не делалось.

Справка: В мае 2022 года президент России Владимир Путин поручил российским регионам взять шефство над районами и муниципалитетами ЛНР и ДНР. 22 июня 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Славяносербского района Луганской народной республики Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевало восстановление жилищно-коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района, социальных объектов и оказание гуманитарной помощи району со стороны Алтайского края. Виктор Томенко и Сергей Крамаренко подписывают соглашение о сотрудничестве/ Фото: altairegion22

— А можете выделить главную проблему, которая сейчас стоит перед районом?

— Сейчас нам нужно налаживать мирную жизнь, и это непросто. Большая демографическая проблема. У нас территория 1,1 тысячи квадратных километров, а квалифицированных кадров мало. Большая часть жителей региона - пенсионеры. Рождаемость маленькая. Будем создавать благоприятные условия для проживания, развивать экономику района, тем самым привлекать население из других субъектов к нам переселяться. Но с этим вопросом мы будем разбираться уже после 2028 года.

— Планы по сотрудничеству с Алтайским краем у вас тоже до 2028 года? И что еще планируется в рамках этого договора?

— Да, у нас с Алтайским краем подписан договор до 2028 года. Он подразумевает восстановление всей инфраструктуры Славяносербского района. Это - социальные объекты, водоснабжение, дороги, многоквартирный фонд. Думаю, пройдёт ещё год или два, и район будет не узнать, потому что наряду с республиканскими и федеральными программами значительную часть работ выполняет Алтайский край.

Есть также планы по поставке медицинского оборудования, оздоровлению детей. Будет продолжено взаимодействие образовательных учреждений. Кроме того, около шести организаций и предприятий Алтайского края зарегистрировали свои филиалы в Луганской Народной Республике. Это говорит о том, что организации заехали к нам не на год и не на два, а хотят работать в постоянном режиме. А это - новые рабочие места и обмен опытом. Есть еще предложения, которые изучаем, анализируем, ищем совместно пути решения, обсуждаем. Например, в рамках Года семьи будем поднимать рейтинг семьи и пропагандировать семейные ценности.

Телемост молодёжи Алтайского края и Славяносербского района/ Фото: altairegion22.ru

"Особая потребность - в медработниках"

— Из Алтайского края у вас сейчас работают еще и энергетики...

— Да, энергетики из "Алтайкрайэнерго" и "Алтай-водсервиса" работают на протяжении всего отопительного периода. Укомплектовано две аварийные бригады. Ребята работают постоянно, выезжая на объекты независимо от дня недели. А если большая авария, то работают круглосуточно, невзирая на комендантский час. Раньше если происходила какая-то авария, то устранение затягивалось на неделю, а то и на три — не хватало специалистов. А вот уже второй год мы не испытываем таких трудностей.

— А в целом какая сейчас кадровая ситуация в вашем муниципалитете? Хватает ли вам специалистов в школах и больницах района?

— Конечно мы испытываем кадровый голод и в образовании, и в медицине. В первую очередь это связано с тем, что наши педагоги в первых рядах с началом специальной военной операции были мобилизованы. Школы у нас малокомплектные, в основном нехватка специалистов в области физики, информатики, математики. Думаем, что в этом направлении нужно поработать.

С медицинскими работниками все еще острее. В них особая потребность. Студенты, абитуриенты, которые заканчивают медицинские учебные заведения, не всегда возвращаются к нам. Медицинские амбулатории, ФАПы — есть, но работают в основном специалисты пенсионного возраста. Это и доктора и средний медицинский персонал. На смену им никто особо не идёт.

В 2023 году впервые к нам из Алтайского края приезжала группа узко специализированных врачей, которыми было обследовано и осмотрено более 1000 жителей района. И вот сейчас на днях тоже прибыли специализированные врачи. Мы и сами перенимаем опыт Алтайского края: у нас созданы бригады медицинских работников, которые выезжают на осмотр, большое подспорье в этом подаренный Алтайским краем автомобиль, оснащенный всем медицинским оборудованием. Используем его как выездной фельдшерско-акушерский пункт. Врачи по установленному графику выезжают по району, осматривают население. Это помогает охватить медицинской помощью больше жителей.

Доставка гуманитарной помощи Славяносербскому району из Алтайского края/ Фото: slavlnr.su

— А из Алтайского края не приглашали работать учителей и врачей в Славяносербский район?

— Мы приглашали, но они сюда не поехали. Может быть, потом это изменится. С апреля все наши школы и детские сады перешли в ведение министерство образования и просвещения Луганской Народной Республики, и, возможно, на этом уровне будет какое-то взаимодействие. Кроме того, у нас не так много свободного жилья, отвечающего современным требованиям, чтобы предложить приезжающим. Как только оно появится, я думаю, этот вопрос тоже будет решаться.

— А те работники из Алтайского края, которые к вам приехали, не остаются жить в районе?

— Компании, которые работают с 2023 года, заключают договоры с нашими учреждениями и организациями на определённый вид работ, сотрудники их выполняют и уезжают. Но чтобы переехать на постоянное место жительства сюда — такого покуда нет. Вот в Алтайский край двое наших жителей уехали на постоянное место жительства.

Встреча Сергея Крамаренко с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой/ Фото: slavlnr.su

"На Украине говорили, что наши дети будут сидеть в подвалах"

— Дети из Славяносербского района приезжали в Алтайский край на отдых. Какие у них впечатления от этой поездки? Им понравилось?

— Да, детям очень понравилось, они получили новые впечатления и возможность пообщаться со сверстниками, нашли новых друзей. При встрече сразу даже не могли выразить эмоции, их переполняли чувства от того радушия и внимания, которое им уделили в Алтайском крае. Восемь лет их запугивали из Украины, говорили, что они не будут учиться в школах, а будут сидеть в подвалах. А здесь они видят: им все рады, они не изгои, а наоборот, стали для сверстников примером, как сохранить волю и любовь к родине. Сейчас наша молодёжь полностью ассоциирует себя с Россией и считает себя гражданами страны.

— А сами вы к нам в Алтайский край приехать не собираетесь?

— Возможно, в этом году я к вам съезжу. Конечно, очень хотелось бы увидеть ваши красоты. Нас же связывает очень многое, мы похожи, поэтому хотелось бы своими глазами всё посмотреть.

— Каким вы видите будущее Славяносербского района?

— Самое главное — население должно понимать, что без помощи Российской Федерации развития здесь не будет. Я хочу, чтобы Славяносербский район вернулся на прежние экономические, социальные и культурные показатели. И верю в то, что у нас будет всё хорошо. Нужно, чтобы мы сохранили то, что сейчас совместно с Алтайским краем делаем, и не забывали свою историю. И самое главное, чтобы в нашем районе были мир, процветание и благополучие.