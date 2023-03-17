Алтайский край пока не включили в список регионов, претендующих на ДЭГ

Шансы на использование электронного голосования в ходе губернаторских выборов всё равно остаются

17 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: cikrf.ru

Алтайский край пока не вошёл в список регионов, подавших заявку на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе осенних выборов в 2023 году. Накануне глава ЦИК Элла Памфилова назвала 25 субъектов, претендующих на применение ДЭГ, и наш регион не был упомянут. Впрочем, пока этот список носит не окончательный характер и крайизбирком уже представил отчёт в Центризбирком о готовности использовать новую выборную технологию, рассказала amic.ru председатель КИК Ирина Акимова.

На данный момент желание участвовать в ДЭГ выразили, в частности, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Самарская, Омская, Калининградская области, Карелия, Хакасия, Крым, Пермский и Забайкальский края, сообщается на сайте ЦИК РФ. Общее число избирателей в 25 регионах, подавших заявки на использование ДЭГ, составляет примерно 23 млн. Из них 17,7 млн уже имеют подтверждённые учётные записи на портале госуслуг, что позволяет проголосовать дистанционно.

"Это не итоговый список территорий. Он может как дополниться, так и сократиться. Время ещё есть", – цитирует ТАСС Памфилову. Глава ЦИК уточнила, что комиссия внимательно рассмотрит поступившие заявки, разберёт все плюсы и минусы применения дистанционного голосования на той или иной территории и только потом определит субъекты РФ, максимально готовые к проведению ДЭГ.

Как уточнили amic.ru в краевой избирательной комиссии, решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается по согласованию с Центризбиркомом. Ранее КИК направила сведения о развитии сотовой связи и интернета в регионе, а также количестве избирателей, имеющих на "Госуслугах" подтверждённые учётные записи.

По данным Минцифры Алтайского края, по состоянию на февраль 2023 года на портале "Госуслуги" зарегистрировано 1 141 317 жителей Алтайского края, достигших 18-летнего возраста. Это 64,5% от количества избирателей в регионе. На 1 января их численность оценивалась в 1 769 195 человек. Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата, сотовой связью покрыто 70% площади региона, а возможность широкополосного доступа в интернет есть почти у 80% домашних хозяйств.

Напомним, главной избирательной кампанией в Алтайском крае в 2023 году станут выборы губернатора. Они запланированы на 10 сентября. Стоимость кампании может составить 350 млн рублей.