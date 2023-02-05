Галочка онлайн. Почему критикуют электронное голосование перед выборами-2023

ДЭГ начали широко применять в России с 2019 года

05 февраля 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: rpgu.rkursk.ru

Выборы губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года могут впервые частично пройти в онлайн-формате. Вопрос по применению дистанционного электронного голосования пока остаётся открытым, решение в конце весны примет крайизбирком по согласованию с ЦИК РФ. Два последних года ДЭГ уже обкатывали на губернаторских выборах в нескольких российских регионах, несмотря на отдельные протесты оппозиции. В целом Центризбирком признал эту практику удачной и в дальнейшем намерен распространить её на всю страну в рамках ближайшей федеральной кампании – выборов президента в марте 2024 года. Подробнее о том, как использовали ДЭГ в разные годы – в материале amic.ru.

Хакерские атаки и сложности с наблюдением

Первые эксперименты по внедрению технологии интернет-выборов в форме опросов, результаты которых не влияли на исход голосования, провели больше 10 лет назад сразу в нескольких регионах. Например, в 2008 году – в Тульской области, в 2009 году – во Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Томской областях и Ханты-Мансийском АО, а также в 2010 году в Московской области.

К теме ДЭГ по большому счёту вернулись только в 2020 году, во многом из-за пандемии коронавируса, считает политолог Илья Гращенков. Обкатку решили провести на московских выборах различного уровня – от федеральных до местных. При этом на выборах в законодательные органы власти дистанционное электронное голосование впервые было проведено в ЕДГ 2019 года и на выборах депутатов Мосгордумы VII созыва.

Платформой для электронного голосования выступил официальный сайт мэра Москвы. В последний момент разработчики отказались от создания сервиса для проверки избирателем правильности учёта голоса в системе, а наблюдатели не получили ключ для расшифровки голосов и полный доступ к коду системы, в итоге наблюдение за ходом голосования оказалось сильно затруднено.

В ходе подготовки к использованию электронного голосования на выборах в Мосгордуму система прошла четыре тестирования и каждый раз случались какие-то сбои, в том числе фиксировали и хакерские атаки. Тем не менее было решено использовать ДЭГ в ходе осенних выборов. По данным ЦИК, возможностью электронного голосования тогда воспользовались 10,2 тысячи избирателей из 11,2 тысячи подавших заявления.

Московский феномен на выборах в Госдуму

Вновь использовали ДЭГ в 2020 году в ходе общероссийского голосования по принятию изменений в Конституцию. Электронное голосование проводилось в Москве и Нижегородской области. Заявки на участие в нём подали 1,19 млн избирателей, проголосовали 1,1 млн человек. В сентябре того же 2020 года в Курской и Ярославской областях при помощи ДЭГ избирали депутатов Госдумы на дополнительных выборах.

В 2021 году ДЭГ применялось на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и муниципальных органов власти. Электронное голосование в эти дни проводилось в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. При этом, по данным ЦИК, явка на ДЭГ всегда превышала 90%.

Использование системы ДЭГ стало одним из самых спорных в избирательной кампании в Госдуму. Наиболее острую полемику вызвало голосование в Москве, где для этого использовалась не федеральная, а собственная платформа. Результат онлайн-голосования был опубликован спустя семь часов после сборки ключа расшифрования. Однако организаторы связали задержку с высокой активностью избирателей, а также с большим числом тех, кто решил воспользоваться отложенным голосованием (около 300 тысяч избирателей). Итоги ДЭГ в Москве существенно повлияли на результаты голосования как минимум в 8 из 15 столичных одномандатных округов, что вызвало критику со стороны оппозиции, чьи кандидаты в итоге не прошли в Госдуму.

КПРФ заявила, что не признаёт итоги дистанционного электронного голосования в Москве. В Пресненский районный суд столицы были поданы 32 административных исковых заявления от компартии и её депутатов, однако все они были отклонены.

Политолог Ростислав Туровский считает, что в ДЭГ главным образом отказывались участвовать наиболее активные сторонники оппозиции, которые не доверяют этой процедуре. "Так было, например, на муниципальных выборах в Москве. Псков тоже стал примером как раз по причине наличия там активной организации "Яблока". В других регионах сторонники оппозиции не видели смысла в противостоянии электронному голосованию и могли голосовать обоими способами, поэтому и результаты радикально не отличались", – полагает эксперт. По его мнению, в целом по России практика ДЭГ всё шире внедряется для привлечения лояльного электората.

"Вот такая закономерность"

В 2022 году применение ДЭГ снова расширили. На этот раз из семи регионов, где применялось электронное голосование на федеральной платформе, в четырёх случаях избирали губернаторов, а в трёх – представительные органы административных центров.

На выборах глав регионов в прошлом году ДЭГ применяли в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Томская область стала первым сибирским регионом за все годы эксперимента по внедрению онлайн-голосования. Чтобы принять участие в ДЭГ, необходимо было иметь подтверждённую учетную запись на "Госуслугах", а также подать заявление.

Интересно, что в отличие от ситуации 2021 года, результаты дистанционного электронного голосования в семи регионах существенно не изменили окончательные итоги выборов. Самые заметные отличия между разными формами волеизъявления наблюдались в Пскове, где список "Яблока" на выборах в гордуму занял в "бумажном" голосовании третье место, а в ДЭГ – шестое, писал "Коммерсант".

Кандидаты от КПРФ на разных выборах тоже получили онлайн меньший результат, чем офлайн. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, курирующий ДЭГ, объяснил это позицией партий по отношению к ДЭГ и их призывом к избирателям приходить на традиционные участки.

Так, новгородский губернатор Андрей Никитин получил онлайн и офлайн почти одинаковые результаты (77,11% и 77,03%), его калининградский коллега Антон Алиханов был более популярен на участках (80,47% против 75,4% в ДЭГ), а врио главы Томской области Владимир Мазур – наоборот, в интернете (88,05% в ДЭГ и 84,63% на "бумаге"). Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев набрал 85,97% онлайн и 81,79% офлайн.

"Когда нас пугают, что ДЭГ может исказить результаты, а уж тем более скорректировать результаты голосования, каждый может увидеть, что закономерность, которая была бы характерна для какой-то партии, уловить очень сложно. Есть закономерность вот такая: результаты голосования практически совпадают с теми, что есть на классических избирательных участках", – подвёл черту под итогами кампании Булаев.

Кого будут выбирать в России в 2023 году

Напомним, единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября. Среди ключевых кампаний – выборы губернатора в 25 регионах, а ещё в 20 субъектах, включая новые территории, предстоит избрать депутатов заксобраний. Также в ходе ЕДГ выберут мэров в Москве и Хабаровске. Ещё в 12 столицах субъектов выберут новые составы городских парламентов. Сколько регионов получат право протестировать ДЭГ в ходе ЕДГ-2023, пока неизвестно, но исходя из опыта прошлых лет вряд ли это число значительно превысит 10 территорий.