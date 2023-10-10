Алтайский край продолжает терять медсестер и фельдшеров
Проблема оснащенности медицинских учреждений кадрами остается острой
10 октября 2023, 16:05, ИА Амител
В Алтайском крае сохраняется сложная ситуация с кадрами в медицине. За последние пять лет приток кадров в здравоохранение увеличился в два раза, однако отток сохранился. Об этом сообщил в ходе интернет-форума врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Только за девять месяцев 2023 года численность среднего медперсонала в регионе снизилась на 174 человека – с 18 276 до 18 102 человек, доложил глава министерства. В то же время количество врачей в регионе выросло на 89 человек – до 7745 человек.
"Заметнее всего дефицит медиков мы ощущаем в первичном звене – участковые врачи, фельдшеры в ФАПах, большая потребность работников на скорой помощи. Востребованы терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи, гинекологи, врачи других узких специальностей", – отметил министр.
Снизить отток рабочих рук удалось благодаря региональным мерам поддержки, в том числе в рамках закона о статусе медработника, сообщил Попов. В 2022 году ежемесячные выплаты получали 618 человек, в 2023 году – 703 человека. В частности, надбавку к зарплате начислили 261 молодому специалисту (от 6 до 9 тысяч рублей), 18 врачей получили деньги за разъездной характер работы (10 тысяч рублей) и 424 человека – за наставничество (по 1 тысяче рублей).
Попов перечислил и другие меры, которые действуют в регионе для прекращения оттока медицинских кадров. Это целевая подготовка (обучается 1,7 тысячи студентов), компенсация расходов на обучение студентам-платникам (получают около 300 студентов), компенсация медицинским работникам расходов на аренду жилья (получают 215 специалистов), предоставление служебного жилья (319 квартир).
16:31:11 10-10-2023
Из текста - " 424 человека – за наставничество (по 1 тысячи рублей)". Именно эта сумма и удержала их (424 человека) в Алтайском крае!
16:55:34 10-10-2023
Гость (16:31:11 10-10-2023) Из текста - " 424 человека – за наставничество (по 1 тысячи ... Самое главное, что наставником быть нелегко в условиях большой нагрузки, а это компенсируется лишь 1 тыс. рублей, а гораздо чаще - не компенсируется.
16:59:51 10-10-2023
Пока действует несправедливость с выплатами по указу президента в размере 100% от средней по региону зарплаты для младшего и среднего персонала (санитарки без образования и с малыми функциями приравнены к медсестрам по ЗП) и пока существует НМО - вы не вернете людей на это унижение. Что бы вы не обещали, но нужно поднимать эти вопросы на самом верху. ЗП санитарок и медсестер не должны быть равны. Как минимум ЗП медсестер должны быть на уровне 150% от средней по региону, а у врача 200%, такой вариант намного более справедливый. НМО не эффективно, что бы там не говорили отчеты, это фарс, который просто заставляет медработников бросать свое дело и находить достойную оплату без этих унижений.
18:33:53 11-10-2023
Врач (16:59:51 10-10-2023) Пока действует несправедливость с выплатами по указу президе... НМО это отмыв денег. Все всё понимают, лучше не будет. Остается только смириться
17:14:08 10-10-2023
Только люди этих профессий покидают край? У нас в школах хватает учителей? Замечательные специалисты не покидают регион?
17:38:05 10-10-2023
Вся надежда на Томенко. Не зря же его выбрали
18:18:38 10-10-2023
Гость (17:38:05 10-10-2023) Вся надежда на Томенко. Не зря же его выбрали... Ага, щас назначит нового министра здравоохранения , и заживем!
18:33:25 10-10-2023
Родственница работает старшей медсестрой в государственной детской больнице. В советское время в отделении была штатная численность в дневной смене - 9 человек. Сейчас работает три человека. О - оптимизация. Зарабатывает хорошо. За 240-260 часов в месяц, несколько суточных дежурств получает около 33-35 тысяч на руки.
10:10:06 11-10-2023
Гость (18:33:25 10-10-2023) Родственница работает старшей медсестрой в государственной д... 250 часов в месяц в пересчете на график 5/2 это рабочий день по 12 часов. Зарплата 35тр. это издевательство за такой труд. Зато понятно почему люди уходят из профессии. Наверно все еще держится на пенсионерах, им в дополнение к пенсии денег может и хватает.
15:58:35 11-10-2023
Гость (18:33:25 10-10-2023) Родственница работает старшей медсестрой в государственной д... То есть работает за троих и получает их маленькую зарплату, получается
19:58:19 10-10-2023
И учителей, оклады меньше МРОТ позорище минобру!
22:49:46 10-10-2023
Гость (19:58:19 10-10-2023) И учителей, оклады меньше МРОТ позорище минобру! ... Сынок, учитывая, что учителя именно поддерживают власть и делают вбросы на выборах, они достойны этого оклада.
10:20:21 11-10-2023
Старушка ШепоКряк (22:49:46 10-10-2023) Сынок, учитывая, что учителя именно поддерживают власть и де... Вбросы делают отдельные предатели. Судить по отдельным продавшимся нельзя.
09:26:37 11-10-2023
Гость (19:58:19 10-10-2023) И учителей, оклады меньше МРОТ позорище минобру! ... А у врачей думаете, оклады больше МРОТ? Я врач, зав.отд, высшая категория., оклад чуть больше 10000. +Совмещения, дежурства, ночные. Моим врачам (тоже со стажем и категориями) до МРОТа доплачивают.
20:11:30 10-10-2023
Я ушла из медицины, проработав в отрасли белее 30 лет. Не платят, увеличивая нагрузку. Не нужны и не приоритетны знания, опыт сотрудников для главных врачей. Такие дела.
22:29:44 10-10-2023
Гость (20:11:30 10-10-2023) Я ушла из медицины, проработав в отрасли белее 30 лет. Не пл... И правильно сделали
20:49:09 10-10-2023
Ещё скажите на Попова.
21:21:09 10-10-2023
А врачей уже некуда терять? В районах пенсионерам Томенко доплачивает, а из города просто уезжают. В поликлиниках федеральные доплаты до 18500, а остальным можно регионам самостоятельно доплачивать. Только шиш. И тарифы ОМС самые низкие в стране, и оклады, в несколько раз. Всё норм, все идёт по плану.
22:04:27 10-10-2023
Не перестану повторять, что пока законы принимают лица без юридического образования за зарплату, превышающую МРОТ, не стОит ждать улучшений качества жизни в регионе.
22:30:05 10-10-2023
Работаю в краевой больнице. Зарплату 5 лет нам точно не увеличивались. Может кому и увеличивали в больнице, не могу знать, но только не нам. Про какое увеличение пишут я не знаю..
07:37:34 11-10-2023
Я недавно узнал, благодаря интернету, что в нашей реальной жизни сейчас действует капиталистической система. Но прикрытая бутафорно-советско-патриотично-интузиазичными всякими лозунгами. Так вот, якобы при такой капиталистической системе, в которой мы ранее не жили никогда, отношение работодателя (собственника) к рабочему (медсестре, врачу) такое же как к бездушному инструменту. Если такой пинструмент (пила, насос) не выполняют своей функции (выходят из строя), то их заменяют на новый. Но покупать будут скорее всего "Китайсквю подделку" в целях экономии денег. Поэтому не ждите зарплат, которых Вы желаете. Лучше радуйтесь чему есть. Или увольняйтесь, чем сделаете здоровую конкуренцию...
10:31:08 11-10-2023
Гость (07:37:34 11-10-2023) Я недавно узнал, благодаря интернету, что в нашей реальной ж... Увольнение не выход, они наймут узбеков. Уже так делают. Забастовки более рабочий инструмент для борьбы за достойную жизнь против чиновников капиталистического строя.
08:15:13 11-10-2023
Правильно надо перемещаться и увольняться с низкооплачивааемых работ, тогда только дойдет до руководства!
09:29:00 11-10-2023
Маша (08:15:13 11-10-2023) Правильно надо перемещаться и увольняться с низкооплачивааем... Думаете, такой умный? В стационарах санитарок уже по пальцам одной руки можно пересчитать, а им доплачивают до МРОТа (ок. 19000).
10:34:45 11-10-2023
Эта политика из центра страны идет. Выдаивать народ досуха, а на наворованное авантюры всякие затевать.
15:28:25 11-10-2023
Есть две вещи, определяющие развитие страны. Медицина и образование. Первая не дает загнуться нации, вторая учит как выжить и научиться строить свои самолеты, автомобили и процессоры. С первой успешно разобрались. Самые живучие и сильные выживут. С маленькой поправкой- достаточно быстро скатываясь в феодальный век, теряя при этом количественно население и приобретенные знания. Со второй проблемой кажется вопрос уже почти решен. И ведь ничего не поделаешь!! Для лечение болезни, длиной более века необходимо на выздоровление столько-же времени. Любой врач подтвердит. Печалька...когда самая падшая женщина выглядит ангелом на фоне проворовавшихся слуг народа.
18:26:35 11-10-2023
Медики самооптимизировались, в результате чего произошел отрицательный рост