Проблема оснащенности медицинских учреждений кадрами остается острой

10 октября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае сохраняется сложная ситуация с кадрами в медицине. За последние пять лет приток кадров в здравоохранение увеличился в два раза, однако отток сохранился. Об этом сообщил в ходе интернет-форума врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Только за девять месяцев 2023 года численность среднего медперсонала в регионе снизилась на 174 человека – с 18 276 до 18 102 человек, доложил глава министерства. В то же время количество врачей в регионе выросло на 89 человек – до 7745 человек.

"Заметнее всего дефицит медиков мы ощущаем в первичном звене – участковые врачи, фельдшеры в ФАПах, большая потребность работников на скорой помощи. Востребованы терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи, гинекологи, врачи других узких специальностей", – отметил министр.

Снизить отток рабочих рук удалось благодаря региональным мерам поддержки, в том числе в рамках закона о статусе медработника, сообщил Попов. В 2022 году ежемесячные выплаты получали 618 человек, в 2023 году – 703 человека. В частности, надбавку к зарплате начислили 261 молодому специалисту (от 6 до 9 тысяч рублей), 18 врачей получили деньги за разъездной характер работы (10 тысяч рублей) и 424 человека – за наставничество (по 1 тысяче рублей).

Попов перечислил и другие меры, которые действуют в регионе для прекращения оттока медицинских кадров. Это целевая подготовка (обучается 1,7 тысячи студентов), компенсация расходов на обучение студентам-платникам (получают около 300 студентов), компенсация медицинским работникам расходов на аренду жилья (получают 215 специалистов), предоставление служебного жилья (319 квартир).