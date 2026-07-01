Алтайский край вошел в топ "сырных" регионов России по количеству аренды жилья
Гастрономический туризм набирает популярность
01 июля 2026, 18:45, ИА Амител
В России активно развивается гастрономический туризм, и сырные регионы становятся его важной частью. В список самых популярных направлений входит Алтайский край — родина знаменитых твердых сортов.
Сервис "Авито Путешествия" выяснил, как обстоят дела с посуточной арендой жилья в одном из сырных регионов и за сколько в крае можно снять квартиру или загородный дом в этом сезоне.
«Жилье туристы бронируют заранее: загородные дома — в среднем за 66 дней до поездки, а квартиры — за 46 дней. Дольше всего планируют путешествия в Адыгею и на Алтай. Дома там бронируют за 122 и 102 дня соответственно. Квартиры заранее ищут в Краснодарском крае (за 90 дней)», — указали в исследовании.
Цены на аренду
Средняя стоимость аренды загородного дома в сырных регионах составляет 10 700 рублей за ночь, квартиры — 4000 рублей.
Дешевле всего можно снять дом в Алтайском крае и Республике Адыгея (8300 рублей).
Популярность специалистов в сырной промышленности
Растет и спрос на специалистов в сырной промышленности: по данным "Авито Работы", в период с января по май 2026 года чаще всего искали продавцов (+156%), фасовщиков (+84%), сортировщиков (+57%), операторов производственной линии (+21%) и технологов (+12%).
При этом средние зарплатные предложения для специалистов сырной промышленности за год выросли на четверть (+25%). В январе — мае 2026 года новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 74 278 рублей/мес. Самые высокие зарплатные предложения в этот период получали повара и технологи. Поварам предлагали порядка 107 210 рублей/мес., а технологам — 97 708 рублей в месяц.
00:52:21 02-07-2026
Бред какой-то
15:10:54 02-07-2026
Вежливый Человек (00:52:21 02-07-2026) Бред какой-то... Мне заголовка хватило, чтобы это понять)))