Алтайский край вошел в топ "сырных" регионов России по количеству аренды жилья

Гастрономический туризм набирает популярность

01 июля 2026, 18:45, ИА Амител

Производство сыра в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России активно развивается гастрономический туризм, и сырные регионы становятся его важной частью. В список самых популярных направлений входит Алтайский край — родина знаменитых твердых сортов.

Сервис "Авито Путешествия" выяснил, как обстоят дела с посуточной арендой жилья в одном из сырных регионов и за сколько в крае можно снять квартиру или загородный дом в этом сезоне.

«Жилье туристы бронируют заранее: загородные дома — в среднем за 66 дней до поездки, а квартиры — за 46 дней. Дольше всего планируют путешествия в Адыгею и на Алтай. Дома там бронируют за 122 и 102 дня соответственно. Квартиры заранее ищут в Краснодарском крае (за 90 дней)», — указали в исследовании.

Цены на аренду

Средняя стоимость аренды загородного дома в сырных регионах составляет 10 700 рублей за ночь, квартиры — 4000 рублей.

Дешевле всего можно снять дом в Алтайском крае и Республике Адыгея (8300 рублей).

Популярность специалистов в сырной промышленности

Растет и спрос на специалистов в сырной промышленности: по данным "Авито Работы", в период с января по май 2026 года чаще всего искали продавцов (+156%), фасовщиков (+84%), сортировщиков (+57%), операторов производственной линии (+21%) и технологов (+12%).

При этом средние зарплатные предложения для специалистов сырной промышленности за год выросли на четверть (+25%). В январе — мае 2026 года новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 74 278 рублей/мес. Самые высокие зарплатные предложения в этот период получали повара и технологи. Поварам предлагали порядка 107 210 рублей/мес., а технологам — 97 708 рублей в месяц.