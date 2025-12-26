Алтайский край вошел в тройку самых популярных регионов для путешествий с питомцами

Подавляющее большинство россиян берут питомцев в поездки

26 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял третье место среди самых востребованных направлений в России для туристов, путешествующих вместе с домашними животными. Согласно опросу сервиса "Туту", регион уступил только Краснодарскому краю и Москве, обогнав множество других популярных мест.

Исследование показало, что подавляющее большинство россиян – 84% – берут питомцев в поездки. При этом почти половина (43%) предпочитает оставаться в пределах своего региона, а 12% отправляются за границу, чаще всего – в Турцию, на Кавказ или в Белоруссию. Основными способами передвижения остаются автомобиль (62%) и поезд (42%), при этом каждый пятый путешественник выбирает самолет, особенно молодежь в возрасте 18–24 лет.

«Животных чаще всего берут в длительные отпуска или при визитах к родственникам (46%), а также на короткие поездки в выходные (36%). Однако туристы сталкиваются и с трудностями: почти половина отмечает ограниченный выбор жилья, где разрешено проживание с питомцем (48%), и отсутствие возможности оставить животное на время поездки (47%). Треть респондентов считают, что информации о совместных путешествиях с животными недостаточно», – заверили в сервисе.

Как отметил заместитель директора по развитию авиарынка сервиса "Туту" Артем Кузьмин, при перелете важно заранее уточнять правила конкретной авиакомпании: питомец должен находиться в переноске, а сопровождать его обязан совершеннолетний пассажир.

Ранее сообщалось, что кошку по кличке Мамура, возвращавшуюся из Анапы в Сибирь, задержали в аэропорту Краснодара сотрудники авиакомпании S7. Хозяйке отказали в доплате за провоз животного в салоне.