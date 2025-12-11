Сибирячка оставила кошку в аэропорту Краснодара из-за требований S7 к перевозке животных

Хозяйке отказали в доплате за провоз животного в салоне

11 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Оставленная кошка / Фото: Kub Mash

Кошку по кличке Мамура, возвращавшуюся из Анапы в Сибирь, задержали в аэропорту Краснодара сотрудники авиакомпании S7. О ситуации рассказала дочь хозяйки животного, пишет Telegram-канал Kub Mash.

По ее словам, женщина вместе с питомицей должна была улететь в Новокузнецк, однако на регистрации возник конфликт. Сотрудница S7 заявила, что мягкая переноска, в которой находилась Мамура, считается "клеткой" и должна измеряться по другим параметрам. После этого хозяйке отказали в доплате за провоз животного в салоне и предложили искать другой способ добраться домой.

В итоге женщине пришлось вернуться обратно без питомца, а саму кошку оставили в камере хранения аэропорта, чтобы родственники могли забрать ее позже.

Семья уверяет, что Мамура уже летала в этой же переноске, и раньше никаких замечаний не было. В аэропорту же отметили, что требования к перевозке животных различаются у разных авиакомпаний, и сотрудники аэропорта повлиять на решение перевозчика не могут.

Ранее перевозчик отказал в перелете десяти пассажирам рейса из Сочи в Новосибирск, несмотря на то, что у всех на руках были действительные билеты.