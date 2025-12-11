Сибирячка оставила кошку в аэропорту Краснодара из-за требований S7 к перевозке животных
Хозяйке отказали в доплате за провоз животного в салоне
11 декабря 2025, 23:30, ИА Амител
Кошку по кличке Мамура, возвращавшуюся из Анапы в Сибирь, задержали в аэропорту Краснодара сотрудники авиакомпании S7. О ситуации рассказала дочь хозяйки животного, пишет Telegram-канал Kub Mash.
По ее словам, женщина вместе с питомицей должна была улететь в Новокузнецк, однако на регистрации возник конфликт. Сотрудница S7 заявила, что мягкая переноска, в которой находилась Мамура, считается "клеткой" и должна измеряться по другим параметрам. После этого хозяйке отказали в доплате за провоз животного в салоне и предложили искать другой способ добраться домой.
В итоге женщине пришлось вернуться обратно без питомца, а саму кошку оставили в камере хранения аэропорта, чтобы родственники могли забрать ее позже.
Семья уверяет, что Мамура уже летала в этой же переноске, и раньше никаких замечаний не было. В аэропорту же отметили, что требования к перевозке животных различаются у разных авиакомпаний, и сотрудники аэропорта повлиять на решение перевозчика не могут.
Ранее перевозчик отказал в перелете десяти пассажирам рейса из Сочи в Новосибирск, несмотря на то, что у всех на руках были действительные билеты.
23:42:29 11-12-2025
Подтверждаю. В Краснодаре самые странные люди на контроле. Нет же времени заниматься, вот они и исполняют. Предпочитаю теперь через Сочи на юга, ну их на фиг...
00:22:28 12-12-2025
Сотрудники аэропорта Краснодара - это нечто...у них без взяток запрещено работать, при чём - внаглую!
04:31:39 12-12-2025
Правитльно и сделали
В Каснодаре теплее, чем в Кузне . И мышей больше.
06:03:55 12-12-2025
давно пора установить одинаковые требования у всех перевозчиков к перевозке животных.
06:48:00 12-12-2025
Чтоб эта контроллер хоть раз в жизни сама оказалась такой же брошенной как эта кошка. Хотя бы не на долго.
08:53:46 12-12-2025
Mmm (06:48:00 12-12-2025) Чтоб эта контроллер хоть раз в жизни сама оказалась такой же... А может у неё мужика нет. Вот она на кошках свою злость и срывает.
09:18:05 12-12-2025
Гость (08:53:46 12-12-2025) А может у неё мужика нет. Вот она на кошках свою злость и ср... вот у этой тети есть кот - и она добрая. патамушта замужем.
03:09:52 13-12-2025
Musik (09:18:05 12-12-2025) вот у этой тети есть кот - и она добрая. патамушта замужем.... В краснодарском а/п походу у всех проблема с мужьями. Все злющие наченая от ряженых заканчивая досмотром. В каждом пассажир видят врага, хамят, вредничаю, издеваются над пассажирами. В 90х такого отношения к пассажирам не было.
00:10:03 13-12-2025
Гость (08:53:46 12-12-2025) А может у неё мужика нет. Вот она на кошках свою злость и ср... А причём здесь мужик? Ааа, ну да, пределом мечтаний же любой женщины должен быть мужик, которого она должна обслуживать. Если женщина счаслива без этого, с ней что-то не так. Это любой мужик скажет.
01:01:26 13-12-2025
Гость (08:53:46 12-12-2025) А может у неё мужика нет. Вот она на кошках свою злость и ср... Лучше без мужика, чем без мозгов, как хозяйка кошки. Есть две категории пассажиров с животными - одни сто раз прочтут и спросят у представителей перевозчика, какие документы нужны, какие требования к габаритам для переносок, какая температура в багажном отделении, а есть вторые, как эта пассажирка - которые ни о чем не думают и во всех своих бедах винят авиакомпанию, сотрудников аэропорта, которые выполняют свои должностные обязанности.
10:12:20 12-12-2025
Mmm (06:48:00 12-12-2025) Чтоб эта контроллер хоть раз в жизни сама оказалась такой же... Почему ненадолго: навсегда.
07:25:54 12-12-2025
Кто кого на море вывозил?
13:33:40 12-12-2025
Musik (07:25:54 12-12-2025) Кто кого на море вывозил? ... на какое еще море?
09:32:42 12-12-2025
Я везла кошку 29.11.25 из аэропорта Сочи без всяких проблем авиа компания Северный ветер благодарна все было хорошо 👍. Большое спасибо. А вот в Краснодаре каждый день новые законы в аэропорту.
10:14:51 12-12-2025
Вылетаем семьей из Барнаула - багаж считается по совокупному весу, возвращаемся из Москвы - раздельно, перевес одного из чемоданов, доплатить.
11:04:33 12-12-2025
Бедная кисяка, как она в этой камере хранения - одна, чужие люди, голодная, хозяйки нет...Как же ей теперь домой-то попасть?
00:10:56 13-12-2025
Гость (11:04:33 12-12-2025) Бедная кисяка, как она в этой камере хранения - одна, чужие ... С чего вы взяли? Может её родственники через час забрали
12:58:05 12-12-2025
Привыкнет и останется в аэропорту. Кошки они такие.
14:20:40 12-12-2025
Хозяйке, прежде, чем купить авиабилет этой компании нужно было поинтересоваться правилами перевозки животных, а не перекладывать свою вину на перевозчика. Любительница кошек не позаботилась о питомце... 😢
20:27:48 12-12-2025
Гость (14:20:40 12-12-2025) Хозяйке, прежде, чем купить авиабилет этой компании нужно бы... В статье же черным по белому написано, что до этого они отлично прилетели в соответствии с правилами в я Краснодар. Вопрос в интерпретации правил сотрудниками аэропорта. Возможно сотрудница просто ждала "на лапу", а женщина просто не сориентировалась и не поняла тонкий кубанский намёк.
18:16:31 12-12-2025
зачем кота таскать через полстраны? сто это за глупота
08:25:41 13-12-2025
Гость (18:16:31 12-12-2025) зачем кота таскать через полстраны? сто это за глупота...
Зато из тебя умище так и хлещет!
19:09:05 12-12-2025
Я бы свою кошку не оставила ни за что. Искала бы другие пути, полетела бы на другом самолете и т.д. Это как ребенка оставить...
01:59:09 13-12-2025
Не летайте с питомцем с S7. То цепляются к переноскам, то отменяют бронь, оформленную даже на бумажном носителе за месяц до вылета на НГ. И правды в аэропорту вылета не найдете. Работают не руководители, а статисты. Потому, что такая "уважаемая" компания зарегистрирована в Новосибирской обл., г.Обь, в Квартире по ул. Генерала Мозжерина. Предложили багажный отсек. Выхода на НГ не было. Но по прилёту обратно судился с ними. Пока их хозяйка не разбилась в Германии на собственном джете. Вывод: не обижайте кошек. Это знали уже египтяне. Летайте с питомцем Аэрофлотом, Победой, но только не "огурцом".
02:04:18 13-12-2025
Татьяна (19:09:05 12-12-2025) Я бы свою кошку не оставила ни за что. Искала бы другие пути... Ей, возможно и предлагали багажный отсек. Но там холодно и одиноко. И даже молодые кошки плохо его переносят. Поэтому не вариант. Но оставить - это вообще не приемлемо. Хозяйка- изверг.
05:00:12 13-12-2025
Тут животное дома (!) на трое суток с фонтаном и автоматической кормушкой боишься оставить, просишь друзей заглянуть. А дамочка спокойно бросила в не предназначенном для пребывания животного месте питомца и свалила.
05:41:37 13-12-2025
Татьяна (19:09:05 12-12-2025) Я бы свою кошку не оставила ни за что. Искала бы другие пути... У меня моя кошка это мой ребенок, я бы не полетела, осталась бы со своей Златой.
08:51:12 13-12-2025
Гость (11:04:33 12-12-2025) Бедная кисяка, как она в этой камере хранения - одна, чужие ... Ниче, вон фильм был, там мужик в аэропорту год жил,или больше.
10:25:57 13-12-2025
Гость (20:27:48 12-12-2025) В статье же черным по белому написано, что до этого они отли... Тут не сказано, что авиакомпания была та же, что и в прошлый раз, и это были не работники аэропорта, а сотрудники компании S7. Потом аж в заголовке написано, что они "доплату" за провоз кота отказались брать, видимо что-то дать она всё таки пыталась.
Так что тут вина самой владелицы, нужно было внимательнее отнестись к правилам перевозки животных в данной авиакомпании, удостовериться, перепроверить всё, приехать заранее и т.д., а не бросать кота в порту на милость родственникам, какая-то безответственность.