В Подмосковье зять закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

Мужчина умело заметал следы, так как сам работал в судмедэкспертизе, но в итоге все равно раскололся

22 декабря 2025, 13:33, ИА Амител

Лопата в земле / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat

Жителя Подмосковья признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть тещи, чье тело он закопал на кладбище домашних животных, пишет "Комсомольская правда".

49-летняя женщина пропала 1 ноября 2021 года, после того как уехала в Лобню – город, расположенный недалеко от столицы. Она собиралась пообщаться с дочерью, которая там живет, и внуком. Вскоре перестала выходить на связь, ее потеряли подруги, они обратились к поисковикам и в полицию.

Во время поисков правоохранители обнаружили, что в день исчезновения женщина перевела на карту своей дочери 1 млн рублей. После этого с ее карты начали снимать деньги то дочь, то зять на разные цели, и еще брать кредиты.

Позже, в ходе следствия, зять под тяжестью доказательств начал давать показания. По его словам, когда жена вышла на улицу гулять с собакой, теща начала его "пилить": говорила, что он мало зарабатывает, не может обеспечить семье нормальный уровень жизни. Он рассердился и ударил ее в висок. Та упала и ударилась головой об пол и больше не встала.

Сначала он испугался и, пока супруга не вернулась, вынес тело в машину в спортивной сумке. А жене сказал, что отвез тещу на станцию.

Позже, когда женщину начали активно искать, он признался супруге. Та в полицию не обратилась и поверила, что все произошло случайно.

На допросах мужчина пытался хитрить. Сначала он сказал, что тело сжег в крематории при бюро судмедэкспертизы, где работал. Позже он все-таки показал место, где зарыл тело, – на стихийном кладбище домашних животных. Мужчина решил, что в таком месте на свежую землю никто не обратит внимания.

«На следственном эксперименте мужчина наглядно показал на манекене, что произошло, куда он бил, как упала его теща, что впоследствии подтвердилось в ходе комиссионной судебно-медицинской экспертизы», – рассказала следователь-криминалист ГСУ Следственного комитета России по Москве Ирина Фролова.

Суд назначил зятю пять лет лишения свободы, хотя изначально ему грозило до 15 лет. Его жена проходила по делу как потерпевшая. Как пояснила следователь, женщина долго не знала о произошедшем, деньгами матери она имела право пользоваться как наследница, к тому же взятые кредиты они частично возвращали. А еще следователь обязан признать потерпевшим одного из родственников по закону, а других родных, кроме дочери, у убитой не было. В укрывательстве дочь тоже не обвинили, так как по ст. 51 Конституции она не обязана была давать показания против себя и близких.

