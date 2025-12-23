Алтайский медвуз прошел аккредитацию магистратуры по психологии

Программу признали соответствующей высоким образовательным стандартам

23 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Студенты-медики / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Алтайский государственный медуниверситет прошел государственную аккредитацию по магистерской программе в области психологии (27.04.01 "Психология", профиль "Клинико-психологическая реабилитация и психотерапия"). Соответствие качества обучения установленным показателям подтвердила экспертная группа приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.12.2025 № 2308. Результаты диагностической работы студентов продемонстрировали наивысший уровень подготовки. Качество выполнения заданий составило 100%, сообщили в пресс-службе вуза.

«Государственная аккредитация образовательных программ – сложный и всесторонний процесс оценки качества подготовки магистрантов. Положительный результат – награда за усердную работу и профессионализм коллектива университета. Именно благодаря его труду университет продолжает укреплять авторитет и подтверждать высокий уровень образования», – прокомментировала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

И подчеркнула, что результат аккредитации также подтверждает стремление вуза к постоянному совершенствованию и повышению уровня обучения, преданности делу преподавателей.

Магистратуры по психологии в целом по стране сегодня пользуются высоким спросом. Особенно актуальны специалисты в области психологии здоровья, семейного, детского и корпоративного консультирования, подчеркнули в вузе.