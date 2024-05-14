Алтайский министр культуры опровергла связь "Музейной ночи" с призывом духа Сталина

Отделение "Коммунистов России" в Алтайском крае намерено призвать дух Сталина в день "Музейной ночи" 18 мая

14 мая 2024, 07:27, ИА Амител

"Сталин-центр" / Фото: Екатерина Смолихина

"Спиритический сеанс" с вызовом духа Сталина не будет частью "Ночи музеев". "Сталин-центр", где он пройдет, тоже не является официальной площадкой мероприятия. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 13 мая.

"Это не участники "Музейной ночи". Акция не имеет никакого отношения к нашему мероприятию. Они не заявлялись, мы их не утверждали, не согласовывали, это их личная инициатива", – пояснила Безрукова.

При этом своего отношения к акции министр культуры региона не высказала.

Зато против мероприятия выступил барнаульский священник Александр Микушин на своей странице во "ВКонтакте". Он назвал "спиритический сеанс" "бесовским шабашем", призвал не посещать "это оккультное мероприятие" и отметил, что участие в нем верующих является "недопустимым и духовно опасным".

Кроме того, "спиритический сеанс" на своем YouTube-канале раскритиковала журналистка Ксения Собчак.

Напомним, что 18 мая в "Сталин-центре" пройдет несколько "спиритических сеансов", на которых вызовут дух Иосифа Сталина. Все они будут в форме театрального представления, вдохновленного произведениями Михаила Булгакова. Подробнее о том, как пройдет это мероприятие, можно прочитать здесь.

"Музейная ночь" в Барнауле состоится в ночь с 18 на 19 мая. Торжественное открытие запланировано на 18 часов в парке "Центральный". С 19 часов 18 мая до 2 часов ночи 19 мая двери для посетителей распахнут 102 музея. На входе каждого из официальных площадок будет значок "Официальный участник акции" с номером учреждения.