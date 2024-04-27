Когда и как пройдет "Музейная ночь – 2024" в Алтайском крае?

В 2024 году в акции поучаствует 101 культурная площадка

27 апреля 2024, 13:05, ИА Амител

"Музейная ночь" в Барнауле / Фото: amic.ru

В мае россияне ждут не только выходных и Дня Победы. Для многих важным событием третьего весеннего месяца является "Музейная ночь", когда вечером и ночью можно походить по музеям и почувствовать атмосферу праздника. Amic.ru рассказывает, когда и как пройдет акция в 2024 году.

Когда пройдет "Музейная ночь"?

"Музейная ночь" в 2024 году пройдет в ночь с 18 мая на 19 мая, сообщает сайт "Ночьмузеев22.рф".

Где состоится открытие акции?

Торжественное открытие акции в Барнауле состоится 18 мая в 18:00 в парке "Центральный". После церемонии все желающие смогут совершить пешеходные экскурсии по исторической части города с опытными экскурсоводами Алтайского краеведческого, Художественного музея, ГМИЛИКА и музея "Город".

Сколько будет длиться "Музейная ночь"?

В этом году "Музейная ночь" продлится с 19 часов 18 мая до 2 часов ночи 19 мая.

Какая тема "Музейной ночи" в этом году?

В Год семьи тема "Музейной ночи" будет звучать как "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

"Для молодежи готовим особенно интересную акцию. Современному поколению, привыкшему хранить свои воспоминания онлайн, мы хотим предложить перенести их в материальный мир: записать письма и дневники, распечатать фотографии, найти семейные реликвии и поделиться этим", – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Присоединиться к акции предлагается всем желающим, а площадками для сбора материалов станут федеральные музеи во всех регионах. Наиболее интересные истории опубликуют в соцсетях, а подробнее реликвии можно будет посмотреть в виртуальной галерее на сайте Минкульта.

В Алтайском крае акция также будет посвящена 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Десятилетию детства (до 2027 года), 70-летию со времени начала освоения целинных и залежных земель на Алтае и 150-летию со дня рождения художника Николая Рериха.

Кто поучаствует в "Музейной ночи" в Алтайском крае?

В Алтайском крае участником "Музейной ночи" станет 101 культурная площадка, сообщается в группе "Музейная ночь. Алтайский край" во "ВКонтакте". Из общего количества 32 площадки – это государственные, городские, ведомственные, частные музеи и галереи, 15 – школьные музеи Барнаула и 54 – муниципальные музеи в городах и селах Алтайского края.

Впервые в акции поучаствуют выставочные залы Дома архитекторов и Алтайского государственного дома народного творчества.

На здании каждого участника акции организаторы планируют разместить отличительный знак с номером, который будет обозначать официального участника "Музейной ночи".

Музеи можно будет посетить бесплатно?

В большинство музеев, которые участвуют в акции, вход будет свободным. Однако в некоторые учреждения – платным. Нужно будет заплатить 150 рублей. Билеты можно будет купить в кассе музеев. Есть возможность и приобрести их онлайн заранее в интернет-системе "В музей" или по "Пушкинской карте" с 2 мая. Для дошкольников вообще все мероприятия будут бесплатными. А для школьников от 7 до 14 лет билет будет стоить 50 рублей.

Как прошла "Музейная ночь" в 2023 году, можно посмотреть здесь.