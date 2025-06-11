Алтайский министр призвала помогать молодежи знакомиться для повышения демографии

По мнению Натальи Оськиной, в крае нужно проводить больше мероприятий между ведомствами и вузами, где молодежь сможет знакомиться

11 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Министр соцзащиты Наталья Оськина / Фото: amic.ru

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина предложила "создавать условия" для знакомства молодежи, чтобы повысить демографию в регионе. Она призвала проводить больше мероприятий между ведомствами и вузами, на которых молодые люди смогли бы узнать друг друга поближе. По ее словам, раньше таких событий было больше, и сейчас традиции "нужно возрождать". Об этом Оськина рассказала на пресс-конференции 10 июня 2025 года.

"Нужно проводить совместные спортивные, музыкальные мероприятия, создавать условия для знакомства и общения, формирования позитивных семейных ценностей. Раньше между разными вузами проводились совместные вечера, много пар образовывалось. Надо это, наверное, возрождать", – отметила Оськина.

Она подчеркнула, что кроме любви и уверенности в партнере для создания семьи нужны также финансовая стабильность и поддержка от государства. И сейчас в крае действуют меры поддержки семей, в том числе и с одним ребенком. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, что, по словам Оськиной, темпы рождаемости в Алтайском крае продолжают падать и остаются ниже, чем в общем по стране. Власти ожидают, что рождаемость перестанет снижаться в 2026 году. А увеличиваться динамика начнет только к 2030 году.