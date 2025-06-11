Алтайский министр призвала помогать молодежи знакомиться для повышения демографии
По мнению Натальи Оськиной, в крае нужно проводить больше мероприятий между ведомствами и вузами, где молодежь сможет знакомиться
11 июня 2025, 14:40, ИА Амител
Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина предложила "создавать условия" для знакомства молодежи, чтобы повысить демографию в регионе. Она призвала проводить больше мероприятий между ведомствами и вузами, на которых молодые люди смогли бы узнать друг друга поближе. По ее словам, раньше таких событий было больше, и сейчас традиции "нужно возрождать". Об этом Оськина рассказала на пресс-конференции 10 июня 2025 года.
"Нужно проводить совместные спортивные, музыкальные мероприятия, создавать условия для знакомства и общения, формирования позитивных семейных ценностей. Раньше между разными вузами проводились совместные вечера, много пар образовывалось. Надо это, наверное, возрождать", – отметила Оськина.
Она подчеркнула, что кроме любви и уверенности в партнере для создания семьи нужны также финансовая стабильность и поддержка от государства. И сейчас в крае действуют меры поддержки семей, в том числе и с одним ребенком. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Напомним, что, по словам Оськиной, темпы рождаемости в Алтайском крае продолжают падать и остаются ниже, чем в общем по стране. Власти ожидают, что рождаемость перестанет снижаться в 2026 году. А увеличиваться динамика начнет только к 2030 году.
14:46:57 11-06-2025
нужно объединить пед университет и политех, тогда точно перезнакомятся))))
15:07:02 11-06-2025
Гость (14:46:57 11-06-2025) нужно объединить пед университет и политех, тогда точно пере... Шутки шутками, а раньше с ПТУ заведений начинали.
14:48:16 11-06-2025
Говорят, в советское время в барнаульском летном училище были танцы, туда приглашали студенток из пединститута, на выпуске многие лейтенанты улетали к месту службы с женами)))
15:17:26 11-06-2025
Гость (14:48:16 11-06-2025) Говорят, в советское время в барнаульском летном училище б... Туда приглашали студенток из МедИнститута..
Про свадьбы не слыхал, а в бассейне , после танцев видал
17:02:56 11-06-2025
Гость (14:48:16 11-06-2025) Говорят, в советское время в барнаульском летном училище б... В советское м.б. так и было. Но уже в новой стране, летунов "звали" на танцы в Барнаульский Учетно-кредитный техникум. Где они периодически "летали" от изобилия люлей (кушать много любили). Могли бы и чаще летать, но их поголовье было больше количественно...
15:18:54 11-06-2025
Знакомство сразу же прекращается, когда баба спрашивает мужика о зарплате:
баба: "ты хотя бы тысяч триста зарабатываешь?"
мужик: плачет, вытирает слёзы рукавом, уходит в закат
15:44:38 11-06-2025
454 (15:18:54 11-06-2025) Знакомство сразу же прекращается, когда баба спрашивает мужи... триста? дай телефончик)))) Уже 500 просят!
15:20:30 11-06-2025
В те времена обычно вместе гуляли летное училище и медучилище.
15:41:22 11-06-2025
жилье и зарплата-нарожают!
15:47:21 11-06-2025
Гость (15:41:22 11-06-2025) жилье и зарплата-нарожают!... А вас по какой категории нарожали? Жилье или зарплата? Или ваша звезда под обе залетела?
17:24:27 11-06-2025
Гость (15:47:21 11-06-2025) А вас по какой категории нарожали? Жилье или зарплата? Или в... А нас еще во времена СССР рожали - по любви, а вот теперь по расчету, и вряд ли это хорошая идея.
16:02:40 11-06-2025
"Раньше между разными вузами проводились совместные вечера..."...И деревья были большими и солнце ярче светило и небо было голубее....и куда все подевалось ?
16:27:24 11-06-2025
ППШариков (16:02:40 11-06-2025) "Раньше между разными вузами проводились совместные вечера..... Она называлась СССР, потом появились ночные клубы, публичные дома и т д
21:02:49 11-06-2025
Министров много: молодежи, культуры, образования, социальный, спорта... Кому вы все адресуете свои призывы? Необходимо не призывать, а работать.
22:22:22 11-06-2025
Для повышения демографии возрождать нужно другое...
23:29:54 11-06-2025
после Войны ВОВ, во всех парках были бесплатные духовые оркестры и везде танцплощадки, тоже для демографии, очень помогло!