150 беременных студенток в Алтайском крае уже получили выплату 100 тысяч рублей
Выплату для беременных студенток ввели в крае с 1 января 2025 года
10 июня 2025, 14:40, ИА Амител
150 беременных девушек, которые обучаются в вузах и колледжах Алтайского края, в 2025 году уже получили выплату 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 10 июня рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина.
В основном возраст получивших выплату – 19-20 лет, сообщила глава ведомства. По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации.
"Это мера направлена на поддержку молодых людей, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, сомневаются, сохранить ли жизнь ребенку или сделать аборт. 100 тысяч рублей – не та сумма, чтобы решить стать мамой. Здесь исключительный случай – факт уже случился и девушку в юном возрасте надо поддержать. Мы ее не бросим, не оставим в беде. 31 регион России принял ровно такую же меру, мы входим в число субъектов, которые получили дополнительное финансирование на выравнивание суммарного коэффициента рождаемости", – пояснила Оськина.
Напомним, единовременная выплата 100 тысяч рублей для девушек, обучающихся очно, была введена с 1 января 2025 года. Для получения суммы нужно гражданство России, проживание на территории Алтайского края, девушка должна состоять 12 недель на учете в медицинской организации края, также на дату обращения ей нужно учиться на очной форме в образовательной организации региона. Обратиться за выплатой ей необходимо до родов через отделение МФЦ по месту жительства. Список документов, которые необходимо предоставить, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты Алтайского края.
Наталья Оськина также добавила, что власти не только выплачивают деньги студенткам, но и предоставляют им в прокат коляски, кроватки и другое оборудование для ухода за детьми. Также она подчеркнула, что всего в регионе органы соцзащиты предоставляют 20 видов выплат – в текущем финансовом году на них планируется потратить 2,6 млрд рублей.
С января 2025 года в крае заработали и дополнительные меры поддержки молодых семей (где обоим родителям не больше 35 лет) – например, единовременная выплата 300 тысяч рублей молодым семьям, проживающим в сельской местности, при рождении третьего и последующих детей. При этом данная выплата – не целевая и деньги семьи могут потратить на свои нужды, подчеркнула Оськина. Также молодым семьям теперь компенсируют до 50% стоимости жилья – семье с одним ребенком максимум могут платить на эти цели до 7 тысяч рублей ежемесячно, а семье с двумя детьми – до 14 тысяч рублей.
14:46:19 10-06-2025
Школьниц мало, но они есть.
Сюрр какой то!
14:49:39 10-06-2025
Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучения, получения профессий, самоутверждения, они выбрали путь беременения и получения бонусов от государства.
14:52:47 10-06-2025
Гость (14:49:39 10-06-2025) Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучени... За полгода эту сотку потратят. И не вспомнят на что..
16:45:36 10-06-2025
Гость (14:52:47 10-06-2025) За полгода эту сотку потратят. И не вспомнят на что.....
За полгода?))))))))))))))))))))))) Ну, если не покупать скромный айфон, то может быть за пару месяцев скромной жизни.
14:56:37 10-06-2025
Гость (14:49:39 10-06-2025) Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучени... Вы спросите родителей, не во время ли учебы вас зачали? Вполне вероятно!))) А беременность что, по вашему, болезнь головного мозга? Как помешает обучению и приобретению профессиональных навыков?
15:59:50 10-06-2025
Гость (14:56:37 10-06-2025) Вы спросите родителей, не во время ли учебы вас зачали? Впол... Не болезнь, но изменения со стороны ЦНС во время беременности есть, и серьезные. Как и со стороны других систем организма. И да, вы считаете, что четыре месяца больничного и отпуск по уходу за ребенком просто так дают, студентка без них обойдется спокойно, бросит младенца и побежит на пары?..
17:17:01 10-06-2025
Гость (14:49:39 10-06-2025) Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучени... обычно дают академ. никто не отчисляет
14:56:46 10-06-2025
Печальное зрелище..
17:19:32 10-06-2025
Гость (14:56:46 10-06-2025) Печальное зрелище..... чем это , интересно?? в СССР да и много после первенцы появлялись до 22 лет, и сейчас термин "старородящая2 по отношению к 33-35 летним сохранен, это биология. У меня половина знакомых уже счастливые бабушки в 45-47 лет. Причем нормальные семьи, и Это здоровые дети прежде всего
15:10:44 10-06-2025
"...По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации..."
😁
Да-да-да. Мы вам верим.
16:52:11 10-06-2025
Кхм... (15:10:44 10-06-2025) "...По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать...
Конечно, только Оськиной и верим))) Получается, что государство и не знало, и не имеет понятия, что нужны программы поддержки материнства и детства. Оказывается у государства нет таких программ, и только сейчас появилась первая и сразу на 100 тыщ...
15:19:44 10-06-2025
"Мы ее не бросим, не оставим в беде." А что беременность женщин репродуктивного возраста это беда?))
16:09:02 10-06-2025
Гость (15:19:44 10-06-2025) "Мы ее не бросим, не оставим в беде." А что беременность жен... Если по любви, то радость, а если по залету, то беда... мадам Оськиной виднее.
17:20:04 10-06-2025
Гость (15:19:44 10-06-2025) "Мы ее не бросим, не оставим в беде." А что беременность жен... не прикапывайся к словам. прочти статью
15:25:12 10-06-2025
На подгузники хватит... мелочь, а приятно, в браке проживут 50 лет, по десятке добавят.
15:48:55 10-06-2025
ППШариков (15:25:12 10-06-2025) На подгузники хватит... мелочь, а приятно, в браке проживут ... ага, и ни в чем себе не отказывайте.
17:20:48 10-06-2025
ППШариков (15:25:12 10-06-2025) На подгузники хватит... мелочь, а приятно, в браке проживут ... вы вообще не в теме как бедные обычные живут. это ВСЯ аммуниция до 3х лет может быть закуплена
16:09:23 10-06-2025
Обождите обождите. В процессе зачатия участвуют двое.
Бабе сто тысяч дали.
Мужику за своими ста тысячами куда приходить?
16:38:58 10-06-2025
Что не придумают... Что бы не платить зарплаты
16:43:15 10-06-2025
Что-то мегатролли комментаторы упускают из виду, что беременность, иногда, случается, когда её не ждёшь.
И тут, как бы, любые деньги нужны.
Но вам же, троллям, всё равно!
Отличная инициатива
19:48:33 10-06-2025
ЛохНесс (16:43:15 10-06-2025) Что-то мегатролли комментаторы упускают из виду, что беремен... Вы, в свою "пещерку удовольствий" никого без латексного "плаща" не пускайте и не забеременеете "случайно". Ну а если "шпилитесь без белья" со всеми рядом находящимися, то и удивляться нечему, что вы в абортарии чаще появляетесь, чем в планетарии.
23:13:11 10-06-2025
Гость (19:48:33 10-06-2025) Вы, в свою "пещерку удовольствий" никого без латексного "пла... !!!!!!!!!!!! 😄 😄 😄 😄
17:22:54 10-06-2025
хорошее подспорье, и потом еще выплата по достижению ребенком 3х летнего возраста, класс! Мне бы так в мою первую ...
17:45:58 10-06-2025
Мне мама тоже всегда говорила: «Учись, учись! Профессионально расти, покажи себя с лучшей стороны в работе». Она со своими образованием всю жизнь пахала, как лошадь, я тоже… Жаль времени, потраченного на учебу. Многое не пригодилось. Лучше бы рожали. Тогда можно было.
18:02:16 10-06-2025
а ведь они заняли место тем, кто хотел поступить на бюджет, 5 лет отучиться и пойти работать
22:48:44 10-06-2025
Гость (18:02:16 10-06-2025) а ведь они заняли место тем, кто хотел поступить на бюджет, ... Там про Бюджет ни слова нет, есть про очную форму обучения, ну если понимаете о чём я.
10:12:04 11-06-2025
гость (22:48:44 10-06-2025) Там про Бюджет ни слова нет, есть про очную форму обучения, ... Так в том то и дело, что большинство стараются попасть на бюджет! А они заняли место, а потом взяли и свалили с него, случайно забеременели видите ли !
Если собралась учиться, так учись, а не подставляй свою "пещерку удовольствий".
При чём тут сказано в статье про бюджет или не сказано, если понимаете о чём я.
19:56:56 10-06-2025
Будет просто больше младенцев-отказников,и в мусорных ящиках.
21:38:51 10-06-2025
И зачем поступали ?
22:53:40 10-06-2025
Гость (21:38:51 10-06-2025) И зачем поступали ? ... Вариантов масса, получить диплом, получить к диплому образование, родители отправили, найти жениха и до бесконечности.
Откуда знаю? учился на факультете где 2/3 девушки.
10:20:47 11-06-2025
гость (22:53:40 10-06-2025) Вариантов масса, получить диплом, получить к диплому образов... Никакой массы вариантов нет !!
Их всего 2 ! Либо идут учиться, либо фиг его знает, все пошли и она пошла, т.е. нет никакой цели, как жизнь вывезет.
Ха, а в вашем списке который до бесконечности есть беременность ??
08:46:29 11-06-2025
Сходить на ногти, пара джинс, Сапоги на зиму, приличные туфли и даже на телефон средненький не останется. Мало.
09:26:50 11-06-2025
Гость (08:46:29 11-06-2025) Сходить на ногти, пара джинс, Сапоги на зиму, приличные туфл... Сходить на ногти, 5
пара джинс, 6*2
Сапоги на зиму, 15
приличные туфли 12
телефон средненький 25
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Итого 69
Мало. - не густо конечно. но от помощи отказываться негоже.
09:48:24 11-06-2025
Musik (09:26:50 11-06-2025) Сходить на ногти, 5пара джинс, 6*2Сапоги на зиму, 15... Кроме ногтей, все перечисленное-одноразовое.
09:16:12 11-06-2025
читаю комментарии.... одни шариковы. О детках единицы подумали. Он уже есть, это жизнь. Поставте себя на его место и перечитайте свой комментарий.
10:22:55 11-06-2025
Гость (09:16:12 11-06-2025) читаю комментарии.... одни шариковы. О детках единицы подума... Сами то поняли что написали ?
Вы вообще понимаете о чём речь идёт ?