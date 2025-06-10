150 беременных студенток в Алтайском крае уже получили выплату 100 тысяч рублей

Выплату для беременных студенток ввели в крае с 1 января 2025 года

10 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Беременная студентка / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

150 беременных девушек, которые обучаются в вузах и колледжах Алтайского края, в 2025 году уже получили выплату 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 10 июня рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина.

В основном возраст получивших выплату – 19-20 лет, сообщила глава ведомства. По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации.

"Это мера направлена на поддержку молодых людей, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, сомневаются, сохранить ли жизнь ребенку или сделать аборт. 100 тысяч рублей – не та сумма, чтобы решить стать мамой. Здесь исключительный случай – факт уже случился и девушку в юном возрасте надо поддержать. Мы ее не бросим, не оставим в беде. 31 регион России принял ровно такую же меру, мы входим в число субъектов, которые получили дополнительное финансирование на выравнивание суммарного коэффициента рождаемости", – пояснила Оськина.

Напомним, единовременная выплата 100 тысяч рублей для девушек, обучающихся очно, была введена с 1 января 2025 года. Для получения суммы нужно гражданство России, проживание на территории Алтайского края, девушка должна состоять 12 недель на учете в медицинской организации края, также на дату обращения ей нужно учиться на очной форме в образовательной организации региона. Обратиться за выплатой ей необходимо до родов через отделение МФЦ по месту жительства. Список документов, которые необходимо предоставить, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты Алтайского края.

Наталья Оськина также добавила, что власти не только выплачивают деньги студенткам, но и предоставляют им в прокат коляски, кроватки и другое оборудование для ухода за детьми. Также она подчеркнула, что всего в регионе органы соцзащиты предоставляют 20 видов выплат – в текущем финансовом году на них планируется потратить 2,6 млрд рублей.

С января 2025 года в крае заработали и дополнительные меры поддержки молодых семей (где обоим родителям не больше 35 лет) – например, единовременная выплата 300 тысяч рублей молодым семьям, проживающим в сельской местности, при рождении третьего и последующих детей. При этом данная выплата – не целевая и деньги семьи могут потратить на свои нужды, подчеркнула Оськина. Также молодым семьям теперь компенсируют до 50% стоимости жилья – семье с одним ребенком максимум могут платить на эти цели до 7 тысяч рублей ежемесячно, а семье с двумя детьми – до 14 тысяч рублей.