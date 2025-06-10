НОВОСТИОбщество

150 беременных студенток в Алтайском крае уже получили выплату 100 тысяч рублей

Выплату для беременных студенток ввели в крае с 1 января 2025 года

10 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Беременная студентка / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru
Беременная студентка / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

150 беременных девушек, которые обучаются в вузах и колледжах  Алтайского края, в 2025 году уже получили выплату 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции 10 июня рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина.

В основном возраст получивших выплату – 19-20 лет, сообщила глава ведомства. По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации.

"Это мера направлена на поддержку молодых людей, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, сомневаются, сохранить ли жизнь ребенку или сделать аборт. 100 тысяч рублей – не та сумма, чтобы решить стать мамой. Здесь исключительный случай – факт уже случился и девушку в юном возрасте надо поддержать. Мы ее не бросим, не оставим в беде. 31 регион России принял ровно такую же меру, мы входим в число субъектов, которые получили дополнительное финансирование на выравнивание суммарного коэффициента рождаемости", – пояснила Оськина.

Напомним, единовременная выплата 100 тысяч рублей для девушек, обучающихся очно, была введена с 1 января 2025 года. Для получения суммы нужно гражданство России, проживание на территории Алтайского края, девушка должна состоять 12 недель на учете в медицинской организации края, также на дату обращения ей нужно учиться на очной форме в образовательной организации региона. Обратиться за выплатой ей необходимо до родов через отделение МФЦ по месту жительства. Список документов, которые необходимо предоставить, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты Алтайского края.

Наталья Оськина также добавила, что власти не только выплачивают деньги студенткам, но и предоставляют им в прокат коляски, кроватки и другое оборудование для ухода за детьми. Также она подчеркнула, что всего в регионе органы соцзащиты предоставляют 20 видов выплат – в текущем финансовом году на них планируется потратить 2,6 млрд рублей.

С января 2025 года в крае заработали и дополнительные меры поддержки молодых семей (где обоим родителям не больше 35 лет) – например, единовременная выплата 300 тысяч рублей молодым семьям, проживающим в сельской местности, при рождении третьего и последующих детей. При этом данная выплата – не целевая и деньги семьи могут потратить на свои нужды, подчеркнула Оськина. Также молодым семьям теперь компенсируют до 50% стоимости жилья – семье с одним ребенком максимум могут платить на эти цели до 7 тысяч рублей ежемесячно, а семье с двумя детьми – до 14 тысяч рублей.

Алтайский край выплаты Хорошие новости минсоцзащиты Демография

Комментарии 36

Avatar Picture
Гость

14:46:19 10-06-2025

Школьниц мало, но они есть.
Сюрр какой то!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:39 10-06-2025

Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучения, получения профессий, самоутверждения, они выбрали путь беременения и получения бонусов от государства.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:47 10-06-2025

Гость (14:49:39 10-06-2025) Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучени... За полгода эту сотку потратят. И не вспомнят на что..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:36 10-06-2025

Гость (14:52:47 10-06-2025) За полгода эту сотку потратят. И не вспомнят на что.....
За полгода?))))))))))))))))))))))) Ну, если не покупать скромный айфон, то может быть за пару месяцев скромной жизни.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:37 10-06-2025

Гость (14:49:39 10-06-2025) Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучени... Вы спросите родителей, не во время ли учебы вас зачали? Вполне вероятно!))) А беременность что, по вашему, болезнь головного мозга? Как помешает обучению и приобретению профессиональных навыков?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:50 10-06-2025

Гость (14:56:37 10-06-2025) Вы спросите родителей, не во время ли учебы вас зачали? Впол... Не болезнь, но изменения со стороны ЦНС во время беременности есть, и серьезные. Как и со стороны других систем организма. И да, вы считаете, что четыре месяца больничного и отпуск по уходу за ребенком просто так дают, студентка без них обойдется спокойно, бросит младенца и побежит на пары?..

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:01 10-06-2025

Гость (14:49:39 10-06-2025) Т.е. как бы можно этих беременяшек отчислять. Вместо обучени... обычно дают академ. никто не отчисляет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:46 10-06-2025

Печальное зрелище..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:32 10-06-2025

Гость (14:56:46 10-06-2025) Печальное зрелище..... чем это , интересно?? в СССР да и много после первенцы появлялись до 22 лет, и сейчас термин "старородящая2 по отношению к 33-35 летним сохранен, это биология. У меня половина знакомых уже счастливые бабушки в 45-47 лет. Причем нормальные семьи, и Это здоровые дети прежде всего

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:10:44 10-06-2025

"...По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать студенток рожать, а поддержать их в трудной жизненной ситуации..."
😁
Да-да-да. Мы вам верим.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:11 10-06-2025

Кхм... (15:10:44 10-06-2025) "...По словам Оськиной, цель этой выплаты – не стимулировать...
Конечно, только Оськиной и верим))) Получается, что государство и не знало, и не имеет понятия, что нужны программы поддержки материнства и детства. Оказывается у государства нет таких программ, и только сейчас появилась первая и сразу на 100 тыщ...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:44 10-06-2025

"Мы ее не бросим, не оставим в беде." А что беременность женщин репродуктивного возраста это беда?))

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:09:02 10-06-2025

Гость (15:19:44 10-06-2025) "Мы ее не бросим, не оставим в беде." А что беременность жен... Если по любви, то радость, а если по залету, то беда... мадам Оськиной виднее.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:04 10-06-2025

Гость (15:19:44 10-06-2025) "Мы ее не бросим, не оставим в беде." А что беременность жен... не прикапывайся к словам. прочти статью

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:25:12 10-06-2025

На подгузники хватит... мелочь, а приятно, в браке проживут 50 лет, по десятке добавят.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:48:55 10-06-2025

ППШариков (15:25:12 10-06-2025) На подгузники хватит... мелочь, а приятно, в браке проживут ... ага, и ни в чем себе не отказывайте.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:48 10-06-2025

ППШариков (15:25:12 10-06-2025) На подгузники хватит... мелочь, а приятно, в браке проживут ... вы вообще не в теме как бедные обычные живут. это ВСЯ аммуниция до 3х лет может быть закуплена

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
767

16:09:23 10-06-2025

Обождите обождите. В процессе зачатия участвуют двое.
Бабе сто тысяч дали.
Мужику за своими ста тысячами куда приходить?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

16:38:58 10-06-2025

Что не придумают... Что бы не платить зарплаты

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЛохНесс

16:43:15 10-06-2025

Что-то мегатролли комментаторы упускают из виду, что беременность, иногда, случается, когда её не ждёшь.
И тут, как бы, любые деньги нужны.
Но вам же, троллям, всё равно!

Отличная инициатива

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:33 10-06-2025

ЛохНесс (16:43:15 10-06-2025) Что-то мегатролли комментаторы упускают из виду, что беремен... Вы, в свою "пещерку удовольствий" никого без латексного "плаща" не пускайте и не забеременеете "случайно". Ну а если "шпилитесь без белья" со всеми рядом находящимися, то и удивляться нечему, что вы в абортарии чаще появляетесь, чем в планетарии.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:11 10-06-2025

Гость (19:48:33 10-06-2025) Вы, в свою "пещерку удовольствий" никого без латексного "пла... !!!!!!!!!!!! 😄 😄 😄 😄

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:54 10-06-2025

хорошее подспорье, и потом еще выплата по достижению ребенком 3х летнего возраста, класс! Мне бы так в мою первую ...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:58 10-06-2025

Мне мама тоже всегда говорила: «Учись, учись! Профессионально расти, покажи себя с лучшей стороны в работе». Она со своими образованием всю жизнь пахала, как лошадь, я тоже… Жаль времени, потраченного на учебу. Многое не пригодилось. Лучше бы рожали. Тогда можно было.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:16 10-06-2025

а ведь они заняли место тем, кто хотел поступить на бюджет, 5 лет отучиться и пойти работать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:48:44 10-06-2025

Гость (18:02:16 10-06-2025) а ведь они заняли место тем, кто хотел поступить на бюджет, ... Там про Бюджет ни слова нет, есть про очную форму обучения, ну если понимаете о чём я.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:04 11-06-2025

гость (22:48:44 10-06-2025) Там про Бюджет ни слова нет, есть про очную форму обучения, ... Так в том то и дело, что большинство стараются попасть на бюджет! А они заняли место, а потом взяли и свалили с него, случайно забеременели видите ли !
Если собралась учиться, так учись, а не подставляй свою "пещерку удовольствий".
При чём тут сказано в статье про бюджет или не сказано, если понимаете о чём я.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:56 10-06-2025

Будет просто больше младенцев-отказников,и в мусорных ящиках.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:51 10-06-2025

И зачем поступали ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:53:40 10-06-2025

Гость (21:38:51 10-06-2025) И зачем поступали ? ... Вариантов масса, получить диплом, получить к диплому образование, родители отправили, найти жениха и до бесконечности.
Откуда знаю? учился на факультете где 2/3 девушки.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:47 11-06-2025

гость (22:53:40 10-06-2025) Вариантов масса, получить диплом, получить к диплому образов... Никакой массы вариантов нет !!
Их всего 2 ! Либо идут учиться, либо фиг его знает, все пошли и она пошла, т.е. нет никакой цели, как жизнь вывезет.
Ха, а в вашем списке который до бесконечности есть беременность ??

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:29 11-06-2025

Сходить на ногти, пара джинс, Сапоги на зиму, приличные туфли и даже на телефон средненький не останется. Мало.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:26:50 11-06-2025

Гость (08:46:29 11-06-2025) Сходить на ногти, пара джинс, Сапоги на зиму, приличные туфл... Сходить на ногти, 5
пара джинс, 6*2
Сапоги на зиму, 15
приличные туфли 12
телефон средненький 25
=====================
Итого 69

Мало. - не густо конечно. но от помощи отказываться негоже.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:24 11-06-2025

Musik (09:26:50 11-06-2025) Сходить на ногти, 5пара джинс, 6*2Сапоги на зиму, 15... Кроме ногтей, все перечисленное-одноразовое.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:12 11-06-2025

читаю комментарии.... одни шариковы. О детках единицы подумали. Он уже есть, это жизнь. Поставте себя на его место и перечитайте свой комментарий.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:55 11-06-2025

Гость (09:16:12 11-06-2025) читаю комментарии.... одни шариковы. О детках единицы подума... Сами то поняли что написали ?
Вы вообще понимаете о чём речь идёт ?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров