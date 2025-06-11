Темпы рождаемости все еще падают в Алтайском крае. Как власти пытаются исправить ситуацию
Власти Алтайского края вводят новые меры поддержки семей, однако это пока не помогает исправить положение
11 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Темпы рождаемости в Алтайском крае продолжают падать, а коэффициент рождаемости (1,3) остается ниже, чем общероссийский (1,4). Между тем в регионе действуют как прежние меры поддержки семей, так и новые, которые заработали с 1 января 2025 года. И они должны остановить падение, рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина на пресс-конференции 10 июня 2025 года.
"Мы не ждем чудес"
По словам Натальи Оськиной, всего в Алтайском крае проживают 304 тысячи семей, в которых воспитывается 458 тысяч детей. Для них предусмотрено 32 вида пособий и компенсаций – как из федерального, так и из регионального бюджетов. В 2024 году различными мерами поддержки воспользовались 270 тысяч детей, проживающих в крае, сообщила Оськина. Также 198 тысяч детей получают универсальное пособие, которое выплачивает Социальный фонд России по Алтайскому краю, добавила она.
Оськина отметила, что сегодня сумма материнского капитала в регионе составляет 92 тысячи рублей. Также органы соцзащиты предоставляют семьям 20 выплат. На это в текущем финансовом году предусмотрено 2,6 млрд рублей. Но все меры (особенно новые) "имеют отложенный эффект" – и власти ожидают, что они сработают к январю 2026 года, к этому времени рождаемость в крае хотя бы перестанет падать.
"Мы не ждем чудес, реально оцениваем текущую ситуацию и наличие СВО, финансовое, социально-экономическое положение. Мы объективно понимаем, что нам главное – не падать. Падать нам нельзя, а расти мы будем чуть позже. У нас сейчас демографическая яма. Число женщин репродуктивного возраста сегодня у нас проседает. И только к 2030 году динамика будет увеличиваться", – отметила Оськина.
Поддержка многодетных семей
По словам министра, за последние пять лет в регионе почти на семь тысяч увеличилось число многодетных семей, в них воспитывается 124 тысячи детей. 16,9 тысячи семей проживают в городах региона и 20,1 тысячи – в сельской местности.
Больше всего в Алтайском крае семей с тремя детьми – 28 тысяч. По восемь детей воспитывается в 76 семьях, по девять – в 40 семьях и по десять – в 31 семье.
По словам Оськиной, для многодетных семей в крае действуют 12 мер поддержки, в 2025 году на их оказание предусмотрено 1,7 млрд рублей. Есть среди данных мер и две новые. Первая – компенсация 30% на жилищно-коммунальные услуги, причем без учета нуждаемости. "Скидкой" в 2025 году воспользовались уже около семи-восьми тысяч семей, отметила Оськина. При этом меры поддержки семьи получают при наличии детей до 23 лет – при условии, что они продолжают учиться очно.
Кроме того, теперь бесплатный проезд распространяется не только на школьников, но и на учащихся других учебных заведений из многодетных семей.
"Самой популярной является ежегодная мера поддержки при подготовке к школе. 64 тысячи учащихся у нас ее получают, 336 миллионов рублей мы направляем на эти цели. Ждем активный пик обращений в июле и августе. Уже есть те, кто подал заявление. Все первоклассники получат 7,5 тысячи рублей, а школьники постарше – по 5 тысяч рублей без учета доходов семьи. Все дети из многодетных семей имеют право на данную меру поддержки", – рассказала Оськина.
Поддержка молодых семей
Кроме того, в регионе с 1 января 2025 года заработали новые меры поддержки молодых семей. Они были приняты в 41 регионе России, у которых коэффициент рождаемости ниже общероссийского.
Первая из них – это выплата семьям (в которых супругам не более 35 лет), проживающим в сельской местности. Им единовременно выплачивают 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. При этом у выплаты нет целевого назначения и "не нужно предоставлять отчет, куда семья потратит деньги", указала Оськина.
Затем была принята единовременная выплата порядка 100 тысяч рублей беременным студенткам. Выплату уже получили 150 учащихся вузов и колледжей края, рассказала министр соцзащиты региона. При этом глава ведомства отметила, что главная цель такой выплаты – поддержать уже забеременевших студенток, а не стимулировать их рожать детей.
"Это мера направлена на поддержку молодых людей, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, сомневаются, сохранить ли жизнь ребенку или сделать аборт. 100 тысяч рублей – не та сумма, чтобы решить стать мамой. Здесь исключительный случай – факт уже случился и девушку в юном возрасте надо поддержать. Мы ее не бросим, не оставим в беде. 31 регион России принял ровно такую же меру, мы входим в число субъектов, которые получили дополнительное финансирование на выравнивание суммарного коэффициента рождаемости", – пояснила Оськина.
Третья мера – это компенсация молодой семье арендной платы за жилье. С января 2025 года при рождении ребенка семья, которая снимает жилье и имеет на руках договор аренды, может обратиться в органы соцзащиты за компенсацией арендной платы – до 50% от фактических расходов. Предельный размер ежемесячной компенсации в случае семьи с одним ребенком составляет семь тысяч рублей. Если у родителей родилось два ребенка, то ей могут компенсировать до 75% арендной платы: почти 14 тысяч рублей ежемесячно. Деньги выплачивают до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
"Нужно, чтобы ребенок родился в 2025 году. Плюс договор аренды должен быть, но не все собственники помещений хотят предоставлять официальные документы о сдаче жилья, ведь из-за этого налоговая служба зафиксирует определенный источник дохода. Может быть, это одна из причин того, почему данная мера пока не слишком популярна. Но, я думаю, что главная проблема в том, что большинство семей не знают о такой возможности. Мы уже в роддомах работу проводим, информируем семьи", – отметила Оськина.
Также министр напомнила, что сейчас молодые и студенческие семьи, одинокие матери и супруги, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить от государства бесплатно в пользование кроватки, коляски и другое оборудование, необходимое ребенку до полутора лет. Причем оборудование это новое, закупленное специально для молодых мам, подчеркнула Оськина. Пункт проката в Барнауле, например, есть в комплексном центре социального обслуживания на ул. Телефонной, 50.
Инструкцию о том, как получить перечисленные новые меры поддержки, можно прочитать здесь.
09:29:51 11-06-2025
А эти чиновники знают о 12 -16 часовом рабочем дне или ночи у народа? И еще по 2,5 часа занимает приготовление пищи (разовое) и мытье посуды. Потом 2 часа добираться до работы в одну сторону, 2 часа обратно. Посчитайте, сна вообще нет! Поэтому детей вырастить в таком рабстве невозможно. И зарплаты нищенские!
12:19:35 11-06-2025
Статистика (09:29:51 11-06-2025) А эти чиновники знают о 12 -16 часовом рабочем дне или ночи ... Хотелось, чтобы власти края попробовали купить дом в селе в ипотеку.
Дома не строят совсем( я не говорю о пригороде и близлежащих сёлах). Продают только рухлядь 50 летней давности.
Как молодым решать этот вопрос? По какой программе брать ипотеку? Где брать деньги на первый взнос с зарплатой учителя или воспитателя?
12:19:58 11-06-2025
Статистика (09:29:51 11-06-2025) А эти чиновники знают о 12 -16 часовом рабочем дне или ночи ... Может, попробовать как-то иначе свою жизнь организовать? Например, найти работу поближе к дому, активнее использовать бытовую технику, оптимизировать домашние дела и т.д.
13:19:00 11-06-2025
Гость (12:19:58 11-06-2025) Может, попробовать как-то иначе свою жизнь организовать? Нап... Человек в своих фантазиях живёт
15:06:36 11-06-2025
Гость (13:19:00 11-06-2025) Человек в своих фантазиях живёт ... Как мы растили детей без памперсов и стиралок-автомат, посудомоек, роботов -пылесосов? Одежду новорожденному покупали в Москве, даже детский крем, присыпки разные, бутылочки. Ежедневно в очередях стояли магазинных. Потом дома готовили без микроволновок и мультиварок. Современная бытовая техника очень облегчает жизнь, очень!
Но график работы на предприятиях и организациях соответствовал трудовому кодексу, не то что сейчас. И подработку можно было найти легко. Заключали договор подряда с директором какой-нибудь конторы, выполняли объем, без всяких оформлений "самозанятых" и ипешок. Платили сразу, без задержек, акт приемки и деньги выдавали.
22:09:21 11-06-2025
Статистика (09:29:51 11-06-2025) А эти чиновники знают о 12 -16 часовом рабочем дне или ночи ... Вы из Москвы чтоли? Так там метро есть и электрички, можно быстрее добираться с/на работу. А еще лучше переезжайте в Барнаул - весь город за полтора часа можно проехать и рабочий день обычно нормирован.
09:30:07 11-06-2025
Фонд ООН в области народонаселения заказал опрос общественного мнения в 14 станах мира, общая выборка 14 тыс. респондентов. Среди прочего людей спрашивали об идеальном количестве детей, оказалось, что 18% опрошенных. Это называется расовое самоубийство или суицидальное государство. В США про ноль детей заявили 14% (Ж - 13%, М - 15%), Швеция - 13% (Ж - 11%, М - 15%), Бразилия - 9% (Ж - 11%, М - 7%).
У нас я думаю не лучше. Нам 30 лет внушали, что самое главное в жизни, это деньги, самореализация, поиск себя и т. д. Семья стояла очень далеко в ценностях. А что вы, власть, теперь спохватились. Кто это всё продвигал, марсиане?
09:38:09 11-06-2025
Какой идиот решит сейчас размножаться? Только на голову отбитый.
13:20:53 11-06-2025
Гость (09:38:09 11-06-2025) Какой идиот решит сейчас размножаться? Только на голову отби... Вам и не надо
14:20:27 11-06-2025
Гость (09:38:09 11-06-2025) Какой идиот решит сейчас размножаться? Только на голову отби... Размножаются только зверушки, а у нормального человека семья и дети.
p.s. Вам к психиатру
09:42:23 11-06-2025
в Алтайском крае проживают 304 тысячи семей, в которых воспитывается 458 тысяч детей. Для них предусмотрено 32 вида пособий и компенсаций – как из федерального, так и из регионального бюджетов. В 2024 году различными мерами поддержки воспользовались 270 тысяч детей, проживающих в крае, сообщила Оськина. Также 198 тысяч детей получают универсальное пособие, которое выплачивает Социальный фонд России по Алтайскому краю. Сюда бы привязать этническую ситуацию, для объективной оценки. И все эти выплаты, помощь семьям, инвалидам, ветеранам, пенсионерам... хороши на бумаге. Пока сто раз не стукнешься лбом в одну и ту- же дверь, ничего не получишь.
09:44:22 11-06-2025
люди рожают когда уверенны в завтрашнем дне.
чернуха из новостей, цены и снижение доходов - отбивают желание.
рост был с 2005 го по 2011, потом еще с 2013го по 2021й. как бы все
09:51:21 11-06-2025
На самом деле город может стимулировать рождаемость. Если государство будет за первого рожденного ребенка давать родившей женщине однокомнатную квартиру в собственность. Заодно строительные кампании будут иметь четкий рынок сбыта новостроя. Это еще и строительную отрасль в крае поднимет
10:04:58 11-06-2025
майор (09:51:21 11-06-2025) На самом деле город может стимулировать рождаемость. Если го... Не за первого, а за 6го, например. Тогда да, повысится рождаемость среди некоторых)
10:18:52 11-06-2025
майор (09:51:21 11-06-2025) На самом деле город может стимулировать рождаемость. Если го... Войны, религиозные фанатики, педофилия, насилие, убийства, унижение, нищета, увеличивающееся число сумасшедших людей вокруг, взять хоть ваше высказывание в духе скотовода/заводчика - вы действительно считаете, что адекватный человек решит выдернуть из блаженного небытия невинную душу в этот ад на земле, обрекая его и себя на поганую жизнь, на пожизненную ответственность и бесплатный вечный труд по воспитанию и содержанию, и бетонная коробка в нищем регионе, за которую потом еще ползарплаты отдавать за комуналку, в этом поможет? Ради чего? Хоть один плюс напишите?
10:39:23 11-06-2025
Простите, Вам плюсую вместо минуса.
09:55:01 11-06-2025
"Во многих странах уровень рождаемости упал до исторического минимума. Люди отказываются заводить детей из-за высокой стоимости жизни и финансовых трудностей. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения......В то же время прирост населения на планете в ближайшие 90 лет будут обеспечивать страны Африки, Азии и Латинской Америки." (С)
10:09:18 11-06-2025
ППШариков (09:55:01 11-06-2025) "Во многих странах уровень рождаемости упал до исторического... Там тоже рождаемость падает, не сильно пока, но падает.
10:41:45 11-06-2025
Гость (10:09:18 11-06-2025) Там тоже рождаемость падает, не сильно пока, но падает. ... Вам видимо виднее, чем ООН.
11:56:16 11-06-2025
ППШариков (10:41:45 11-06-2025) Вам видимо виднее, чем ООН.... "С 1990 по 2019 годы мировой СКР снизился с 3,249 до 2,403 ребёнка на женщину") А в Африке в целом с 1950 года СКР снизился с 6,5 до 4,1. Так что рождаемость падает во всем мире, включая самые отсталые страны.
10:00:35 11-06-2025
Более чем десятилетнее неисполнение решение суда обеспечении инженерной инфраструктурой выданных многодетным земельных участков в Бельмесево - это самая сильная "поддержка" семьям! Спасибо что уже более десяти лет плюёте на нужды многодетных! Этот плевок - лучший показатель реальной заботы о семьях.
10:02:28 11-06-2025
"И только к 2030 году динамика будет увеличиваться", – отметила Оськина." - нет не будет
10:04:37 11-06-2025
Посмотрите внимательно на графики работы магазинов - они работают до 21-22 вечера. В 7 утра нужно быть в помещении сотруднику, чтобы подготовиться. В какой детский сад поведет родитель ребенка в это время и обратно? В Пятерочку, в Магнит, в Мария-Ра? На заводы? Там также. При трудоустройстве такие вакансии помечают графиком 2/2, 3/3, это означает рабский 12-14 часовой рабочий день, плюс транспорт. Дети родителей НЕ увидят. Родители не увидят детей. Геноцид коренного местного народа
12:09:48 11-06-2025
Графики работы чудовищные (10:04:37 11-06-2025) Посмотрите внимательно на графики работы магазинов - они раб... а еще это означает выходные через каждые 2-3 дня, по тому же графику, а не раз в неделю. 12 часов, конечно, тяжело работать, если не штаны просиживать, но это лучший график на свете.
я когда-то перешла с такого на пятидневку и 8-часовой р.день и оооочень сильно пожалела.
10:40:54 11-06-2025
Мы свободные люди и живём в свободной стране. Кто хочет, тот рожает. За поддержку спасибо.
11:08:57 11-06-2025
Зарплаты на селе крошечные, а дома стоят миллионы. Как решиться на рождение ребенка? Где жить молодым? В деревне снять дом намного сложнее, чем в городе. Как краевая администрация решает этот вопрос. Он про то НЕРАЗРЕШИМ!!!
11:30:10 11-06-2025
"Свободные люди" (с) живут на процент от распродажи российских земель и ресурсов, в т.ч., интеллектуальных, через посредников-перепосредников. Когда коррупционеры заносят через нужных человечков в открытие бизнеса, то доход есть. Когда живешь по Совести - доход или маленький, или вообще нет. Все, кто дорвался до денег и сытой жизни, кого-то предали, продали или что-то "прихватизировали" через соучастие. У порядочных людей деньги и перспективы, детей отберет Система... И будет еще при этом позорить, убеждая в "ущербности".
11:35:10 11-06-2025
она всё врёт, снохе отказали во всём, типа ,у тебя ип и это твои проблемы
11:42:55 11-06-2025
Позвонила спросила про проездные для детей из многодетных семей, дают только школьникам и летом они не работают. "Кроме того, теперь бесплатный проезд распространяется не только на школьников, но и на учащихся других учебных заведений из многодетных семей." А про это никто не знает. Очень странно.
11:48:05 11-06-2025
Темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня, миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей, говорится в докладе Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).
В документе отмечается, что основными причинами снижения рождаемости стали финансовые трудности и высокая стоимость жизни.
12:06:57 11-06-2025
Сколько детей искусали бродячие псы? Сколько детей задавили алкаши? Сколько насилия от садистов и педофилов? Почему не запрещена пальма? Почему гантели дороже пива? Почему этрада повально воет о бухле и блуде?
Вот эти то нарушения у нас можно и давно уже нужно было пресечь на корню. Есть положительный опыт других стран, где детей получается любят намного больше чем у нас.
Что касается жилья? Почему вообще не внедрены современные и не дорогие методы возведения жилья? ЛСТК и тп, где вообще не нужен бетон.
13:47:58 11-06-2025
Гость (12:06:57 11-06-2025) Сколько детей искусали бродячие псы? Сколько детей задавили ... А сколько детей мамаши в помойки выкинули, а папаши и сожители мамашины всевозможные из окон, да и просто забили?
11:03:42 12-06-2025
Гость (13:47:58 11-06-2025) А сколько детей мамаши в помойки выкинули, а папаши и сожите... "Бастрыкин: В России в 2024 году следователями Следственного комитета расследовано более 21 тыс. преступлений против детей. В 2024 году в результате преступлений погибли 1 082 несовершеннолетних, это на 10% больше, чем в 2023 году, - отметил он." ....Это ужасающая цифра только за 1 год!!! Вдумайтесь!!! К слову, это больше чем в Украине за 3 года от бомбардировок (547 детей)! Чисто математически - точно надо детей Донбасса спасать? А то похоже у нас в стране под носом геноцид русских детей происходит, судя по официальным данным... А, и еще, так же из оф.источников статистика: В целом, за период с 2001 по 25 апреля 2023 года в результате нападений бродячих собак погибло не менее 133 человек, из них 28 детей. За 22 года собаки убили 28 детей, человек за 1 год убил 1082 ребенка в РФ. Это просто что то с чем то...
12:14:28 11-06-2025
запрет строительства без шаговой доступности Школ и Детсадиков, стоимость метра снизить до 20 000, всё.
12:36:17 11-06-2025
Не хотят по хорошему значит нужно по плохому
Только начните с Голиковой, Бутиной, Мизулиной ИТП...
12:50:53 11-06-2025
Гость (12:36:17 11-06-2025) Не хотят по хорошему значит нужно по плохомуТолько начни... По-плохому - это насильственное оплодотворение и содержание связанной до родов, или как?.. Иначе уже не получится - в плохих условиях даже животные не размножаются, увы. Ну и... у Моэма есть отличный рассказ, называется "Непокоренная", советую прочитать. И да, русский бы вам подучить, а то как обычно.
13:22:08 11-06-2025
Гость (12:50:53 11-06-2025) По-плохому - это насильственное оплодотворение и содержание ... Вам то точно лучше не рожать . Да с таким поучительством походу и не от кого.