Темпы рождаемости все еще падают в Алтайском крае. Как власти пытаются исправить ситуацию

Власти Алтайского края вводят новые меры поддержки семей, однако это пока не помогает исправить положение

11 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: Michelle Mirabell / unsplash.com

Темпы рождаемости в Алтайском крае продолжают падать, а коэффициент рождаемости (1,3) остается ниже, чем общероссийский (1,4). Между тем в регионе действуют как прежние меры поддержки семей, так и новые, которые заработали с 1 января 2025 года. И они должны остановить падение, рассказала министр соцзащиты региона Наталья Оськина на пресс-конференции 10 июня 2025 года.

"Мы не ждем чудес"

По словам Натальи Оськиной, всего в Алтайском крае проживают 304 тысячи семей, в которых воспитывается 458 тысяч детей. Для них предусмотрено 32 вида пособий и компенсаций – как из федерального, так и из регионального бюджетов. В 2024 году различными мерами поддержки воспользовались 270 тысяч детей, проживающих в крае, сообщила Оськина. Также 198 тысяч детей получают универсальное пособие, которое выплачивает Социальный фонд России по Алтайскому краю, добавила она.

Оськина отметила, что сегодня сумма материнского капитала в регионе составляет 92 тысячи рублей. Также органы соцзащиты предоставляют семьям 20 выплат. На это в текущем финансовом году предусмотрено 2,6 млрд рублей. Но все меры (особенно новые) "имеют отложенный эффект" – и власти ожидают, что они сработают к январю 2026 года, к этому времени рождаемость в крае хотя бы перестанет падать.

"Мы не ждем чудес, реально оцениваем текущую ситуацию и наличие СВО, финансовое, социально-экономическое положение. Мы объективно понимаем, что нам главное – не падать. Падать нам нельзя, а расти мы будем чуть позже. У нас сейчас демографическая яма. Число женщин репродуктивного возраста сегодня у нас проседает. И только к 2030 году динамика будет увеличиваться", – отметила Оськина.

Наталья Оськина / Фото: amic.ru

Поддержка многодетных семей

По словам министра, за последние пять лет в регионе почти на семь тысяч увеличилось число многодетных семей, в них воспитывается 124 тысячи детей. 16,9 тысячи семей проживают в городах региона и 20,1 тысячи – в сельской местности.

Больше всего в Алтайском крае семей с тремя детьми – 28 тысяч. По восемь детей воспитывается в 76 семьях, по девять – в 40 семьях и по десять – в 31 семье.

По словам Оськиной, для многодетных семей в крае действуют 12 мер поддержки, в 2025 году на их оказание предусмотрено 1,7 млрд рублей. Есть среди данных мер и две новые. Первая – компенсация 30% на жилищно-коммунальные услуги, причем без учета нуждаемости. "Скидкой" в 2025 году воспользовались уже около семи-восьми тысяч семей, отметила Оськина. При этом меры поддержки семьи получают при наличии детей до 23 лет – при условии, что они продолжают учиться очно.

Дети в роддоме / Фото: amic.ru

Кроме того, теперь бесплатный проезд распространяется не только на школьников, но и на учащихся других учебных заведений из многодетных семей.

"Самой популярной является ежегодная мера поддержки при подготовке к школе. 64 тысячи учащихся у нас ее получают, 336 миллионов рублей мы направляем на эти цели. Ждем активный пик обращений в июле и августе. Уже есть те, кто подал заявление. Все первоклассники получат 7,5 тысячи рублей, а школьники постарше – по 5 тысяч рублей без учета доходов семьи. Все дети из многодетных семей имеют право на данную меру поддержки", – рассказала Оськина.

Поддержка молодых семей

Кроме того, в регионе с 1 января 2025 года заработали новые меры поддержки молодых семей. Они были приняты в 41 регионе России, у которых коэффициент рождаемости ниже общероссийского.

Молодая семья / Фото: Letícia Fracalossi, unsplash.com

Первая из них – это выплата семьям (в которых супругам не более 35 лет), проживающим в сельской местности. Им единовременно выплачивают 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. При этом у выплаты нет целевого назначения и "не нужно предоставлять отчет, куда семья потратит деньги", указала Оськина.

Затем была принята единовременная выплата порядка 100 тысяч рублей беременным студенткам. Выплату уже получили 150 учащихся вузов и колледжей края, рассказала министр соцзащиты региона. При этом глава ведомства отметила, что главная цель такой выплаты – поддержать уже забеременевших студенток, а не стимулировать их рожать детей.

"Это мера направлена на поддержку молодых людей, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, сомневаются, сохранить ли жизнь ребенку или сделать аборт. 100 тысяч рублей – не та сумма, чтобы решить стать мамой. Здесь исключительный случай – факт уже случился и девушку в юном возрасте надо поддержать. Мы ее не бросим, не оставим в беде. 31 регион России принял ровно такую же меру, мы входим в число субъектов, которые получили дополнительное финансирование на выравнивание суммарного коэффициента рождаемости", – пояснила Оськина.

Молодая семья / Фото: сгенерировано нейросетью

Третья мера – это компенсация молодой семье арендной платы за жилье. С января 2025 года при рождении ребенка семья, которая снимает жилье и имеет на руках договор аренды, может обратиться в органы соцзащиты за компенсацией арендной платы – до 50% от фактических расходов. Предельный размер ежемесячной компенсации в случае семьи с одним ребенком составляет семь тысяч рублей. Если у родителей родилось два ребенка, то ей могут компенсировать до 75% арендной платы: почти 14 тысяч рублей ежемесячно. Деньги выплачивают до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

"Нужно, чтобы ребенок родился в 2025 году. Плюс договор аренды должен быть, но не все собственники помещений хотят предоставлять официальные документы о сдаче жилья, ведь из-за этого налоговая служба зафиксирует определенный источник дохода. Может быть, это одна из причин того, почему данная мера пока не слишком популярна. Но, я думаю, что главная проблема в том, что большинство семей не знают о такой возможности. Мы уже в роддомах работу проводим, информируем семьи", – отметила Оськина.

Также министр напомнила, что сейчас молодые и студенческие семьи, одинокие матери и супруги, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить от государства бесплатно в пользование кроватки, коляски и другое оборудование, необходимое ребенку до полутора лет. Причем оборудование это новое, закупленное специально для молодых мам, подчеркнула Оськина. Пункт проката в Барнауле, например, есть в комплексном центре социального обслуживания на ул. Телефонной, 50.

Инструкцию о том, как получить перечисленные новые меры поддержки, можно прочитать здесь.