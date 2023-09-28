Евгений Зрюмов разъяснил ситуацию с прекращением поддержки мессенджера на некоторых смартфонах

28 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

WhatsApp перестанет поддерживаться на старых смартфонах. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте мессенджера. С 24 октября для поддержки приложения потребуется смартфон на базе Android 5.0 и выше. Значит ли это, что приложение просто перестанет работать на более старых устройствах? Ситуацию разъяснил радиостанции Бизнес ФМ Барнаул министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

"Отключение не происходит, просто не будут приходить обновления по улучшению работы мессенджера на старые аппараты. Это плановая работа по поддержке современной техники и современного программного обеспечения. Это не какие-то исключения ради нашей страны, это на самом деле работа, которая проводится данным мессенджером по всему миру. Операционные системы 5.0 и выше обслуживаются и нормально будут работать, но телефоны, которые работают на старых, уже устаревших версиях операционной системы, не будут обновляться. То есть сам WhatsApp будет работать, но какие-то обновления, обеспечения информационной безопасности на этих аппаратах уже осуществляться не будут", – разъяснил Зрюмов.

Он подчеркнул, что линейка устаревших устройств не такая большая: многие телефоны, которые не могут перейти на более новую операционную систему, и так уже не продаются. Однако если есть сомнения, следует посмотреть операционную систему на своем телефоне и обновиться. Если телефон относится к линейке устаревших, обновление такое просто будет невозможно.

Неужели таким способом производители софта и гаджетов вынуждают людей покупать новые устройства? Отчасти – да. Однако, по мнению Евгения Зрюмова, обновления и правда очень важны по двум причинам.

"Первая – это улучшение функционала: всегда появляются какие-то новые "фишки" в работе программных продуктов. А второе – появляются и уязвимости, которые необходимо закрывать, чтобы смартфон не был взломан с помощью этого устройства. Они также в обновлениях учитываются, и, соответственно, эти пробелы в информационной безопасности обновлениями закрываются", – указал министр.

И, судя по всему, многие пользователи придерживаются такого же мнения. Каждый второй россиянин меняет телефон именно потому, что хочет получить новую модель с улучшенными функциями. Такие данные по результатам опроса приводит портал "Сравни.ру". Исследование проводили к презентации нового 15-го айфона от компании Apple. Владельцы "яблочных" устройств будут пользоваться мессенджером WhatsApp по-прежнему – для его корректной работы необходим гаджет с iOS 12 и новее. А пользователям "андроидов" стоит заглянуть в настройки. Даже несмотря на то, что мессенджер не прекратит работать на этих устройствах, лучше обновиться – для более удобной и корректной работы.