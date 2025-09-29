Алтайский производитель хумуса оптимизирует процессы и снижает издержки по нацпроекту

"АмФуд" стал еще одной компанией, которая улучшит показатели работы с помощью экспертов

29 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Фото предоставлено компанией "АмФуд"

Компания из Алтайского края "АмФуд" подвела промежуточные итоги участия в федеральной программе "Производительность труда", которая реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Главная задача инициативы – совершенствование производственных операций и рост эффективности предприятий.

Оптимизация на хумусе

В течение трех месяцев специалисты завода совместно с экспертами Регионального центра компетенций по повышению производительности Алтайского края исследовали процесс выпуска одного из ключевых продуктов компании – хумуса. Кроме того, здесь производят продукты из морской капусты, морских водорослей, папоротника.

Итог анализа показал 47 проблемных зон, негативно влияющих на результативность пилотного потока. На их основе составили детализированный план по улучшению.

Учиться никогда не поздно

Для внедрения изменений на предприятии создали рабочую группу из сотрудников разных подразделений. Они прошли обучение по современным методикам бережливого производства и освоили инструменты повышения результативности, которые сразу начали использовать на практике. Дополнительно активно задействовались ресурсы цифровой платформы "Производительность.рф".

"Узкие места"

Исполнительный директор предприятия Денис Шмидт отметил, что проект позволил провести всесторонний анализ существующих процессов и выявить "узкие места".

«Целью проекта стали сокращение отходов, снижение затрат и улучшение качества продукции. Активное вовлечение сотрудников и внедрение культуры постоянного совершенствования обеспечат устойчивый рост показателей эффективности и конкурентоспособности бизнеса», – подчеркнул он.

В ближайшие месяцы компания продолжит реализацию мероприятий, предусмотренных планом оптимизации.

О проекте

Цель федерального проекта "Производительность труда" – повышение эффективности российских компаний, снижение издержек и формирование культуры бережливого производства. Участникам помогают внедрять современные управленческие практики, обучать персонал и использовать цифровые решения для оптимизации процессов.

В Алтайском крае проектом охвачены десятки предприятий из разных отраслей – пищевой, строительной, перерабатывающей и других. Экспертную поддержку компаниям оказывает Региональный центр компетенций, который сопровождает внедрение инструментов бережливого производства и контролирует результативность.