Алтайский производитель ЖБИ увеличил эффективность труда через федеральный проект

В регионе уже немало успешных кейсов участия в нацпроекте

29 сентября 2025

Компания "Управление ЖБИ-100", выпускающая железобетонные изделия для жилого и промышленного строительства, успешно завершила ключевой этап участия в федеральном проекте "Производительность труда", входящим в состав национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".

С февраля 2025 года компания совместно с Региональным центром компетенций Алтайского края (РЦК) активно реализует меры по оптимизации производства. В качестве экспериментального направления для внедрения инструментов бережливого производства выбрали технологию изготовления индивидуальных монолитных плит.

На предприятии провели всестороннюю диагностику технологического процесса и обнаружили факторы, тормозящие производительность. На основании этого составили план корректирующих мероприятий. В результате на пилотном участке время протекания процесса сократилось на 49,9%, производственные запасы уменьшились на 36,3%, а выработка прибавила 17,6%.

По словам директора предприятия Дмитрия Комарова, методологии федерального проекта позволили установить четкие и измеримые ориентиры.

«Это позволяет осуществлять контроль за их достижением на каждом этапе реализации. Но главный результат – трансформация коллектива, который теперь готов к дальнейшим изменениям», – отметил топ-менеджер.

Но работа на этом не закачивается. На предприятии организовали проектный офис. Также внутри компании подготовили двух сертифицированных внутренних тренеров по бережливому производству, которым предстоит обучать персонал эффективным инструментам. В ближайшие пару лет "Управление ЖБИ-100" планирует распространить успешные практики на другие производственные линии и подразделения, что должно значительно повысить общую производительность и конкурентоспособность. В этой работе компания будет задействовать ресурсы ИТ-платформы "Производительность.рф".

Как ранее сообщал amic.ru, в числе участников проекта "Производительность труда" – алтайские компании из разных сфер бизнеса и производства. И все достигают успехов в оптимизации. Например, машиностроительное предприятие "Машзавод ЭТС" благодаря внедрению бережливых методов увеличило эффективность производства на 7,5%. Производитель труб "Алтик" добился роста производительности на 35% посредством оптимизации технологических операций. В агропромышленном секторе компания "Горизонт" (марка "Алейский мясокомбинат") внедряет инструменты бережливого производства, проанализировав 44 узких места в процессах. В туристической и сервисной сфере санаторий "Родник Алтая" применил бережливые подходы, сократив очереди и ускорив обслуживание гостей.