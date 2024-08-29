Алтайский застройщик возведет в Барнауле новый коттеджный поселок на 500 домов

Рассказываем, что за поселок и где он будет

29 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K1Kzm

Дом, который построила компания "Два Этажа" / Фото предоставлено застройщиком

Компания "Два Этажа" планирует строительство нового коттеджного поселка в городе Барнауле за Южным. Новый жилой комплекс будет располагаться на территории 53 гектара с малоэтажной застройкой в 500 домов. Застройщик уже приобрел земельный участок, утверждается схема планировки территории. Подробности amic.ru рассказал соучредитель компании Андрей Берг.

Локация

Жилой комплекс, название которого пока находится в секрете, будет расположен рядом с микрорайоном Благодатное (по той же стороне от дороги).

"Мы искали участок, который уже будет иметь статус ИЖС, находиться близко к городу и иметь хорошую транспортную доступность. На Змеиногорском тракте сейчас как раз достраивают удобную развязку, которая позволит быстрее добираться до центра города. А для тех, кому нужно попасть в Индустриальный район, есть шоссе через ленточный бор и дорога через Борзову Заимку", – пояснил Андрей Берг.

Также локация интересна и тем, что поблизости есть несколько общеобразовательных школ и детских садов, подчеркнул собеседник.

Масштаб застройки

Проект застройки пока в разработке. Сейчас компания "Два Этажа" утверждает с органами власти схему межевания участков для жилых домов и территории, которые будут отведены под общественные зоны.

В поселке планируется сделать парковые зоны с малыми архитектурными формами, обустроить несколько территорий для общественных мероприятий с интересными архитектурными решениями, создать инфраструктуру для комфортной и интересной жизни нового формата в частном доме, поселок будет способен удовлетворить спрос на комфортную загородную жизнь, уверен застройщик.

Стиль поселка

В арсенале компании более 10 типовых проектов, от классических до современных проектов с двусветными пространствами "Барн" и плоскими кровлями Flat ("Флэт"). Но для нового поселка разработают новые проекты.

"Весь поселок будет в одном стиле и в одних цветовых решениях. Этот формат органичен и отвечает современным веяниям в архитектуре. Сейчас это модно. Кроме того, сохраняется тенденция к упрощению. У наших клиентов прослеживается спрос на простой, удобный и, главное, доступный дом", – добавил застройщик.

Участки будут в районе от 6 до 8 соток.

"Это наиболее оптимальная площадь. Меньше – некомфортно, больше – сильно влияет на итоговую стоимость. А многие не хотят делать ипотеку для себя слишком обременительной", – пояснил Андрей Берг.

Дома, которые построила компания "Два Этажа" / Фото предоставлено застройщиком

Тепло, светло и комфортно

В поселке будет газ, электричество, вода от собственного водозаборного узла, асфальтированные дороги.

На центральном въезде будет несколько помещений под коммерческие объекты – магазины, аптека, пекарня и так далее. Все это будет в одном месте, в единой архитектурной концепции.

В разных частях поселка возведут детские площадки, спортивные зоны, несколько общественных пространств и прогулочную аллею вдоль всего ЖК.

Также "Два Этажа" оставляет на участке площадку для строительства школы, которую будут готовы в будущем передать администрации города. Сейчас ближайшие школы и детские сады есть в Центральном, Лебяжьем, Южном и в Черницке, школа которого вообще находится в пешей доступности.

Всей хозяйственной частью, включая чистку и ремонт дорог, после заселения жильцов будет заведовать управляющая компания, задача которой – предоставить сервис нового уровня.

Начало строительства и стоимость жилья

Застройщик уже получил технические условия на газ и электричество. Первые работы по электрификации поселка начнутся осенью. Прокладка дорог и газификация – после согласования проекта планировки территории.

Строительство первой очереди домов (около 100 объектов) компания планирует запустить с начала следующего года. Общий срок реализации проекта – три года.

Окончательная стоимость недвижимости будет определена после согласования проекта межевания, но, по словам, Берга, задача всего проекта – быть доступным в том числе и для семей с детьми.

"Наша цель – сделать классный коттеджный поселок в Барнауле, который бы конкурировал с ЖК из европейской части страны. Уверен, что жилой комплекс станет не только эталоном для индивидуальной застройки Алтайского края, но и правильным развитием территории Барнаула", – подчеркнул Андрей Берг.

О застройщике

Компания "Два этажа" на рынке строительства более 10 лет, ежегодно вводит в эксплуатацию около 100 жилых домов. Сейчас строит дома на территориях частного сектора в Барнауле и близлежащих к городу локациях.

Будущий поселок в районе Благодатного – первый полноценный проект компании. По вопросам проектирования и стратегического планирования "Два Этажа" консультирует иркутский девелопер, построивший уже более десятка поселков по всей России.

Два года подряд, в 2022 и 2023 годах, "Два Этажа" побеждала в номинации "Застройщик года" в алтайской премии "Народный знак качества". Финалистов в каждой номинации выбирают жители – победителем становится тот, кто набрал наибольшее число народных голосов.

В этом году компанию отметил и Союз строителей Алтайского края в отдельной номинации для компаний, работающих в сфере ИЖС, – за высокие объемы по вводу жилья в 2023 году.

"Два Этажа"

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"ВКонтакте": vk.com/dva_etazhaИП Берг Андрей Анатольевич

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